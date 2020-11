Demonstrasjonene startet mandag da de folkevalgte stemte for at presidenten Martín Vizcarra må gå av.

Nasjonalforsamlingas leder Manuel Marino ble satt inn som midlertidig president.

Vizcarra beskyldes for høyforræderi. Han skal ha tatt imot bestikkelser da han var guvernør for seks år siden.

Presidenten avviser anklagene blankt. Perus påtalemyndighet etterforsker saken. Vizcarra er så langt ikke siktet.

En såret demonstrant på bakken i Lima får hjelp av meddemonstranter. Foto: SEBASTIAN CASTANEDA / Reuters

Tåregass og stein

Avsettelsen av den populære presidenten har ført til at titusenvis har tatt til gatene i ulike byer.

De krever at den midlertidige regjeringa trekker seg.

Lørdag utviklet fredelige demonstrasjoner seg til å bli voldelige

Da enkelte personer kastet stein og kinaputter, svarte politiet med tåregass. Sammenstøtet endte med at to menn i 20-åra ble drept. Senere ble det kjent at en tredje person også mistet livet.

Ifølge AFP skal en av mennene ha dødd etter å ha blitt skutt.

Bitter strid

Martín Vizcarra ble valgt til president i mars 2018.

Han ønsket å sette i gang politiske reformer i Peru, men har møtt kraftig motstand i nasjonalforsamlinga. Der tilhører flertallet opposisjonen.

Presidenten mener de jobber aktivt mot hans planer for å få bukt med korrupsjon. For knappe to måneder siden overlevde han et mistillitsvotum.

Vizcarra stiller nå spørsmål ved om avsettelsen av ham som president er lovlig, ifølge BBC.

Åtte ministre har trukket seg under den bitre striden.