Reuters: Russiske skip skal ha levert drivstoff til Nord-Korea

Reuters siterer vesteuropeiske kilder som sier Russland dermed bryter FN-sanksjonene mot det nordkoreanske regimet.

Leveringene skal ha funnet sted i oktober og november.

– Russiske fartøyer har ved flere anledninger i år levert drivstoff til nordkoreanske fartøyer, og det er i strid med sanksjonene, sier en anonym kilde.

En annen uavhengig kilde er også kjent med leveringene. Kilden kjenner imidlertid ikke til at den russiske regjeringen skal ha hatt noe med dette å gjøre.

– Det er ikke bevis for at den russiske regjeringen står bak, men de russiske fartøyene er en livslinje til nordkoreanerne, sier kilden.

Det russiske utenriksdepartementet har foreløpig nektet å kommentere anklagene overfor Reuters.

Nektet adgang til havner

FN meldte torsdag at fire fartøyer er ført opp på en liste over skip som skal nektes adgang til havner etter mistanke om at de har fraktet olje til Nord-Korea, i strid med FN-sanksjonene.

Samme dag kritiserte USAs president Donald Trump Kina for å angivelig ha levert olje til nordkoreanske skip, noe Kina benekter.

Disse bildene som ble offentliggjort av USAs finansdepartement viser ifølge Donald Trump kinesere som er tatt på fersken i å selge olje til Nord-Korea Foto: USAs finansdepartement

Russland på sin side har tidligere gjort det klart at ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea vil være nytteløse og ineffektive.

«Det nytter ikke bare med press og sanksjoner for å få Nord-Korea til å oppgi sitt atomprogram, det må dialog og diplomati til», er den russiske holdningen.

– Vi må ikke gi etter for følelser og drive Nord-Korea inn i et hjørne, advarte Putin i høst.