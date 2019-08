Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel i Russland. Berg har innrømmet at han var på kuréroppdrag for norsk etterretning da han ble arrestert for spionasje i 2017.

Nå jobbes det hektisk i kulissene for å få han hjem fra Lefortovo-fengselet i Moskva. Han skulle egentlig allerede ha vært overført til et fengsel for langtidsdømte, men sitter fortsatt i varetekt.

NRKs kilde, som står nært prosessen, har lang og bred erfaring i norsk utenrikstjeneste. Han mener ressursbruken for å få Berg hjem er like stor som i Moland- og French-saken.

Den kostet Utenriksdepartementet minst 11 millioner kroner.

Ifølge kilden er arbeidet særlig vanskelig på grunn av det anstrengte forholdet mellom Norge og Russland, Norges sanksjoner mot Russland og ulikt syn på utviklingen i Ukraina.

Målet er å få den spionsiktede nordmannen hjem til Kirkenes før markeringen av 75-årsjubileet for den russiske frigjøringen av Øst-Finnmark i slutten av oktober.

Til jubileet i Kirkenes kommer både Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, kong Harald og statsminister Erna Solberg.

Advokat for spiondømte Frode Berg, Brynjulf Risnes (t.h.), mener det er viktig for Norge at Frode Berg blir løslatt og kan reise hjem. Til venstre er Bergs russiske advokat, Ilja Novikov. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Press på både Russland og Norge

Frode Bergs advokat, Brynjulf Risnes, mener jubileet legger press både på Norge og Russland.

– Det er klart at under jubileet vil man helst snakke om andre ting enn Frode Berg. Jeg vil tro det er interesse på begge sider å få dette ut av verden før den tid, sier Risnes.

Forsker Halvard Leira ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, synes det er naturlig at Utenriksdepartementet (UD) bruker like store ressurser på å frigi Frode Berg som de brukte på Moland/French-saken i Kongo.

– Frode Berg-saken går direkte til kjernen av Norges sikkerhetsspørsmål. For veldig mange vil det være naturlig og på sin plass å bruke like mye penger på Berg-saken som man gjorde på Kongo-saken, sier Leira.

Advokaten til Frode Berg mener det er viktig for Norge å få løst denne saken.

– Vi håper absolutt at UD bruker store ressurser på å få han hjem. Det er viktig for han selv og familien, men også for Norge, som jo er den egentlige tiltalte i denne saken, sier Risnes.

Forsker Halvard Leira ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, mener det er naturlig at Norge bruker like store ressurser på å få Frode Berg hjem som det ble brukt for å få Joshua French hjem fra fangenskap i Kongo. Foto: NUPI

Spionutveksling og benådning

I lignende saker har en løsning vært å overføre russisk spiondømte til Russland i et bytteforhold. Russisk benådning kan være en annen løsning.

Forskeren i NUPI sier det er flere grunner til at UD ikke har orientert konkret om sitt arbeid for å få løst saken.

– Det er mye enklere å få aksept for en ferdig forhandlet avtale; «Det er dette vi måtte gi, men her er hva vi har fått igjen for det». Det er enklere enn en forhandling hvor man hele tiden må forsvare det man kan tenke seg å gi mot et håp om å oppnå noe annet, sier Leira.

Hvis myndighetene ikke finner en løsning før nyttår, vil advokat Risnes vurdere å jobbe for at Berg får sone i Norge.

– Soningsoverføring er en reell mulighet. Det er blant de tingene vi jobber med. Men det er et spor som tar lengre tid enn hvis det blir enighet mellom Norge og Russland. Vi ønsker i det lengste å tro på en enighet fordi det er den raskeste veien til at Frode Berg kan komme hjem, sier Risnes.

Utenriksdepartementet sier til NRK at Bergs sak håndteres på den måten UD mener er best egnet for å ivareta hans interesser, og at UD jobber langs ulike spor.