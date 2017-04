Mellom 6000 og 7000 barn sendes hver dag hjem på grunn av skuddvekslinger som gjør det farlig å oppholde seg på skoler og barnehager.

Det sier ansvarlig for de offentlige skolene i Rio de Janeiro, Cesar de Queiroz Benjamin, til nyhetsbyrået Ap.

Hvis utviklingen fortsetter, vil det i år bli langt flere stengninger enn de 1500 gangene skoler ble stengt i fjor.

– Det har helt klart blitt verre, sier Benjamin.

Maria Eduarda Conceicao ble skutt og drept på skolen sin 30. mars i år. Hun var på vei til en drikkefontene for å drikke vann etter en gymtime, da hun ble skutt. NRK har sladdet ansiktet hennes. Foto: Diego Herculano / AP

13-åring drept på skolen

Rio-ordfører Marcelo Crivella snakker med media etter begravelsen til Maria Eduarda Conceicao. Han sier at ansvaret for sikkerheten ligger hos delstatsmyndighetene. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

De livsfarlige forholdene på skolene har fått økt oppmerksomhet etter at en 13 år gammel jente ble skudd og drept mens hun var på en skole i Acari, et fattig område nord i Rio.

Maria Eduarda Conceicao var på vei til en drikkefontene ved inngangen til skolen etter å ha hatt gymtime.

Hun havnet mitt oppe i en langvarig skuddveksling mellom politiet og en gruppe forbrytere og ble truffet av flere skudd

Obduksjonen viser at en av kulene kom fra et av geværene som politiet bruker.

En mobilvideo som ble tatt opp av en tilskuer under skuddvekslingen viser Marias livløse kropp ligge i skolegården mens skuddvekslingen fortsetter.

Det var sterke scener under begravelsen til Maria Eduarda Conceicao i Rio 1. april. 13-åringen ble skutt og drept på skolen sin 30. mars. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Driller elevene i å skjule seg for kuleregn

En av skolene som ligger farligst til i er Uere-skolen i favela-komplekset Mare, et av de farligste områdene i Rio de Janeiro.

Minst ti ganger i løpet av de siste to månedene har elevene på Uere-skolen måttet søke dekning mens rivaliserende narkobander kjemper seg imellom eller mot politiet rett utenfor.

Skolens grunnlegger, Bezerra de Mello, sier at mars hang et politihelikopter over skolen i flere minutter, mens det skjøt mot personer på bakken. Flere av kulene traff skolebygningen, uten at noen av eleven kom til skade.

Mello har nå malt «SKOLE, IKKE SKYT!» med store bokstaver på taket av skolen.

Samtidig blir elevene jevnlig drillet i å ta dekning når skytingen begynner.

Elever ved Uere-skolen rekker opp hånden på spørsmål om de har noen familiemedlemmer som er blitt drept i skyting. Seks av de 14 elevene i klassen rakk opp hånden. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Kraftig økning i kriminaliteten

Borgermesteren i Rio, Marcelo Crivella, sier at det er lite han kan gjøre for skolene fordi det er delstaten som er ansvarlig for sikkerheten, og ikke byen.

Han har likevel lovet å utruste til av skolene i Mare-favelaen med skuddsikre murer.

Etter flere år med nedgang i kriminaliteten, var det en kraftig økning i fjor. Over 5000 mennesker ble drept i Rio i 2016.

Tall fra årets to første måneder viser at økningen har fortsatt i år.

Kraftig økning i kriminaliteten Ekspandér faktaboks Kriminaliteten i Rio de Janeiro har økt kraftig de siste to årene.

Ifølge tall fra Instittutet for offentlig sikkerhet (ISP) gikk antall drap opp med fra 404 i februar i fjor til 502 i februar i år. På to år er økningen i antall drap på 54 prosent.

Antall bilran har økte 40,3 prosent på ett år, fra 3056 i februar i fjor til 4287 i samme måned i år.

Frem mot OL i fjor satte myndighetene inn store ressurser på å bekjempe kriminaliteten i Rio.

Etter OL har den økonomiske krisen i Brasil ført til dramatiske kutt i bevilgninger til politiet.