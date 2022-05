Stormet skolen for å redde barna sine – politiet ventet i gangen

Tirsdag ble 19 barn og to lærere skutt og drept på Robb Elementary School i Uvalde i Texas.

17 personer ble i tillegg skadet, etter at gjerningsmannen skal ha avfyrt minst 100 skudd.

18 år gamle Salvador Ramos fikk holde på i over en time inne på skolen før han ble skutt og drept av amerikanske grensevakter. Det viser politiets egne tidslinje.

Sørgende familier etter skoleskytingen på Robb Elementary School i Uvalde, Texas. Skytingen er den verste siden Sandy Hook-skytingen for ti år siden. Foto: NURI VALLBONA / Reuters

I mellomtiden ventet fortvilte foreldre på utsiden. En av dem var Angeli Rose Gomez, mor til to elever ved skolen.

Hun tok til slutt saken i egne hender.

Ble lagt i håndjern

Da Gomez fikk høre om skytingen som pågikk på skolen barna hennes går på, hev hun seg i bilen og kjørte drøye seks mil til Robb Elementary. Det forteller hun til Wall Street Journal.

Hun og flere andre foreldre stod utenfor sperringene og ba politiet om å få gå inn på skolen og hente ut barna sine.

Til slutt så en politibetjent seg lei, og la henne i håndjern. Gomez var arrestert for å blande seg inn i en pågående etterforskning.

Hun oppdaget derimot noen lokale politibetjenter fra Uvalde som hun kjente, og fikk overtalt disse til å fjerne håndjernene.

En politibetjent holder vakt i et veikryss i Uvalde i Texas etter skoleskytingen tirsdag denne uken. Foto: ALLISON DINNER / AFP

På et tidspunkt står minst 19 politibetjenter og venter i gangen utenfor klasserommene der skytteren har tatt livet av flere skolebarn.

Se hele oversikten over hendelsesforløpet i tidslinjen under.

Slik utspant tragedien seg 47 minutter før drapsmannen ble stanset, befant minst 19 politibetjenter seg i gangen utenfor klasserommene der skytingen skjedde. Slik var de dramatiske minuttene, ifølge politiet, der 19 barn og to lærere ble skutt og drept tirsdag 24. mai på Robb barneskole i Uvalde, Texas. Kræsjer og skyter 18 år gamle Salvador Ramos kræsjer pick up'en han kjører i en grøft. To menn ved et begravelsesbyrå ser Ramos gå ut av bilen med gevær og ryggsekk. Ramos skyter mot mennene, men bommer. Foto: Pete Luna/Uvalde Leader-News / Reuters

Ringer nødnummeret Den første telefonen til nødnummeret 911, registreres. Det meldes om en kræsjet bil, en mann med våpen og skyting. En av skolens sikkerhetsansvarlige (School Resource Officer) setter kurs mot skolen.

Skyter mot skolen Drapsmannen er på skolens parkeringsplass. Delvis gjemt bak en bil, skyter han mot skolebygningen.

Tar feil av mistenkte En av skolens sikkerhetsansvarlige kjører forbi drapsmannen og fortsetter til andre siden av skolen. Han konfronterer en han tror er skytteren, men som viser seg å være en lærer.

Går inn på skolen Drapsmannen går inn i skolebygningen. I løpet av kort tid avfyrer han over hundre skudd i klasserommene 111 og 112. Foto: NURI VALLBONA / Reuters

Politi går inn i bygningen Tre politibetjenter går inn i skolebygningen gjennom samme dør som gjerningsmannen brukte. Like etter følger fire kollegaer etter, slik at det nå er sju politibetjenter i bygningen. De tre første politibetjentene går til et av klasserommene der det ble skutt. Døra er låst, og gjernimgsmannen skyter. To av betjentene får skader etter streifskudd.

Mer skyting Ifølge politiloggen skytes det 16 skudd. Deretter skytes det igjen og igjen, med jevne mellomrom. På bildet under hjelper politi på stedet barn på skolen å rømme gjennom et vindu. NRK kjenner ikke nøyaktig tidspunkt for når bildet ble tatt. Foto: Pete Luna/Uvalde Leader-News / Reuters

Minst 19 politifolk i gangen Stadig mer politi kommer til skolen. Det er nå «minst» 19 politibetjenter i gangen utenfor klasserommene der drapsmannen befinner seg.

Ringer nødnummeret flere ganger En jente ringer nødnummeret 911 og hvisker at hun er i rom 112. Samtalen varer 1 minutt og 22 sekunder. Sju minutter seinere ringer den samme jenta igjen og sier at flere er drept. Tre minutter etter det igjen, ringer hun nok en gang.

Spesialstyrke på plass En spesialstyrke fra grensevakten kommer til stedet. De er tungt bevæpnet og har med seg skjold som beskytter mot skudd. NRK vet ikke nøyaktig når bildet under ble tatt. Foto: Pete Luna/Uvalde Leader-News / Reuters

Ringer nødnummeret igjen Den samme jenta fra tidligere tinger nødnummeret og forteller at åtte eller ni elever fortsatt er i live.

Ny oppringning til nødnummeret En annen person ringer nødnummeret, men legger på etter at en elev ber henne om å gjøre det.

Trygler om at politiet må komme Jenta som har ringt flere ganger tidligere ber nå innstendig: «Vær så snill å send politiet nå». Tre minutter seinere sier hun at hun kan høre politiet utenfor.

Politiet stormer klasserommet Ved hjelp av nøkler fra vaktmesteren låser spesialstyrken fra grensepolitiet opp døra til klasserommet der gjerningsmannen befinner seg. Politiet skyter og dreper 18-åringen. 19 barn og to lærere ble drept av gjerningsmannens kuler. I tillegg ble flere barn og voksen skadet, flere av dem kritisk. Bildet under viser et improvisert minnested utenfor skolen i etterkant av angrepet. Hvert kors bærer navnet på ett av ofrene. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP Vis mer

Tok seg inn på skolen

Gomez skjønte at hun måtte handle. Hun mener politibetjentene utenfor skolen ikke gjorde nok.

– De bare stod utenfor gjerdet. De gikk ikke inn og de løp ingen steder, sier Gomez til WSJ.

Så fort Gomez var fri fra håndjernene, gikk hun bort fra de andre, hoppet over gjerdet, og løp inn på skolen. Mens skytteren fortsatt var aktiv.

Et hav av blomster utenfor Robb Elementary School etter skytingen tirsdag denne uken. 19 barn og to lærere ble drept. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Flere fedre skal ha prøvd det samme. Enkelte hoppet over gjerdene og knuste vinduer inn til klasserom for å redde ut barna sine, fortalte et vitne til New York Post.

Inne fra skolen ringer skolebarna nødnummeret, og forteller at vennene deres er drept.

Amerikanske grensevakter får til slutt låst opp klasserommet der skytteren var med en nøkkel fra en av skolens vaktmestere. De skyter Salvador Ramos, og starter evakueringsarbeidet.

Politiet avviser anklagene

En talsperson for US Marshal Service avviser anklagene fra Gomez. Etaten sier til WSJ at ingen av deres betjenter la noen i jern utenfor Robb Elementary.

Ifølge Gomez var hun derimot ikke den eneste forelderen som ble anholdt av politiet.

Hun sier til WSJ at hun så en far bli taklet, og en annen sprayet med pepperspray. En tredje skal ha blitt skutt med elektrosjokkvåpen.

– De gjorde ikke det mot skytteren, men de gjorde det mot oss, sier Gomez til WSJ med henvisning til seg selv og de andre foreldrene.