Koronasmitten stiger i Murmansk: – Mange tror ikke på viruset i det hele tatt

– Jeg er opprørt over koronasituasjonen og jeg ser ingen vei til bedring, sier Anna Efremova.

Hun bor i Tromsø, men har akkurat vært i hjembyen Murmansk i Russland, for å besøke sin mor. Reisen gjorde Anna frustrert.

Anna Efremova er frustrert over at folk i Murmansk ikke overholder smittevernregler. Hun føler seg tryggere i Norge. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Enten bryr ikke folk seg om korona, eller så tror de ikke på viruset i det hele tatt. Det er mitt inntrykk. Det er lite forståelse for hvor alvorlig situasjonen er.

I Murmansk fylke, som grenser til Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark, har det vært påbudt å bruke munnbind på offentlige steder siden 12. mai. Samtidig er det anbefalt å holde minst én og en halv meters avstand til andre.

Disse reglene overholdes neppe av mange, ifølge Efremova.

– Av dem som har på munnbind, bruker mange dem feil. I de beste tilfellene dekker ikke munnbindet nesa. Mange har dem også bare hengende under haken.

I grensekommunen Sør-Varanger har det foreløpig vært lite koronasmitte – 14 tilfeller siden pandemien slo. I Troms og Finnmark er over halvparten av koronatilfellene registrert i Tromsø.

Økende koronasmitte

Astrid Nærum, Norges generalkonsul i Murmansk, har lenge vært i det russiske fylket og beskriver situasjonen som veldig alvorlig.

– Smitten stiger. Vi kan godt si at det er en bølge nummer to. De siste ukene har det vært en kraftig stigning både i antall smittede og innlagte med korona.

Kirkenes lufthavn har blitt et viktig knutepunkt for reisende til og fra Russland under pandemien. Flyrutene som går direkte mellom Norge og Russland, ble stanset i mars da begge land stengte grensene. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Per 15. november ligger Murmansk på 7. plass blant de russiske fylkene med høyest smitte per antall innbyggere. Totalt har fylket 23.328 tilfeller. Den daglige smitteforekomsten er 33,99 syke personer per 100.000 innbyggere. I Norge ligger grensen for å kvalifisere land som «rødt» på 20 tilfeller i løpet av de siste to ukene.

Nesten 4.000 mennesker i Norges nabofylke er koronasyke akkurat nå, 1.433 av dem er innlagt på sykehus, ifølge myndighetene i Murmansk.

Flere dør av viruset i Russland

Murmansk fylke hadde lenge mer smitte enn hele Norge, men de siste ukene har Norge gått forbi.

Samtidig dør flere av koronaviruset i Murmansk enn i Norge. 381 personer har dødd som følge av koronaviruset i fylket, mot 294 i Norge.

Dødeligheten i fylket ligger imidlertid lavere enn gjennomsnittet i Russland.

Murmansk er verdens største by nord for polarsirkelen med 300.000 innbyggere. I fylket bor det litt over 740.000 mennesker. I løpet av de siste 30 årene har Murmansk fylke mistet ca. 300.000 personer grunnet fraflytting. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Det mener Nærum skyldes en yngre befolkning.

– Det er ikke så mange eldre her. I Murmansk er det lav pensjonsalder og gode pensjoner. Mange flytter til varmere strøk når de går av med pensjon.

Forventet levealder er også lavere i Murmansk enn i Norden, slik at det er ikke så mange 80-åringer i fylket, ifølge Nærum.

Flere tiltak

Da Russland stengte ned landet i mars, var Murmansk blant fylkene med mest smitte.

Siden den tid har smitten gått opp og ned, men de siste månedene har den bare gått én vei: oppover. Det har ført til flere nye smitteverntiltak fra myndighetene.

Smitterventiltak i Murmansk fylke Ekspandér faktaboks Det er påbudt å bruke munnbind på offentlig sted, som inkluderer offentlig transport og offentlige bygg.

Skoleferien har blitt forlenget med en uke, til 15. november.

Personer over 65 år har fått forlenget krav om selvisolering hjemme til 26. november.

Tidligere denne uka kom det et forbud om arrangementer med over ti personer i kafeer og restauranter, men det er ellers ikke restriksjoner på antall besøkende på disse stedene.

Myndighetene har gitt organisasjoner påbud om at halvparten de ansatte må jobbe hjemmefra. De som er over 65, kan få sykemelding.

Personer som kommer fra utlandet via landsgrenseoverganger, skal i 14 dagers karantene.

Personer som kommer fra utenlandsreise med fly, kan ta koronatest i løpet av tre dager og slippe karantene.

Men en stor del av befolkningen ikke respekterer smitteverntiltak. Derfor hjelper de lite, mener generalkonsulen.

– Situasjonen er så alvorlig at guvernøren har forlenget høstferien med en ekstra uke, for å ikke få barna tilbake på skolen. Vi har fått opplyst at veldig mange arbeidsplasser jobber i rotasjon og skift, sier Nærum.

2. november meldte myndighetene i Murmansk at det er 1.249 sykehussenger for koronapasienter i fylket. Det vil si at 184 koronasyke som nå er innlagt på sykehus, kan bli behandlet utenfor smitteavdelingen.

Putins koronavaksiner

I Russland er det registrert to vaksiner mot covid-19, Sputnik V og EpiVakKorona. Begge to er inne i den tredje og siste fasen av kliniske studier, der et større antall folk vaksineres og nesten alle kan delta.

Snart kan den tredje russiske vaksinen også bli registrert.

Murmansk fylke har allerede fått den første sendingen av Sputnik V, og 37 leger har blitt vaksinert.

Den russiske koronavaksinen Sputnik V er mye omtalt i russiske og internasjonale medier. Russland hevder at produksjonsselskapet har fått bestillinger 1,2 milliarder vaksiner. Foto: Tatyana Makeyeva / Reuters

Men blant folk er det svært delte meninger om vaksinene.

– Vi hører noen som sier: «Nå kommer vaksinen, og alt kommer til å ordne seg». Og så hører vi andre, også blant leger, som sier at de ikke stoler på vaksinen, forteller generalkonsulen.

Russiske myndigheter melder at Sputnik V er 92 % effektiv.

Samtidig har det blitt kjent at fire leger ble koronasmittet etter å ha fått den første vaksineringen av den todelte koronavaksinen.

Håper på vaksinen

Etter reisen til Russland er det ei karanteneuke igjen som gjenstår for Efremova.

Hun gleder seg til at situasjonen i hjemlandet og i hele verden normaliserer seg.

– Jeg håper på at hvilken som helst vaksine endelig blir registrert og vaksineringen av folk begynner. For at smittespredningen stoppes, det blir færre smittede, grensene åpnes og den økonomiske situasjonen forbedres, sier Efremova.

