Hver dag siden eksplosjonen skjedde sist onsdag, har det kommet små drypp med ny informasjon i russiske medier.

Først meldte Det russiske forsvarsdepartementet at to personer hadde mistet livet i eksplosjonen på det militært testområdet for raketter ved Kvitsjøen.

Det ble også sagt at det ikke var noen radioaktive utslipp til atomosfæren.

Så meldte lokale myndigheter om en kortvarig økning i radioaktiv stråling, og folk i området hamstret jod-tabletter.

Deretter opplyste Det russiske atomenergibyrået Rosatom om at fem av deres eksperter hadde omkommet i eksplosjonen, mens andre var skadd.

I går fortalte Rosatom at et nytt våpen ble testet, og at det ble drevet av en liten atomreaktor.

Og i dag melder Russlands meteorologiske institutt at den radioaktive strålingen var inntil 16 ganger høyere enn normalt i byen Severodvinsk, som ligger i nærheten av testområdet.

HER SMALT DET: Et arkivbilde av det militære testområdet Njonoksa ved Kvitsjøen. Foto: AFP

Peker på «Burevestnik»

Fra offisielt hold har det ikke kommet konkret informasjon om hvilken type rakett som ble testet.

Men de siste opplysningene har ført til at amerikanske eksperter og russiske medier peker på den nye atomdrevne krysserraketten «Burevestnik».

Den russiske avisa Novaja Gazeta skriver følgende: «Det er grunn til å anta at ulykken er enda en mislykket oppskyting med Burevestnik, den nyeste hypersoniske raketten».

RADIOAKTIVT MISSIL: Denne videoen ble vist fram under en presentasjon president Vladimir Putin holdt. Den skal vise et kryssermissil som er drevet av en kjernereaktor.

Den russiske presidenten Vladimir Putin presenterte den nye krysserraketten på et stort offentlig møte i mars i fjor.

– Denne raketten har ubegrenset rekkevidde, den kan unngå fiendens rakettforsvar og treffe målet uten å bli oppdaget, sa den russiske presidenten.

Han presenterte også en video som skulle vise det nye våpenet.

Men det skal ha vært flere mislykkede tester med denne rakettypen, og kritikerne hevder at det er et svært forurensende og ustabilt våpen.

SATSER VIDERE: Russiske myndigheter sier at testingen og utviklingen av den nye krysserraketten skal fortsette på tross av ulykken ved Kvitsjøen. Foto: Russlands forsvarsdepartement

Svært viktig for Russland

Det statlige russiske atombyrået sier at testingen av utviklingen og testingen av det nye våpenet skal fortsette til tross for ulykken.

– Vi utfører vår oppgave for fedrelandet og ivaretar dets sikkerhet på en pålitelig måte, sier lederen for Rosatom.

President Putin understreker ofte at det er svært viktig for Russland å utvikle nye våpen.

Det at Nato stadig utvider alliansen med nye land i Øst-Europa, blir i Moskva oppfattet som aggressiv militærpolitikk.

De russiske lederne mener også at Natos rakettforsvar i Øst-Europa er rettet mot Russlands atomraketter.

Nå som avtalen om mellomdistanserakettene er historie, er både øst og vest i gang med å utvikle våpen av denne typen.

Den russiske presidenten har flere ganger sagt at et nytt våpenkappløp kan bli reslutatet av det spente forholdet som nå er mellom øst og vest.