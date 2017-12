I et intervju under tv-programmet «Meet the Press» søndag kveld, sa senator Bernie Sanders at han mener at Donald Trump bør vurdere å trekke seg. Årsaken er anklagene mot Trump om seksuell trakassering og seksuelle overgrep, som kom frem under presidentvalgkampen i 2016.

SANDERS: Senator og tidligere presidentkandidat for Demokratene Bernie Sanders mener at Trump bør gjøre det samme som Al Franken, Trent Franks og John Conyers – trekke seg. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Ifølge CBS og NBC vil noen av disse kvinnene bak anklagene i dag mandag, be Kongressen undersøke anklagene mot presidenten.

Den siste tiden har både republikanere og demokrater måtte trekke seg fra høye verv i amerikansk politikk etter anklager om seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Sist ute var demokraten Al Franken og republikaneren Trent Franks.

– Vi har en president som har blitt anklaget for overgrep av mange kvinner, og som har sagt på opptak at han har trakassert kvinner. Kanskje han bør tenke på å gjøre det samme, sa Sanders under intervjuet.

Les mer: Amerikansk senator trekker seg etter anklager om seksuell trakassering

Vil ha gransking

Seksuell trakassering og seksuelle overgrep var ett av hovedtemaene i presidentvalgkampen i 2016, etter at en video fra 2005 viste at Donald Trump skrøt av at han kunne kysse og ta på kvinner mot deres vilje.

– De lar deg gjøre hva du vil! Du trenger javascript for å se video.

Trump har beklaget det han sa i opptaket fra 2005.

Donald Trump møtte også anklager om seksuelle overgrep og tilnærmelser fra et tiltall kvinner.

En av kvinnene var Summer Zervos, som deltok i Trumps TV-program «The Apprentice» i 2006. Zervos anklaget Trump for å ha kysset og befølt henne uten samtykke. Minst ti andre kvinner kom med liknende anklager under valgkampen.

Ifølge CBS, vil kvinner som offentlig har anklaget Trump for seksuell trakassering og seksuelle overgrep, stille på en pressekonferanse på Manhattan mandag. Kvinnene ber Kongressen undersøke overgrepsanklagene mot presidenten.

Tre av kvinnene stiller også opp til intervju hos Megyn Kelly. Under valgkampen antydet Trump at Kelly stilte ham kritiske spørsmål fordi hun hadde mensen, skriver NTB.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Donald Trump har til nå kategorisk avvist anklagene mot ham om seksuell trakassering og overgrep.

Senatorer: – Trekk deg

Den nylig avgåtte demokratiske senatoren Al Franken, har som sin kollega Sanders, bedt Trump vurdere sin stilling som president.

MÅTTE TREKKE SEG: Demokraten Al Franken måtte for noen dager trekke seg etter anklager om seksuell trakassering. Foto: Mark Wilson / AFP

Torsdag gjorde han et poeng av at han selv ble presset til å gå av, mens presidenten tilsynelatende har kommet uskadd gjennom innrømmelser om at han har plukket på kvinner både her og der.

Torsdag ba også Oregon-senator Jeff Merkley om at president Trump og republikaneren Roy Moore om å trekke seg. Begge har overgrepsanklager hengende over seg.

– Presidenten bør gå av fordi han har skal ha vist forferdelig oppførsel overfor mer enn 17 kvinner, sa Merkley ifølge The Washington Post.

Nikki Haley: – Kvinner bør bli hørt

Kanskje mer oppsiktsvekkende var det søndag, da USAs FN-ambassadør Nikki Haley i et CBS-intervju uttalte at kvinnene som tidligere har anklaget president Donald Trump for seksuell trakassering, bør bli hørt.

VIKTIG Å KUNNE STÅ FREM: USAs FN-ambassadør Nikki Haley mener at Metoo-kampanjen er viktig. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Haley, som er medlem av Det republikanske partiet, skrøt i intervjuet av alle kvinnene som har stått frem med anklager mot amerikanske politikere og kjente skikkelser i filmindustrien den siste tiden.

På spørsmål om hvorvidt det at Trump ble valgt til president gjør at saken er et tilbakelagt kapittel, svarte FN-ambassadøren at det er det den amerikanske befolkningen som avgjør.

– Jeg vet at han ble valgt. Men vet du hva, jeg mener kvinner alltid bør være komfortable med å stå fram. Og vi bør alle være villige til å lytte til dem, sa Haley.