I denne saken kan du lese om:

I slutten av juli i år undertegnet Ukraina og Russland, etter meklingsbistand fra FN, en avtale med Tyrkia om eksport av korn.

Avtalen innebar blant annet at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner i Svartehavet. Det lettet presset på det globale matmarkedet.

Avtalen har gjort det mulig å eksportere mer en 9 millioner tonn ukrainsk korn, hovedsakelig til den tredje verden. Det har dempet noe av den globale matkrisen som har oppstått som følge av krigen selv om usikkerhet rundt avtalens framtid har ført til at matprisene har steget igjen.

Russland vil nå trekke seg fra kornavtalen, etter angrepet mot Krim lørdag morgen. Ifølge Reuters er FN klar over at Russland har suspadert kornavtalen. En talsperson fra FN skal være i kontakt med russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået.

– Det er viktig at alle parter avstår fra enhver handling som vil sette kornavtalen i fare, som er en kritisk humanitær innsats som tydelig har en positiv innvirkning på tilgang til mat for millioner av mennesker rundt om i verden, sier Stephane Dujarric, som er talsperson for FN.

Den russiske landbruksministeren Dmitrij Patrusjev sier ifølge Tass at Russland, med bistand fra Tyrkia, i stedet er klar til å eksportere opp til 500.000 tonn korn til fattige land de neste fire månedene.

Denne videoen skal vise droneangrepet mot havna i Sevastapol. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen skal vise droneangrepet mot havna i Sevastapol.

Et skip og to mindre fartøy ble skadd etter angrepet, hevder det russiske forsvarsdepartementet etter droneangrep i morgentimene.

Russland legger skylda på Ukraina for angrepet mot havna i Sevastopol, og hevder britene hjalp dem.

Den russiske guvernøren Mikhail Razvozjajev omtaler droneangrepet som det «mest massive» mot Krim siden krigen startet.

Skjermbilde fra en av dronene som skal ha angrepet et russisk marinefartøy utenfor Krim. Foto: Twitter

Sevastopol er basen for den russiske Svartehavsflåten på den okkuperte Krim-halvøya. Basen brukes til angrep i det sørlige Ukraina.

Ifølge guvernøren skal angrepene ha startet litt før klokka fem i morges og pågått i flere timer.

Bekrefter at militærfartøy er rammet

En sjøminesveiper er blant fartøyene som har fått skader, ifølge russisk side.

– Ingen anlegg i byen er truffet. Situasjonen er under kontroll, hevder guvernør Razvozjajev i sosiale medier.

Foto: skjermdump fra Twitter

En rådgiver for den ukrainske innenriksministeren, Anton Herasjtsjenko, hevder at hans kilder forteller at flere russiske krigsskip har gått i lufta, blant dem en fregatt og et landgangsfartøy.

Uklart hvor store skadene er

Ståle Ulriksen, som forsker ved Sjøkrigsskolen, mener det er for tidlig å si noe om konsekvensene.

– Dersom ammunisjonslager, drivstofflager eller fartøyer er ødelagt, kan det være et hardt slag for Russland. Spesielt fordi russerne har brukt opp store deler av sine lagre av langtrekkende missiler.

– Svartehavsflåten er en stor militærbase med mange kapasiteter. Der ligger fregatter, korvetter, ubåter som skyter missiler mot Ukraina, sier Ulriksen til NRK.

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen. Foto: Sjøkrigsskolen

Samtidig er det begrenset hvor store våpen en drone kan bære med seg.

Ammunisjon er vanligvis lagret i bunkere, forteller Ulriksen, men en drone kan likevel gjøre stor skade om den starter en brann, som sprer seg.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at britiske spesialister ledet planleggingen av droneangrepet sammen med Ukraina.

Russland har ikke lagt fram bevis for anklagene.

Kort tid etter avviste Storbritannia de russiske beskyldningene.

– For å få fokuset vekk fra den katastrofale håndtering av invasjonen av Ukraina, sprer Russland falske påstander om Storbritannias innblanding, svarer det britiske forsvarsdepartementet.

En britisk talsmann kaller det «falske påstander i storslått skala».

Den russiske fregatten «Admiral Makarov» er flaggskipet i Svartehavsflåten. Skipet ligger i Sevastopol. Foto: PAVEL REBROV / Reuters

Den russiske Svartehavsflåten er et naturlig mål for Ukraina i krigen som pågår, men slike angrep på dypet bak frontlinjen krever god etterretning.

– Vestlige land, spesielt USA og trolig Storbritannia, har gitt Ukraina viktig etterretning tidligere, sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.

Han mener Storbritannia er en av de viktigste støttespillerne for Ukraina siden de leverer mye våpen og trener opp ukrainske styrker.

Forsvarsdepartementet i Moskva hevder at fartøyene som var mål for dronene, var en del av FN-avtalen om å skipe korn ut av Ukraina.

Det er uklart om disse fartøyene ble truffet.

Ifølge det russiske forsvaret ble de angrepet av ni droner i lufta og sju fjernstyrte overflatekjøretøyer.

Bilder på sosiale medier, som skal være fra havna, viser flere branner.

Ukrainske myndigheter har ikke kommentert hendelsen.

Det er heller ingen uavhengige kilder som kan bekrefte hva som har skjedd på den russiske militærbasen.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 26. oktober 2022) INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 26. oktober 2022)

Det har vært flere angrep mot den russisk-okkuperte Krim-halvøya i det siste.

For tre uker siden var det eksplosjoner på broa som forbinder Krim med Russland.

I sommer var det eksplosjoner på en russisk flybase på Krim.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu forteller at mobiliseringen til krigen i Ukraina er ferdig. Foto: MIKHAIL METZEL / AFP

I går sa forsvarsminister Sergej Sjojgu at oppgaven med å mobilisere 300.000 reservister er fullført.

Sjojgu fortalte president Vladimir Putin i et fjernsynsoverført møte at 82.000 reservister allerede har blitt sendt til militæravdelinger i Ukraina, mens resten er på trening.

Gjennomsnittsalderen på dem som er mobilisert, er 35 år, ifølge Tass.

Det er ikke planlagt ytterligere mobilisering, ifølge det statlige nyhetsbyrået.