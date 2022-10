Det er bare deler av broen som skal være åpnet for biltrafikk, i følge det russiske samferdselsdepartementet.

Det er uvisst hvor mye skader som er påført broen, men Russland hevder at det skal være mulig å kjøre på intakte deler av den.

Sergei Aksynov, den utnevnte russiske guvernøren på Krim-halvøya, sier på sosiale media at tunge kjøretøy vil måtte krysse over til Krim via ferge.

BILKØ: Det har vært lange køer for å ta ferge mellom Krim og Russland etter broeksplosjonen. Foto: STRINGER / Reuters

Stor eksplosjon

Bilder fra broen mellom den russisk-okkuperte Krim-halvøya og selve Russland viste i morgentimene flammer og røyk som kunne sees mange kilometer unna.

– Klokken 03.07 GMT eksploderte en bilbombe på Krim-siden av broen. Den satte fyr på sju oljetanker som ble fraktet til Krim med jernbane. Det sier den russiske anti-terrorkomiteen, ifølge AFP.

Russiske myndigheter sier at det er snakk om en lastebil som har eksplodert. De skal nå starte etterforskning av hva som har skjedd. Lørdag formiddag var brannen slukket.

Ifølge russiske myndigheter ble tre mennesker drept i eksplosjonen.

– Ikke vanskelig

Oberstløytnant og hovedlærer ved forsvarets stabsskole, Geir Hågen Karlsen, har sett på videoer fra eksplosjonen.

– Det ser ut som om det er en lastebil som eksploderer oppe på broen, sier han.

Han sier at det teknisk sett ikke er vanskelig å gjennomføre en slik aksjon mot broen.

– Jeg kjenner ikke sikkerheten på broen, men rent teknisk er det ikke vanskelig å fylle en lastebil med sprengstoff og fjernantenne den, sier Karlsen.

– Åpenbart stor militær betydning

Oberstløytnant Karlsen sier det ikke er tvil om at ødeleggelsen av hele eller deler av broen «åpenbart har stor militær betydning».

Han viser til at broen er hovedforbindelsen mellom Russland og Krim-halvøya.

Andre veier fra Russland til Krim går gjennom områder som Russland nylig har okkupert fra Ukraina. Der er russiske kjøretøyer langt mer utsatt for angrep.

– Det har ikke fått så mye oppmerksomhet, men ukrainerne har gjennomført mange sabotasjeangrep bak linjene i disse områdene, sier Karlsen.

Vet ikke hvem som står bak

Det er ikke klart hvem som står bak bilbomben. På Twitter sier Mykhailo Podolyak, en rådgiver til den ukrainske presidenten, at eksplosjonen er «første skritt» og at «alt som er ulovlig må bli ødelagt» og at «alt som er stjålet må returneres til Ukraina».

De siste månedene har ukrainske styrker rettet flere angrep mot russisk-okkuperte Krim.

Blant annet ble flere russiske flybaser på halvøya angrepet og jagerfly ødelagt. Også et ammunisjonslager eksploderte i august.

Flammene og røyken er synlig på lang avstand. Foto: STRINGER / Reuters

Deler har ramlet sammen

Både bil- og jernbanetrafikk på broen er stanset av brannen.

Bilder på Twitter viser tydelig at et stykke har kollapset av den delen av broen som brukes av biler.

Russiske myndigheter sa først at broen ikke hadde fått strukturelle skader, men innrømmer nå at deler av broen er delvis rast sammen

Broen over Kertsj-stredet er nesten 19 kilometer lang og sto ferdig i 2018. Foto: PAVEL REBROV / Reuters

Bygget etter annekteringen

Broen over Kertsj-stredet ble bygget av Russland etter at landet invaderte Krim i 2014.

Den sto ferdig i 2018 og var da den eneste forbindelsen mellom Krim og Russland.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i år, har landet nå kontroll over andre landforbindelser til Krim.

For å bruke de andre veiene må imidlertid russerne kjøre over okkuperte ukrainske områder, der de er utsatte for angrep.