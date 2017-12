Trump: – Kina har blitt tatt på fersken

«Tatt på fersken. Veldig skuffet over at Kina tillater at olje kommer inn i Nord-Korea. Det kommer aldri til å bli en vennskapelig løsning på Nord-Korea-problemet om det fortsetter å skje!», skriver Trump på Twitter torsdag.

Bakgrunnen for utbruddet mot kinesiske myndigheter er bilder som ble offentliggjort av det amerikanske finansdepartementet i forrige uke.

Den sørkoreanske avisen Chosun Ilbo hevder bildene viser et kinesisk handelsskip som selger olje til et nordkoreansk skip.

Avisen siterer sørkoreanske myndighetskilder som også hevder at amerikanske satellitter skal ha tatt bilder av kinesiske skip som selger olje til nordkoreanere minst 30 ganger siden oktober.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sanksjoner

Bildene viser det nordkoreanske skipet Rye Song Gang 1 som er fortøyd sammen med et annet skip. Det er slanger mellom dem som angivelig overfører oljen.

Det er forbudt for skip å drive med direkte handel med nordkoreanske skip, ifølge FN-sanksjoner som ble innført mot Nord-Korea i september.

FNs sikkerhetsråd godkjente også fredag i forrige uke ​​enstemmig sin fjerde runde med nordkoreanske restriksjoner i år. Begrensningene er særlig rettet mot landets energiimport og begrenser samtidig eksporten ytterligere.

Trump og USA, sammen med Sør-Korea og Japan, mistenker at Kina utnytter smutthull for å få eksportert varer til nabolandet. Blant annet mener de tre landene at Kina ikke patruljerer grensene sine strengt nok til å stanse handelsskip som handler med Nord-Korea.

Benekter salg

Kina har hele tiden hevdet at de opprettholder alle sanksjonene mot Nord-Korea som FN har vedtatt, og de nye sanksjonene i forrige uke ble også støttet av Kina, som er Nord-Koreas nærmeste allierte og viktigste økonomiske handelspartner.

Kinas utenriksdepartement benekter ifølge Reuters torsdag at deres skip har fraktet olje til Nord-Korea og dermed brutt FN-sanksjonene.

– Denne situasjonen som du beskriver eksisterer ikke, svarte Ren Guoqiang, talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, da han ble spurt av Reuters' journalist om bildene som angivelig skal vise de kinesiske skipene.

Kinesiske myndigheter offentliggjorde tirsdag tolldokumenter som viser at Kina ikke eksporterte bensin, flydrivstoff, diesel eller tungolje til Nord-Korea i november. Heller ikke i oktober skal Kina ha eksportert bensin eller diesel til det isolerte nabolandet, skriver Reuters.