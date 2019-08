– Når det gjelder opplysninger i massemediene om at man fra norsk side ønsker Frode Berg raskt tilbake til fedrelandet, så vet jeg ærlig talt ikke hva det er snakk om, sier russisk UDs talskvinne Maria Zakharova til NRK i Moskva.

– Ingen detaljert informasjon

Hun påpeker at det kanskje vil være best å henvende seg til norske myndigheter for å høre om de vet mer om saken.

– Jeg har ingen detaljert informasjon om dette, understreker den offisielle talskvinnen.

UKLART: Russisk UD er ikke optimistiske når det gjelder mulighetene for å få Frode Berg raskt tilbake til Norge. Foto: Jan Espen Kruse

Zakharova bekrefter at det pågår samtaler mellom Norge og Russland om hva som videre skal skje med den spiondømte nordmannen.

Men hun er i tvil om det er riktig å kalle det forhandlinger. Samtalene mellom de to landene har pågått helt siden Berg ble arrestert og tiltalt for spionasje, ifølge talskvinnen.

Lavrov til Kirkenes

Den 25. oktober skal den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov være til stede i Kirkenes under 75-årsmarkeringen av den sovjetiske hærens frigjøring av Øst-Finnmark under krigen.

TIL Norge: Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov skal besøke Kirkenes i slutten av oktober for å delta på 75-årsmarkeringen av sovjethærens frigjøring av Øst-Finnmark. Foto: Sakchai Lalit / AP

Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, sier at man både fra norsk og russisk side sannsynligvis ønsker å få denne saken ut av verden før markeringen i Kirkenes.

Men Zakharova sier til NRK at det ikke har kommet noen henvendelse fra norske myndigheter om dette, og at det derfor ikke er mulig å si noe mer.

Berg i Lefortovo

I april ble Frode Berg dømt til fengsel i 14 år for å ha deltatt i en spionasjeaksjon mot ubåtene i den russiske Nordflåten.

Han har innrømt å ha vært kurer.

MØTTE BERG: Frode Berg snakker med sin russiske advokat Ilja Novikov under et fengslingsmøte i byretten i Moskva. Foto: Jan Espen Kruse

Etter dommen skulle nordmannen normalt ha blitt fraktet til et fengsel i utkanten av Russland, men han har blitt sittende i Lefortovo-fengselet i Moskva der han tilbrakte tiden i varetekt.

Det mener hans advokater tyder på at forhandlingene fortsatt pågår.

– Er utålmodig

Frode Bergs norske støttegruppe sier at hans helse har blitt forverret den siste tiden, og at det haster med å få han overført til Norge.

Bergs russiske advokat Ilja Novikov besøkte nordmannen sist uke.

– Frode Berg er i fysisk bra form, men blir svært sliten av den lange ventetiden, sier Novikov til NRK.