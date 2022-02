Oljelager og gassrørledning i brann i Ukraina

Et oljelager ved byen Vasylkiv, 40 km sør for Kyiv, er truffet og står i brann.

Ifølge magasinet Novoe Vremya som sitererer en kilde i innenriksdepartementet ble oljelageret Klo truffet av en russisk rakett.

Dette er en økologisk katastrofe, skriver Kyiv Post på Twitter.

Vasylkiv har en stor militær flyplass og mange drivstofftanker. Russiske og ukrainske styrker har vært i kamper i byen Vasylkiv siden natt til fredag. Ordføreren i Vasylkiv Natalia Balasynovych sier byen og flyplassen har blitt utsatt for kraftig bombing, skiver Kyiv Independent.

Myndighetene i Kyiv ber folk holde vinduene stengt fordi røyken fra brannen kan være farlig, melder avisa.

CNNs reportere i sentrum av Kyiv forteller at de hørte to kraftige eksplosjoner rundt midnatt. Himmelen over Kiev ble lyst opp av pulserende rødoransje lys.

Også Kharkiv øst i Ukraina var i natt under angrep. Det meldte Kyiv Independent rundt midnatt.

Senere på natten meldte den ukrainske hæren at det russiske angrepet ved Kharkiv var slått tilbake.

Men ikke før en gassrørledning ble rammet av et angrep og begynte å brenne, ifølge Kyiv Independent.

Det skal ha vært et russisk missilangrep mot lageret for radioaktivt avfall utenfor Kyiv rundt kl. 00.20 norsk tid. Det automatiske målesystemet for stråling ble ødelagt, meldte det ukrainske strålevernet.

Noen timer senere hadde man fått målt strålingen med bærbare måleredskap. Strålenivåene var normalt, og det ble da klart at selve lagerfasiliteten ikke var skadet av angrepet, melder BNO News.

Ukrainske militære skal ha tilintetgjort en konvoi med russiske stridsvogner i Hostomel, en forstad nordvest for Kyiv. Det bekrefter presidentens kontor, melder Kyiv Independent etter klokken 4 natt til søndag.

Et par timer tidligere meldte avisen at det var snakk om 56 russiske stridsvogner som var sprengt og at en russisk general var blant de drepte. Dette er ikke bekreftet fra andre kilder.

Flyalarmen gikk i Kyiv sent lørdag kveld.

Folk må gå til det nærmeste tilfluktssted umiddelbart, meldte Kyiv Independent på Twitter.

Et sykehus for kreftsyke barn, Okhmadyt, i Kyiv skal ha blitt rammet av et russisk angrep, melder Kyiv Independent på Twitter. Et barn skal være drept og to barn og to voksne skal være såret. Øyevitner forteller at byen er under rakettangrep.

Minst 198 ukrainere, blant dem tre barn, er drept som følge av invasjonen, ifølge ukrainske myndigheter. Over 1000 skal være såret.

En boligblokk i Kyivs som skal ha blitt rammet av en russisk rakett. Foto: DANIEL LEAL / AFP

En rådgiver for president Zelenskyj hevder 3500 russiske soldater er drept eller såret så langt i krigen.

Det ukrainske innenriksdepartementet ber folk slå av geolokaliseringen på mobiltelefonene sine. Årsaken skal være frykt for at russiske styrker kartlegger ansamlinger av folk, skriver sikkerhetsanalytikeren Michael A. Horowitz på Twitter.

Ordføreren i Kyiv har innført portforbud i byen frem til mandag morgen. Folk som befinner seg utendørs mellom 17.00 og 8.00 vil bli regnet som fiender, opplyser ordføreren.

Portforbudet er utvidet for å forbedre forsvaret av byen.

– Alle sivile som befinner seg i gatene under portforbudet, vil bli regnet som medlemmer av fiendens sabotasje- og rekognoseringsgrupper, skriver ordfører Vitalij Klitsjko.

De som bryter portforbudet vil bli ansett som fiender. Frem til nå har portforbudet kun vært gjeldende på kveld og nattetid.

En ukrainsk soldat går forbi restene av en utbrent militær lastebil på en gate i Kyiv lørdag 26. februar. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har nektet å forlate Ukrainas hovedstad, til tross for at amerikanske myndigheter skal ha tilbudt å frakte ham ut.

Han oppfordrer alle til å kjempe for landet sitt, og har innført generell mobilisering med forbud mot at kampdyktige menn mellom 18 og 60 år forlater landet.

President Volodymyr Zelenskyj snakket til nasjonen via sin egen mobiltelefon fra gata i Kyiv lørdag 26. februar. Foto: AP

Den russiske hæren har fått ordre om å utvide offensiven i Ukraina «fra alle kanter» etter at Kyiv nektet å holde samtaler i Hviterussland, sier Russland.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov, beordret Putin russiske styrker til å stanse fremrykkingen i Ukraina tidligere fredag.

Offensiven skal ha blitt satt på vent i påvente av mulige forhandlinger mellom Ukraina og Russland, heter det i meldingen fra nyhetsbyrået Ria.

Peskov anklaget Ukraina for å forlenge konflikten ved å nekte å møtes til samtaler. Ukraina nekter for at de har avvist forhandlinger med Russland.

Storbritannia sier den russiske offensiven har blitt forsinket som følge av logistikkutfordringer, drivstoffmangel og fordi russerne har fått større motstand enn de hadde ventet fra ukrainske styrker.

Russland har stengt ned flere sosiale medier, melder Reuters. Britiske myndigheter mener det er for å hindre at befolkningen får dårlige nyheter fra krigen i Ukraina.

Nesten 150.000 ukrainere har så langt flyktet ut av landet, melder FN. Polen har registrert at over 100.000 ukrainere som har krysset grensen. Landet forberede seg også på å ta imot mange skadede ukrainere.

Frivillige og ansatte ved et lokalt sykehus i Rzeszow i Polen lager hundrevis av senger for å kunne ta imot flyktninger. Foto: Visar Kryeziu / AP

NRKs korrespondent Roger Bruland er i den ukrainske byen Lviv ved grensen til Polen.

Han forteller at hyllene i mange butikker er i ferd med å tømmes for hermetikk, mel og sukker. Flere minibanker er gått tomme for kontanter.

Folk hamstrer hermetikk, mjøl, sukker og brød i Lviv lørdag 26. februar. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Det har gått flere flyalarmer i byen det siste døgnet, og folk er bekymret.

Ukrainas president ber europeere komme til landet for å kjempe, men Norges statsminister ber nordmenn tenke seg nøye om før de gjør det, ifølge TV 2.

Jonas Gahr Støre sier han forstår at diskusjonen oppstår, men advarer om at krig er dramatisk.

Overfor TV 2 understreker generaladvokat Sigrid Redse Johansen at det ikke er straffbart å krige på vegne av en annen stat.

– Dette forutsetter at du tilslutter deg det utenlandske forsvaret helt og bærer deres uniform. Da tar du altså alle de risikoene det innebærer, og du er under deres rettssystem, sier generaladvokaten, ifølge NTB.

Tyske myndigheter sier ifølge Reuters at allierte land er enige om at Russland skal stenges ute fra det internasjonale pengeoverføringssystemet Swift.

President i Europakommisjonen Ursula von der Leyen sier det kun er de russiske bankene som allerede er rammet av sanksjoner som nå vil bli avstengt fra Swift-systemet, melder AFP.

President i Europakommisjonen Ursula von der Leyen Foto: Olivier Hoslet / AP

Ukraina er takknemlig for de siste økonomiske sanksjonene sier landets statsminister Denys Shmygal på Twitter natt til søndag.

«Takk til våre venner... for løftet om å fjerne flere russiske banker fra Swift», skrev han.

Tyskland stenger også luftrommet for russiske fly, melder BNO News. Det er det niende europeiske landet som nekter russiske fly å bruke luftrommet sitt. Russland har gjengjeldt med å stenge sitt luftrom for de samme landene.

SpaceX-eier Elon Musk skriver på Twitter at Starlink nå er aktivt i Ukraina, og han skriver at flere terminaler er på vei opp. Starlink er et satellittbasert nett som skal dekke hele planeten, men som fortsatt er i en utprøvingsfase.

Internett er nede i deler av Ukraina, og landets visestatsminister Mykhailo Fedorov har bedt Elon Musk om å sette opp Starlink for å sikre ukrainerne nett.