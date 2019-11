Riksrettssaken i USA: Ambassadørens notatbøker kan bli farlige for Trump

Daværende visepresident Joe Biden sammen med sønnen Hunter på en basketballkamp i Washington, D.C. 30. januar 2010. Hunter fikk et styreverv i det ukrainske gasselskapet Burisma mens faren var visepresident. Selskapet ble gransket for korrupsjon. Joe Biden presset på for at Ukrainas riksadvokat skulle gå av, men hevder at det ikke hadde noen sammenheng med etterforskningen av Burisma.

Foto: Jonathan Ernst