Russland har startet militærøvelse i Hviterussland

Klokken 07.00 torsdag morgen kunngjorde det russiske forsvarsdepartementet at landet hadde starten en felles militærøvelse med Hviterussland. Øvelsen skal pågå frem til 20. februar.

Ifølge russerne skal øvelsen handle om å «undertrykke og slå tilbake ekstern aggresjon».

Øvelsen skal ifølge russerne blant annet handle om å hindre at våpen og ammunisjon blir smuglet inn i Hviterussland.

Har sendt avanserte våpen

Russland har sendt styrker til Hviterussland de siste uken og har nå over 30.000 soldater i landet.

Det er ventet at de aller fleste av disse soldatene kommer til å delta i øvelsen, skriver BBC.

The Guardian skrev tirsdag at Russlands president Vladimir Putin har sagt at alle de russiske soldatene skal forlate Hviterussland når øvelsen er over.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa i forrige uke at Russland blant annet har sendt Spetsnaz-spesialstyrker, kampfly, inkludert SU-35, Iskander-missiler og S400-luftforsvarssystemer til Hviterussland.

Russland, Hviterussland og Ukraina

Drøyt 200 kilometer fra Kiev

Flere vestlige ledere, blant dem USAs president Joe Biden, har advart om at Russland kan bruke styrkene til å angripe Ukraina.

De russiske soldatene i Hviterussland er en del av styrkeoppbyggingen rundt Ukraina.

Totalt er det nå anslått at Russland har over 100.000 soldater stasjonert rundt Ukraina.

En stor del av de russiske styrkene skal være stasjonert sør i Hviterussland, ikke langt fra grensen til Ukraina.

Fra Hviterussland er det bare rundt 210 kilometer til den ukrainske hovedstaden Kiev.

Fordømmer øvelsen

USA omtaler øvelsen som en opptrapping av Ukraina-konflikten.

Også Frankrike fordømmer militærøvelsen, som de mener er en «svært voldelig gest».

– Det er et økende antall svært omfattende øvelser på grensa mot Ukraina. Det er en svært voldelig gest som bekymrer oss, sier utenriksminister Jean-Yves Le Drian til France Inter radio.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj omtaler torsdag øvelsene for «psykologisk press».

– Risikoen er reell og har vært det siden 2014. Spørsmålet er graden av risiko og hvordan vi svarer på den, sier Zelenskyj.