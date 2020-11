Seks spørsmål og svar om krisa i Peru

1. Hva har skjedd?

Titusener av mennesker gikk ut i gatene i protest etter at Perus president Martín Vizcarra ble avsatt av nasjonalforsamlingen forrige mandag, 10.november.

Protestene ble slått ned med hard hånd av politiet, og to menn i 20-årene mistet livet. Ifølge landets helsemyndigheter ble den ene skutt 11 ganger, blant annet i hodet. Den andre døde av slag mot brystet.

En demonstrant viser sin støtte til den avsatte presidenten Martín Vizcarra. Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Hendelsene førte til voldsomme reaksjoner og protester over hele landet. Dette gjorde at den nyinnsatte presidenten, Manuel Merino, og hans regjering, trakk seg.

2. Hva er situasjonen i øyeblikket?

Mandag denne uka ble kongressmedlem Francisco Sagasti valgt til ny fungerende president i Peru, etter Manuel Merinos avgang. Valget skjedde ved en avstemning i parlamentet. Sagasti er dermed landets tredje president i løpet av en uke.

3. Hvorfor ble Martín Vizcarra avsatt?

Ifølge en mer enn hundre år gammel paragraf i Perus grunnlov kan parlamentet avsette presidenten dersom han er «moralsk uskikket» til å lede landet. Det var denne paragrafen som ble brukt da sentrum-høyre-politikeren Martín Vizcarra ble avsatt forrige mandag.

Men det er stor uenighet blant ekspertene hva en slik bestemmelse innebærer, og den avsatte presidenten har bedt landets Høyesterett om å vurdere dette.

4. Ligger det andre motiver bak?

De folkevalgtes begrunnelse for å bruke den omstridte paragrafen, er en korrupsjonssak fra flere år tilbake da Martín Vizcarra var guvernør i en liten provins i Peru. Han skal da ha mottatt nærmere 6 millioner kroner i bestikkelser i forbindelse med to byggekontrakter. Men Vizcarra nekter for dette. Han er heller ikke tiltalt for disse forholdene.

Den avsatte presidenten Martín Vizcarra håper på støtte fra Høyesterett. Foto: LUKA GONZALES / AFP

Mange kommentatorer mener derfor det er rent politiske motiver som ligger bak avsettelsen.

«Halvparten av medlemmene i Kongressen er selv under etterforskning for ulike forbrytelser, fra hvitvasking av penger til drap», skriver BBC Latin-Amerika.

5. Hva mener velgerne?

Martín Vizcarra var en populær president. En undersøkelse som ble gjort av instituttet Ipsos like før han ble avsatt, viser at hele 57 prosent av velgerne støttet ham.

Og 79 prosent av de spurte sa at han burde få fullføre sin presidentperiode, og deretter bli stilt for retten for korrupsjonsanklagene. Det skal holdes presidentvalg i Peru i april neste år.

En av grunnene til Viscarras popularitet er at han har ført en aktiv kamp mot korrupsjon. Det har også skaffet ham mange fiender i et land med en svært utbredt korrupsjonskultur.

Perus myndigheter frykter nye demonstrasjoner etter at landet i går fikk sin tredje president på en uke. Foto: SEBASTIAN CASTANEDA / Reuters

6. Hva skjer nå?

En ny president skal altså tas i ed. 76 år gamle Francisco Sagasti er tidligere ansatt i Verdensbanken. Flertallet i Kongressen håper det nå blir ro etter de voldsomme opptøyene den siste dagene. Men de færreste kommentatorer tror at folk vil akseptere en slik løsning.

Det kan bety at Peru fortsatt blir preget av politisk uro og masseprotester. Landet sliter med enorme problemer som følge av koronapandemien. Peru har registrert mer enn 1000 koronadøde pr. en million innbyggere – det høyeste tallet i verden etter Belgia.