Frode Berg-saken: – Uheldig at utvekslingen ble offentlig kjent

Fredag diskuterte det som tilsvarer justiskomiteen i det litauiske parlamentet lovforslaget som skal regulerere muligheten for landets president å benåde personer som er dømt for spionasje.

Det var lederen for forsvars- og sikkerhetskomiteen i parlamentet, Dainius Gaizauskas, som tidligere i uken mente at det var nødvendig med en lovendring.

Litauisk nyhetstjeneste: – Nordmann fengslet for spionasje i Russland skal utleveres

Dermed ble det fremmet et forslag for parlamentet, noe som gjorde at det onsdag ble kjent at det foreligger en avtale mellom Litauen, Russland og Norge, som innbefatter minst en russisk statsborger fengslet i Litauen, to litauere som sitter i russisk fengsel, og til manges overraskelse; en nordmann i russisk fengsel.

Denne nordmannen er Frode Berg, som i april ble dømt til 14 års fengsel for spionasje rettet mot den russiske Nordflåten.

Nestleder i forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet Laurynas Kasciunas er kritisk til den måten utvekslingssaken er behandlet på. Foto: Morten Jentoft

– Jeg mener det var helt unødvendig å fremme dette lovforslaget nå, før saken var løst, sier Laurynas Kasciunas.

Han er nestleder i den samme forsvars- og sikkerhetskomiteen, men tilhører opposisjonen i det litauiske parlamentet.

Kasciunas sier til NRK at det er problematisk at saken er blitt offentlig kjent, men at han inderlig håper det ikke skaper problemer for utvekslingsprosessen.

Berg har søkt om benådning

Kan skje snart

– Det viktigste nå er å få våre landsmenn hjem, sier Kasciunas, og viser til Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis som sitter fengslet med lange dommer for spionasje i Russland.

Planen er at den nye loven skal opp til en siste behandling tirsdag, men på grunn av budsjettbehandling er ikke dette 100 prosent sikkert, sier Juste Radzeviciute-Laugaliene, som er informasjonssjef i det litauiske parlamentet, til NRK.

Laurynas Kasciunas tror likevel at loven kommer til å bli vedtatt på tirsdag, selv om både han selv og andre har kritiske merknader.

Litauens president Gitanas Nauseda er den som setter sin underskrift på en benådningssøknad, som igjen kan gjøre det mulig for Frode Berg å komme tilbake til Norge. Foto: ARIS OIKONOMOU

– Når det har skjedd, bør presidenten i løpet av et par dager kunne benåde Nikolaj Filiptsjenko og alt dermed være klart for utveksling, sier han.

Parlamentet i Litauen sitter nå med nøkkelen til en løsning som gjør at Frode Berg kan bli utlevert og komme hjem til Norge. Foto: Morten Jentoft

Hva må Norge gi tilbake til Litauen?

Litauen og Russland utveksler altså etter alt å dømme spioner, men hva har Norge lovet Litauen for å bli en del av en slik avtale?

– Vi er partnere og allierte i Nato, og jeg regner med at Norge kommer til å bruke sin sterke stemme i forsvarsalliansen til fordel for sikkerheten til de baltiske land, sier Kasciunas til NRK.

Nestlederen i parlamentets forsvars- og sikkerhetskomite tror ikke det blir vanskelig for Norge å bidra.

– En eller annen gang, kommer det nok en anledning der Norge kan betale oss tilbake, sier den unge forsvarspolitikeren med et smil.