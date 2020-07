Skjønte ikke at graffitien var en Banksy – vasket den vekk

Tirsdag postet Banksy en video på sin Instagram-konto hvor kunstneren avslørte sitt nyeste kunstverk.

Kunstverket som heter «If You Don't Mask, You Don't Get», ble malt inne på et av T-banevognene i London. Målet med kunsten antas å være å få flere til å bruke ansiktsmasker for å beskytte seg mot Covid-19.

Men innen den verdenskjente kunstneren hadde rukket å avdekke verket på Instagram, var den allerede vasket vekk av flittige renholdsarbeidere, melder BBC.

Renholdsarbeiderne gjenkjente ikke signaturen til Banksy. Så de gjorde det de skal gjøre når de oppdager graffiti i T-banevognene, de vasket den vekk.

– Det ble behandlet som all annen graffiti. Jobben er å sørge for at vognene er rene, spesielt i disse tider, sier en kilde som jobber for Transport for London, den offentlige etaten som har ansvar for transportsystemet i byen.

Etaten støtter derimot kunstnerens budskap om å oppmuntre folk til å bruke ansiktsmasker. De sier at de gjerne vil gi Banksy muligheten til å lage en ny versjon på et litt mer passende sted, melder BBC.

Her makuleres Banksy-maleriet i det var solgt på auksjon på Sotheby's i London. Foto: Pierre Koukjian.

Malt over, stjålet og makulert

Det er ikke første gangen et Banksy-kunstverk har blitt ødelagt.

På valentinsdagen i år malte Banksy en jente som skyter en fargekladd med sprettert på en husvegg i Bristol. Dagen etter ble kunstverket ødelagt av noen som hadde skrevet «BCC WANKERS» over bildet av jenta.

I 2018 sjokkerte Banksy alle da kunstverket ødela seg selv. Bildet «Girl with a Balloon» makulerte seg selv, i det øyeblikket det var solgt på auksjon for mer enn 10 millioner kroner på Sotheby’s i London.

Flere av Banksy gatemalerier har også blitt fjernet fra husvegger, og deretter dukket opp til salgs på auksjoner andre steder i verden.

Verdt millioner

Banksy har hemmelig identitet. Kunstneren bruker Instagram og en hjemmeside for å bekrefte kunstverkene sine. Og kunstverkene er verdt milliarder.

I 2019 ble et av maleri som fremstiller prominente politikere som sjimpanser, solgt for 111 millioner kroner på auksjon.