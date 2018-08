Sju pågrepet på grensa før nazidemonstrasjon i Stockholm

– I løpet av kvelden og natten har politiet gjennomført et stort antall kontroller og pågrepet sju personer med utgangspunkt i utlendingsloven. Personene er pågrepet på ulike steder i Sverige, forteller politiets talsmann i Stockholm, Lars Byström til NRK.

PÅ VAKT: Politiet forteller at de er forberedt på at det kan oppstå konfrontasjoner. Her foran scenen til Den nordiske motstandsbevegelsen i Stockholm. Foto: Øyvind Bye Skille

Politiet er forberedt på bråk

Han forteller at pågripelsene ble gjort på bakgrunn av tidligere gjerninger personene har gjort som utgjør en trussel mot allmenn sikkerhet.

Politiet opplyser at de sju ble pågrepet ulike steder langs grensa i Sverige, men at de lørdag formiddag ikke har noen opplysninger om nasjonaliteten på personene.

FORBEREDER SEG: Det er mye politi i gatene i forkant av demonstrasjonen i Stockholm lørdag formiddag. Foto: Øyvind Bye Skille

NRKs reportere på stedet forteller at det er satt opp flere sperringer i gatene rundt demonstrasjonsstedet på Kungsholmstorg. Politiet selv sier de er godt forberedt på mulige konfrontasjoner.

– GODT FORBEREDT: Stockholm-politiets talsperson Lars Byström, forteller de er godt forberedt på ulike scenarioer som kan oppstå under demonstrasjonen. Foto: NRK

– Vår målsetting er at demonstrasjonen skal kunne gjennomføres uten forstyrrelser. Det er ikke til å legge skjul på at lignende demonstrasjoner har ført med seg mye bråk. Vi har mange politipatruljer i gatene, og er forberedt på ulike scenarioer som kan oppstå, forteller Byström.

En rekke markeringer opp mot valget

Lørdagens demonstrasjon i Stockholm er en av flere markeringer Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomfører i Sverige i tiden opp mot valget.

SPERRER AV: Flere gater er sperret av i området der demonstrasjonen skal starte. Foto: Øyvind Bye Skille

Blant annet reiste et stort antall nazister til Almedalen der svenske politikere samles hvert valgår – en politikkfestival som inspirerte Arendalsuka her i Norge.

I Almedalen kom det til sammenstøt med andre grupperinger.

Minst fem nazister ble pågrepet mistenkt for skadeverk og brudd på loven om hets mot folkegrupper.

– De fikk mye oppmerksomhet og ble fordømt fra hele det politiske spekteret i Almedalsuken, forteller Jonathan Leman som har fulgt gruppen over lang tid for det svenske magasinet Expo.

Allerede før aktivitetene på Gotland tok til var det debatt i svenske medier.

Blant annet valgte den svenske organisasjonen for seksuelt likeverd, RFSL, å innstille sine aktiviteter under Almedalsuken fordi de følte seg truet.

Her sees en lokal markering fra Den nordiske motstandsbevegelsen i Kungsälv vest i Sverige der de stiller til valg. Foto: Adam Ihse/tt / NTB scanpix

Ifølge researcheren pågår det en rekke etterforskninger av ulike medlemmer av organisasjonen. I begynnelsen av august kom det blant annet fram hvordan en person planla drap på to svenske journalister.

Politiets bilder av hvordan en nazist hadde bygd inn en pistol i en stresskoffert. Mannen er nå tiltalt. Foto: Polisens förundersökning

Det kom også fram hvordan det svenske sikkerhetspolitiet var bekymret for hvordan nazister skaffer seg hjemmelagde våpen.

POLITISKE PLAKATER: Stockholm er fylt av politiske plakater opp mot valget. På demonstrasjonsområdet tok politiet ned noen plakater fra Liberalerna med tydelig anti-ekstremisme-budskap. Nå henger naboene opp plakatene igjen. Foto: Øyvind Bye Skille

Stiller til valg nasjonalt og lokalt

Leman i Expo forteller at voldshendelsene ofte skjer ved mindre arrangementer på torg og plasser, og ikke egentlig knyttet til de store demonstrasjonene.

I år stiller nazistene til valg både til riksdagen og til ulike kommunestyrer noen mindre steder rundt i Sverige.

– Strategien deres har i det siste vært mer preget av at de vil få nasjonal oppmerksomhet i innspurten av valgkampen. Derfor velger de å være i Stockholm der det blant annet er flere journalister for å forsøke å stjele showet, sier Leman.

Jonathan Leman i Expo har fulgt grupperingen over lengre tid. Foto: David Lagerlöf / Expo

Den nordiske motstandsbevegelsen har vært registrert som et politisk parti i Sverige siden 2015. Ved forrige valg klarte bevegelsen å kuppe plasser fra Sverigedemokraterna i et par kommuner der dette partiet stilte med åpne valg

I år har de et åpent uttrykt mål om minst ett mandat i kommunen Ludvika, men Expo-researcheren tror de vil slite med det.

En lokal innbygger markerer sin motstand mot nazistene da de demonstrerte i Ludvika i Sverige den 1. mai i år. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Mot dagens demokratiske system

At den nazistiske bevegelsen stiller til valg er litt i kontrast til politikken de forfekter.

De kaller seg åpent for nasjonalsosialister – men misliker å bli kalt for nazister, som de anser som et skjellsord. De har tatt med seg viktige deler av det nazistiske tankegodset fra 1930- og 40-tallet.

«Demokrati er symbolet for alt vi må bekjempe», skriver organisasjonen i et av sine programmer.

– Deres forhold til demokratiet kan sees på samme måte som hvordan nazistene på 1930-tallet forholdt seg til demokratiet. De vil mest bruke systemet for å spre seg, og de snakker så om at de må ta neste steg for å til slutt gjøre en revolusjon mulig der de tar over, forklarer Jonathan Leman.

Pär Öberg (t.h.) er en av lederne i organisasjonen, og stiller til valg i år. Ved hans side lederen av den norske grenen, Haakon Forwald, under gruppens 1. mai-markering i år. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

En undersøkelse avisen Expressen har gjort av motstandsbevegelsens kandidater ved valget viser også hvordan en rekke av dem er tidligere voldsdømte.

Den nordiske motstandsbevegelsen har etablert seg i flere nordiske land, men står klart sterkest i Sverige.

NRK har tidligere kunnet fortelle hvordan organisasjonen er aktiv i Norge. Også mange av de norske nazi-aktivistene er tidligere straffedømte for til dels alvorlig kriminalitet