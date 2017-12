USA ledet an i arbeidet som førte til de hardeste sanksjonene mot Nord-Korea. De ble vedtatt av Sikkerhetsrådet fredag, men det er et åpent sprøsmål om de vil ha noen virkning.

– USA kan ikke få til noe med Nord-Korea, sier Robert D. Kaplan til NRK.

Han er sjefanalytiker i det private etterretningsbyrået, Stratfor. Spesialområdet til Kaplan er amerikansk makt.

– Nord-Korea vil fortsette utviklingen til det har et fungerende atomvåpen og en rakett de kan sende våpenet med mot USA, slår Kaplan fast.

STOR GLEDE: Kim Jong-un etter oppskytningen av den siste raketten, Hwasong-15. Denne er den kraftigste Nord-Korea har vist fram til nå. Foto: KCNA KCNA / Reuters

Det speiler det som den nordkoreanske ledelsen meldte natt til i dag.

– Vi vil fortsette å utvikle vår kjernefysiske avskrekking. Målet er å fullstendig fjerne effekten av de kjernefysiske truslene fra USA, står det i meldingen som ble publisert gjennom nyhetsbyrået KCNA.

– Nord-Korea ønsker å forhandle med USA og de andre landene fra en sterk posisjon. For å få til den posisjonen må de ha et fungerende våpensystem, sier Kaplan.

FUNGERENDE ATOMBOMBE: Kim ser på det som landet hevder er en fungerende hydrogenbombe. Det er klart at landet har mestret denne teknologien. Foto: STR / AFP

Kommer snart

Den siste rakett-testen til Nord-Korea skal ha gått dårlig. Nord-Korea greide ikke å vise at de kan beskytte et atomstridshode på vei ned mot et mål i USA. Det skriver Union of Concerned Scientist.

Likevel er det klart at landet snart vil ha et fungerende våpensystem. 38north.org, skriver at systemet kan være operativt i 2018.

Trump-administrasjonen har meldt klart fra at USA ikke vil tillate at Nord-Korea får et slikt fungerende våpen.

STOPPER IKKE: Donald Trump snakker med presidenten i Sør-Korea, Moon Jae-in, etter den siste rakettoppskytingen. Det er et åpent spørsmål om Trump har fått til noe i det hele tatt. Foto: Lee Jin-man / AP

Stanger hodet i veggen

– Jeg tror at Trump, til tross for alle meldingene på Twitter og alle truslene, ikke har fått til noe mer enn det Obama og Bush fikk til, sier Kaplan.

Han mener Trump og hans folk ikke har gjort noe nytt. Diplomatiet er akkurat det samme som før.

– Det som kommer fra Trump nå, er bare varm luft, sier Kaplan

– Det hele ender med at Trump ikke gjør noe i det hele tatt, fordi problemet Nord-Korea er en hard nøtt å knekke.

Russland er nøkkelen

Trump og hans folk peker på Kina. De mener det kineserne som kan bruke sin makt til å stoppe Nord-Korea.

Kaplan tror ikke Kina er interessert i det, fordi det kunne føre til at Nord-Korea kollapser. Det igjen kan føre til at Nord- og Sør-Korea blir gjenforent.

NYE SANKSJONER: FN-ambassadør Nikki Haley fikk på plass nye sanksjoner mot Nord-Korea på fredag. Det sporet et prøvd mange ganger før uten at våpenutviklingen har stoppet. Foto: AMR ALFIKY / Reuters

– Dette landet vil være en amerikansk støttespiller, på grensen til Kina, noe de ikke vil ha, sier Kaplan.

Han mener det er Russland som kan spille en nøkkelrolle.

– Nord-Korea er avhengig av teknisk hjelp fra Russland for å få til rakettprogrammet. Dette er hjelp Russland yter nå, sier Kaplan.

Skygger fra presidentvalget

Han mener det er nesten umulig for Trump å få Russland med på laget.

– Slik situasjonen er nå, så kan ikke Trump strekke ut en hånd til Russland slik at de stopper denne støtten, mener Kaplan.

Han tror et slikt forsøk ville bli feiltolket på grunn av mistankene i forbindelse med det amerikanske presidentvalget.

– En annen president kunne strekke ut en slik hånd, men denne presidenten kan ikke det.