Nyheitsbyrået AFP melder om gatekampar i byen Kharkiv.

Russiske soldatar har tatt seg inn i Ukrainas nest største by. Det opplyser ein rådgivar i det ukrainske innanriksdepartementet, melder Reuters.

Ifølgje rådgivaren Anton Herashchenko rullar dei russiske soldatane inn i byens gater.

Ein video som er lagt ut av Ukrainas statlege kommunikasjonsteneste viser fleire militær køyretøy inne i Kharkiv.

Dei har også lagt ut bilete av ei brennande stridsvogn.

Ber folk halda seg i tilfluktsromma

Ifølge Oleg Sinegubov, som er guvernøren i Kharkiv, har russiske styrkar klart å bryta gjennom byens forsvarslinjer i delar av byen.

– Den russiske fiendens lette køyretøy har trengt seg inn i Kharkiv, blant anna i sentrum, seier guvernøren.

Ein bygning i Kharkiv. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Samstundes legg han til at dei ukrainske regjeringsstyrkane «øydelegg fienden».

Han ber innbyggjarane halda seg i tilfluktsromma, skriv avisa Kyiv Independent.

Kharkiv har nesten 1,5 millionar innbyggjarar og ligg nordaust i Ukraina, rundt fire mil frå grensa til Russland.

Russiske styrkar har inntatt byen Kharkiv. NRKs korrespondent Jan Espen Kruse orienterer. Du trenger javascript for å se video. Russiske styrkar har inntatt byen Kharkiv. NRKs korrespondent Jan Espen Kruse orienterer.

Eit augevitne til NRK opplyser det har vore bombing i Kharkiv i løpet av natta, opplyser NRKs korrespondent Jan Espen Kruse. Han seier vidare at det er harde kampar der no og at dei russiske styrkane er i ferd med å senda inn køyretøya og soldatane sine.

Det er kanskje det nest viktigaste målet for dei russiske styrkane, etter hovudstaden Kyiv, seier NRK-korrespondenten og seier at det verkar som det går føre seg ein avgjerande kamp i Kharkiv.

Ein rakett som ikkje var eksplodert blei funnen ved ein leikeplass i Kharkiv. Foto: REUTERS TV / Reuters

Gassrøyrleidning sprengt

Også i natt rundt midnatt melde Kyiv Independent at Kharkiv var under angrep.

Seinare på natta melde den ukrainske hæren at det russiske angrepet ved Kharkiv var slått tilbake.

Men like etter skal ein gassrøyrleidning ha blitt ramma av eit angrep og begynt å brenna. Det melde Kyiv Independent.

Ukrainske soldatar utanfor Kharkiv laurdag 26. Foto: Andrew Marienko / AP

Ifølgje kontoret til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sprengde styrkane gassrøyrleidningen i byen. Innbyggjarar i området blei bedne om å lukka vindauga og drikka væske.

Regjeringa frykta eksplosjonen ville føra til miljøkatastrofe.

Søndag morgon melder Reuters at leidningen ikkje skal ha blitt øydelagd av eksplosjonane.

Hevdar å ha omringa to ukrainske byar

Regjeringa i Moskva hevdar at styrkane deira har omringa byane Kherson og Berdjansk i den sørlege delen av Ukraina.

– I løpet av dei siste 24 timane har byane Kherson og Berdjansk blitt fullstendig blokkerte av dei russiske væpna styrkane, seier ein talsmann for Russlands forsvarsdepartement, ifølgje russiske nyheitsbyrå.

Russland klare for samtalar – Ukraina seier nei

Samstundes som kampane går føre seg i Ukraina, hevdar myndigheitene i Russland å vera klare for samtalar med Ukraina i den kviterussiske byen Gomel.

Det melder russiske nyheitsbyrå ifølgje Reuters og AFP.

Russisk statleg fjernsyn melder at ein forhandlingsdelegasjon har kome til Gomel og at dei no ventar på Ukraina.

Gomel er den nest største byen i Kviterussland. I den russiske delegasjonen skal det vera representantar for både forsvars- og utanriksdepartementet, samt presidentadministrasjonen.

Volodymyr Zelenskyj og staben hans i Kyiv fredag. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERvice / Reuters

Ein rådgivar av ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdar at den russiske delegasjonen har kome til Gomel med visse om at det var meiningslaust. Det skriv Reuters.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seier at han er open om samtalar andre stader som ikkje viser aggresjon mot Ukraina.

Han seier at det hadde vore mogleg med samtalar i Minsk om ikkje Russland hadde angripe Ukraina via kviterussisk territorium.