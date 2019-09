Kongressen frigir varselet mot Trump

Varselet kommer fra en etterretningsoffiser, som valgte å slå alarm i etterkant av en samtale Donald Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i juli i år.

Varsleren hørte ikke samtalen mellom Trump og den ukrainske presidenten selv, men snakket med en rekke personer i Det hvite hus som har detaljert kunnskap om den, ifølge varselet.

I varslingsrapporten skriver varsleren at han har mottatt informasjon fra flere tjenestemenn i det amerikanske statsapparatet om at presidenten bruker sin makt til å få et annet land til å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget neste år.

I dagene etter telefonsamtalen skal varsleren ha blitt gjort kjent med at referatet fra samtalen ble forsøkt «låst» fra personer i staben til Trump, skriver han.

Blant annet skal det ha blitt plassert i et annet datasystem enn den som vanligvis brukes i slike saker, et som færre har tilgang til.

– At man valgte å gjøre dette understreket for meg at Det hvite hus forsto alvorlighetsgraden i det som hendte under telefonsamtalen, skriver varsleren.

Varsleren sier at han har hørt fra en rekke personer i Det hvite hus som var «dypt urolige» over det de hørte på telefonsamtalen.

– De fortalte meg at det allerede var en diskusjon med advokater i Det hvite hus om hvordan man skulle behandle telefonsamtalen, siden man – ifølge tjenestemennenes gjenfortelling – hadde vært vitne til at presidenten misbrukte sin stilling for egen vinning, skriver han.

Identiteten til varsleren er fortsatt ikke kjent.

Trump avviser problemet

En talskvinne for Det hvite hus hevder at «ingenting endrer seg ved frigivelsen av dette varselet».

Presidenten selv følger opp på Twitter:

«Er dette en sak som egner seg for riksrett? Absolutt ikke. Det er ingen alvorlig kriminalitet, forseelser, forræderi, utpressing eller forræderi.» skriver Trump».

En utskrift av telefonsamtalen ble offentliggjort i går, onsdag.

I samtalen kommer det fram at Trump ville få den ukrainske presidenten til å samarbeide med sin advokat og rådgiver Rudy Giuliani og USAs justisminister William Barr slik at det kunne innledes en etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

Foto: Leah Millis / Reuters

Høring i Kongressen nå

Varslerrapporten er årsaken til at Demokratene i Kongressen har startet prosessen med en mulig riksrettstiltale mot Trump.

Akkurat nå pågår det høring i Etterretningskomiteen i Representantenes hus, hvor blant annet fungerende etterretningssjef Joseph Maguire skal vitne.

Han skal ha gjort det klart overfor Det hvite hus at han må kunne svare de folkevalgte uten begrensninger, og åpnet med å si at han både er uten partitilhørighet og ikke politisk anlagt.

Maguire sa da han ble spurt om varselet at det virket reelt.

– Anbefalingen fra generalinspektøren (generalinspektøren for etterretningstjenestene som formelt mottok varselet red.anm.) var at dette varselet var kredibelt, svarte Maguire.

På spørsmål om han tror varsleren kan ha en politisk agenda svarte etterretningssjefen.

– Jeg vet ikke hvem varsleren er, men jeg tror han har handlet i god tro og har gjort det riktige. Dette individet jobber for meg, og jeg er opptatt av følge reglene for håndtering av varslersaker.

I tillegg til etterretningssjefen ønsker etterretningskomiteen også å høre varsleren direkte.

Maguire forsikret at varsleren vil få anledning til å vitne fritt, så snart vedkommende er blitt sikkerhetsklarert.

– Har du snakket med Trump om varselet? ville en av de demokratiske representantene vite.

– Mine samtaler med presidenten er konfidensielle. Det ville vært upassende å snakke om mine samtaler med ham, svarte etterretningssjefen.

På et annet spørsmål om presidenten og Det hvite hus hadde spurt om varslerens identitet viste han til det forrige svaret, men understreket at han aldri ville avslørt en varslers identitet.

For tredje gang i historien er det nå startet en prosess for å stille en amerikansk president for riksrett. Du trenger javascript for å se video. For tredje gang i historien er det nå startet en prosess for å stille en amerikansk president for riksrett.

Presidenten har brutt løftet om å forsvare nasjonen

– Det blir sagt at vi er en nasjon av lover, ikke av mennesker. Hvis vi ikke forsvarer grunnloven, har vi ingen nasjon å forsvare, sa komitéleder Adam Schiff da han åpnet høringen.

– Presidenten har brutt sitt løfte om å forsvare landet og grunnloven.

Adam Schiff, Demokratens leder av Etterretningskomiteen. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

– Ukraina er avhengige av USAs støtte. Zelenskyj forsøkte å innynde seg hos presidenten, og svaret høres ut som klassisk mafia-utpressing. Det ville vært morsomt hvis det ikke hadde vært et så grovt svik av presidentembetet. Det er en tragedie som krever at vi bruker et av grunnlovens virkemidler, riksrett, sa Schiff.

Når generalinspektøren for etterretningstjenestene mottar et varsel han anser for kredibelt, er prosedyren at det skal oversendes etterretningskomiteene i Kongressen innen en bestemt tidsfrist.

– Varselet skulle ha vært presentert for denne komiteen for flere uker siden, men det skjedde ikke, understreket Schiff.

Demokratene har vært kritisk til at Mcguire ikke overholdt tidsfristen, men etterretningssjefen svarte at tiden ble brukt til kvalitetssikre varselet.

Svarer at det hysteri

Republikaneren Devin Nunes forsøkte å avdramatisere både varselet og telefonsamtalen som utløste det.

Devin Nunes, republikanernes fremste medlem i Etterretningskomiteen. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– Notatet fra telefonsamtalen har allerede avkreftet Demokratenes påstander, men da ble målet bare flyttet. Varselet er basert på andrehåndsinformasjon, og har en politisk slagside mot Trump.

– Denne påståtte skandalen gjør enorm skade. De vil ikke ha svar, de vil ha et offentlig spetakkel. Vi sitter igjen med pressekonferanser og falske nyheter.

– Dette hysteriet har mye til felles med Russland-svindelen. Det er mange eksempler på demokrater som gjør akkurat det samme som det de anklager andre for.

