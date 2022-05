Politiet i Uvalde virker som de ble tatt på senga da 18 år gamle Salvador Ramos gikk løs på Robb barneskole i Uvalde i Texas. Ramos fikk holde på i over en time før han ble stanset, og minst 19 politifolk stod og ventet utenfor klasserommet der han drepte barn.

Men for ungdommene som hadde kontakt med Ramos i sosiale medier, i tiden før han begikk den verste skoleskytingen på et tiår, kom det ikke overraskende på.

Sjokkerende, kanskje. Men ikke overraskende.

Mange hadde meldt fra om drøye utsagn. De trodde likevel ikke han mente alvor før etter de så nyhetene om hva han hadde gjort.

Politiet redder barn ut fra Robb barneskole i Uvalde, Texas etter tirsdagens skyting. Foto: Reuters

18-åringen ble selv drept av amerikansk grensepoliti som tok seg inn på skolen etter angrepet.

Truet med drap og voldtekt

Salvador Ramos etterlot seg ikke noe brev med noen forklaring på hvorfor han først skjøt sin egen bestemor i ansiktet, før han reiste til en nærliggende barneskole og drepte 19 barn og to lærere.

Det er altså vanskelig å peke på et motiv for de grufulle handlingene.

På appen Yubo, et sosialt medium som lar brukerne sine videochatte med hverandre, fikk han tilnavnet «Yubo-skoleskytteren».

På Yubo skal Ramos ha truet jenter med å voldta dem, vist frem en rifle han hadde kjøpt, og truet med skoleskytinger.

Det forteller flere ungdommer som hadde kontakt med ham til Sky News og CNN.

Ramos kom også med voldstrusler og snakket om skoleskytinger på Instagram, ifølge avisa San Antonio Express-News.

Tok kontakt på SMS

CNN har sett en meldingskorrespondanse der Ramos skal ha sendt bilde av en regning på 2000 dollar for et våpenkjøp.

Sky News har sett meldingsutvekslinger mellom Ramos og ei 17 år gammel jente. Gjennom Yubo sin meldingstjeneste oppfordrer Ramos jenta til å hoppe utfor ei bro.

Salvador Ramos var aktiv i sosiale medier i tiden før han angrep Robb barneskole. Foto: - / AFP

Senere fikk han tak i jentas mobilnummer, og tok kontakt på SMS. Jenta svarte ikke.

– Svar meg. Du kommer til å angre på at ikke du gjorde som jeg sa, skriver Ramos i meldingen gjengitt av Sky News.

Da nyheten om at Ramos stod bak angrepet mot Robb barneskole kom, sier 17-åringen at hun ble sjokkert, men ikke overrasket.

Rapporterte Ramos for oppførselen

Flere av brukerne på Yubo reagerte på at han truet med å drepe, kidnappe og voldta på direktesendt video.

Yubos regelverk forbyr mye av det Ramos delte.

«Aldri tru eller skrem andre brukere».

«Ikke del innhold som er sexistisk [...] eller på annet vis diskriminerende».

«Ikke del innhold som promoterer vold, som voldelige handlinger, skytevåpen, kniver eller andre våpen».

Derfor rapporterte flere ham inn til Yubo.

Skoleelever i USA protesterer mot landets våpenlover etter skolemassakren i Uvalde i Texas, der 19 barn og to voksne ble skutt og drept.

Det førte ingen vei. Fire dager etter skoleskytingen kunne Sky News fortsatt finne Ramos sin konto på appen.

Først lørdag morgen, etter at Sky News tok kontakt med Yubo for en kommentar, ble kontoen fjernet. Yubo sier tekniske forsinkelser er grunnen til at kontoen var aktiv så lenge.

Til CNN sier en talsperson for appen at Yubo samarbeider med politiet i deres etterforskning.

– Vi er lei oss for dette ubeskrivelige tapet, og samarbeider fullt ut med politiet i deres etterforskning. Yubo tar brukernes sikkerhet på alvor og etterforsker nå en konto som senere har blitt utestengt fra plattformen, sier Yubo til CNN.