Digajeva ga det oppsiktsvekkende intervjuet på riksadvokatens TV-kanal 16. april i år.

Aftenposten, som er den første norske avisen som omtaler saken, skriver at de kom over intervjuet ved en tilfeldighet da avisen søkte etter russere som var involvert i saken.

Fakta om Frode Berg Ekspandér faktaboks 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo.

Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes.

19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten.

22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning.

22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent.

2. april 2019: Rettssaken starter formelt bak lukkede dører. Berg erklærer seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen.

9. april 2019: Sluttprosedyrer. Aktor legger ned påstand om 14 års fengsel.

16. april 2019: Dom og straffeutmåling.

16. oktober 2019: Det blir kjent at Frode Berg kan bli utlevert.

I intervjuet sier Digajeva at FSBs regionkontor i Arkhangelsk i juni ble kontaktet av en mann som arbeidet ved militære skipsverftet Zvjozdotsjka.

– Den ansatte ved verftet, som heter Zemljakov, fortalte at han hadde fått et tilbud fra en utenlandsk statsborger. Forslaget gikk ut på at Zemljakov mot betaling skulle sende informasjon til Norge om selskapets aktiviteter, sier Digajeva i intervjuet.

NRK har tidligere skrevet at Digajeva mente at de nye atomubåtene i Yasen-klassen var målet til norsk etterretning.

Sendte dokumenter til norsk etterretning

Hun sier at FSB valgte å late som om verftsarbeideren gikk med på å spionere for Norge.

– Zemljakov, under kontroll av FSB-offiserene, opprettet kontakt med norsk etterretningstjeneste gjennom korrespondanse på internett, sier Digajeva.

Hun beskriver dermed Zemljakov som en klassisk dobbeltagent, en person som later som om han spionerer for ett land, mens han i virkeligheten arbeider for et annet lands etterretningstjeneste.

Digajeva sier at FSB sendte flere dokumenter fra skipsverftet til en adresse i Kiev som norsk etterretning hadde bedt Zemljakov.

Dokumentene som ble sendt skal ikke ha inneholdt hemmeligheter, men skal ha vært nok til å holde Norge interessert.

Betalte gjennom søster i Moskva

Zemljakov skal ifølge den russiske statsadvokaten ha instruert norsk etterretning om å sende betalingen for den angivelige spionasjen til Zemljakovs søster, som bodde i Moskva.

Det skal være svaret på at det sto «Natalja» på konvoluttene som Frode Berg skulle postlegge i Moskva, da han ble arrestert.

Ifølge statsadvokaten sendte norsk etterretning fra 2015 til 2017 åtte brev med penger til Zemljakovs søster. Alle brevene gikk til FSB.

Frode Berg har sittet fengslet i Russland i over 22 måneder. Foto: JAN ESPEN KRUSE / NRK

Kan ha gått i en planlagt felle

NRK har tidligere skrevet at Frode Berg trolig gikk i en godt planlagt felle da han ble arrestert på Teatralnajaplassen i Moskva 5. desember 2017.

Allerede noen uker etter at det i desember 2017 ble kjent at Berg var arrestert for spionasje fikk NRK, og andre journalister, tilgang til dokumentet som var grunnlaget for at FSB fikk ham fengslet.

I dokumentet blir Zemljakov navngitt, mannen som nå blir navngitt av den russiske statsadvokaten.

NRK har forsøkt å oppspore Zemljakov i Russland, men har ikke lyktes.

Etternavnet er imidlertid ikke uvanlig i Russland, og kan ha vært et konstruert navn der FSB har spilt et spill norsk etterretning ikke har klart å gjennomskue.

NRK har kontaktet forsvaret for kommentar om Digajevas påstander, men ble vist videre til utenriksdepartementet. Departementet sier de skal se på saken, men har så langt ikke kommentert.