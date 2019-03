Minnemarkering for de drepte i Christchurch

Blant dem som sto stille med bøyd hode da navnene på de 50 drepte ble lest opp, var statsminister Jacinda Ardern. Hun har fått ros verden over for lederskapet og inkluderingen hun har stått for de to ukene som er gått siden moskéangrepet på New Zealand.

– Rasismen finnes, men den er ikke velkommen her. Vi er ikke immune mot hatets og fryktens virus, det har vi aldri vært. Men vi kan være den nasjonen som finner kuren, sa Ardern.

Den 38 år gamle statsministeren var for anledningen kledd i en tradisjonell kappe fra urbefolkningen maoriene. Hun håper New Zealand kan bryte den onde sirkelen der ekstremisme avler ekstremisme.

Fakta om terrorangrepet i Christchurch Ekspandér faktaboks 50 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand.

42 ble drept i den første massakren, som skjedde i Al Noor-moskeen under fredagsbønnen. Det andre angrepet skjedde i Linwood-moskeen 5 kilometer unna.

29 av de sårede var onsdag fortsatt på sykehus. Tilstanden er kritisk for 8 av dem, deriblant ei fire år gammel jente.

Politiet har ennå ikke publisert en fullstendig liste med navn på dem som er drept. Blant ofrene er barn, kvinner og menn, og flere med utenlandsk bakgrunn, blant annet fra Jordan, Egypt, Afghanistan, Syria, Bangladesh, Pakistan og India.

Australieren Brenton Tarrant (28) er siktet for angrepet. Han ble pågrepet i en bil av to politibetjenter.

Det tok 21 minutter fra første nødmelding om angrepet til pågripelsen. Politiet mener han var på vei til et annet sted for å utføre et tredje angrep.

Den antatte gjerningsmannen beskrives som høyreekstremist og strømmet massakren direkte på internett. På en Twitter-konto i hans navn var det publisert et såkalt manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik.

Politiet mener gjerningsmannen handlet alene, men utelukker ikke at han kan ha fått hjelp.

Tarrants australske familie har stått fram og beklaget til ofrene og deres familier.

De første ofrene for terrorangrepet ble begravet onsdag. Myndighetene hadde lovet at rettsmedisinske undersøkelser skulle være ferdig senest utgangen av onsdagen, men at det i noen tilfeller ville ta mer tid.

Regjeringen på New Zealand innfører strengere våpenlover etter angrepene. (NTB)

Tilgir drapsmannen

Et budskap som gikk igjen på minnemarkeringen for muslimene som ble drept under fredagsbønnen, var å svare på vold med fredsbudskap.

– Jeg velger fred, og jeg har tilgitt, sa Farid Ahmed, som overlevde angrepet. Kona ble skutt og drept av høyreekstremisten da hun løp inn i moskeen igjen for å redde ektemannen i rullestol.

Ahmed fikk langvarig applaus for sitt budskap om at newzealendere, uansett hvilken tro de tilhører, må avvise hatet.

Farid Ahmed mistet kona i terrorangrepet. Foto: Mark Baker / AP

– Folk spør meg «Hvorfor tilgir du noen som drepte din elskede kone?». Jeg kan gi mange svar. Allah sier at dersom vi tilgir hverandre, elsker Han oss.

– Jeg vil ikke ha et tungt hjerte som koker som en vulkan av sinne og raseri. Det brenner både seg selv og omgivelsene, sa Ahmed.

Kritisk skadd

I tillegg til å hedre minnet etter dem som ble drept, ble også de sårede etter angrepet husket under markeringen. 22 personer ligger fortsatt på sykehus, blant dem en kritisk skadd fire år gammel jente.

LES OGSÅ: Dette vet vi om terrorangrepene på New Zealand

Representanter fra nærmere 60 land var til stede under minnestunden. Dette var den tredje større minnemarkeringen etter terrorangrepet og mer formell enn de andre. Statsminister Scott Morrison fra nabolandet Australia var blant de frammøtte.

Cat Stevens tok navnet Yusuf Islam. Nå kaller artisten seg bare for Yusuf. Foto: Mark Baker / AP

Også den britiske artisten Cat Stevens, som trakk seg tilbake fra søkelyset på 1970-tallet, konverterte til islam og tok navnet Yusuf Islam, ga en sterk tolkning av sin store hit «Peace train», skriver Reuters.

En 28 år gammel australsk høyreekstremist er pågrepet etter angrepet.