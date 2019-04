Skal vurdere om New Zealand-terroristen var tilregnelig

Dommer Cameron Mander besluttet i et rettsmøte, natt til fredag norsk tid, at det skal utarbeides to sakkyndigrapporter.

Han understreket at dette er «normal prosedyre» og ikke en beslutning som bør tolkes i noen bestemt retning.

Den 28 år gamle australieren som er siktet for terrorangrepet, sitter varetektsfengslet i Auckland, i New Zealands eneste høysikkerhetsfengsel. Han deltok i rettsmøtet i Christchurch via videooverføring.

Siktelsen utvidet

Forsvarer Shane Tait intervjues av media utenfor tinghuset i Christchurch fredag. Foto: Mark Baker / AP

Under hans første høring ble den høyreekstreme australieren kun siktet for ett drap. Fredag ble siktelsen mot ham utvidet til 50 drap og 39 drapsforsøk.

Ifølge flere nyhetsbyråer viste den siktede mannen ingen følelser under fredagens fengslingsmøte, og flere medier melder at det så ut som han kjedet seg.

28-åringen hadde tidligere gitt uttrykk for at han ville representere seg selv, men var under fredagens høring representert av forsvarerne Shane Tait og Jonathan Hudson.

Stort oppbud av journalister utenfor tinghuset i Christchurch fredag. Foto: Sanka Vidanagama / AFP

Varetektsfengslet videre

Den siktede var ikke pålagt å ta stilling til skyldspørsmålet. Den rettspsykiatriske undersøkelsen skal blant annet fastslå om han er kompetent til å erklære seg skyldig eller ikke. Han ble varetektsfengslet fram til neste høring 14. juni.

50 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars.