Republikanerne tvinger gjennom prosessen som skal godkjenne Brett Kavanaugh

Høringen som startet tirsdag, er et ledd i godkjenningen av president Trumps kandidat til den ledige stillingen som dommer i høyesterett. Men starten ble altså preget av protester og avbrytelser.

– Dette er en parodi på all rettferdighet, ropte en aktivist før vedkommende ble geleidet ut.

Andre ble regelrett båret ut av sikkerhetsvaktene. Noen stilte opp med plakater eller med utkledning for å vise sin protest.

Brett Kavanaugh (53), som er Trumps kandidat, regnes som svært konservativ. Blir han utnevnt, vil den øverste amerikanske domstolen få en overvekt av konservative dommere. Det igjen vil sette sitt preg på det amerikanske samfunnet i flere tiår fremover, gitt at dommerne i høyesterett normalt forblir på sin post livet ut.

Fakta om amerikansk høyesterett Ekspandér faktaboks USAs høyesterett har stor makt og kan erklære lover og forvaltningsvedtak grunnlovsstridige. Den består av ni dommere som sitter på livstid.

Dommerne fratrer kun ved egen oppsigelse, død eller riksrettsdom. Det er da opp til presidenten – med godkjenning fra Senatet – å utnevne en ny. Ingen høyesterettsdommere har så langt blitt fradømt embetet.

Domstolen har langt på vei samme funksjon som norsk Høyesterett, men har spilt en langt mere aktiv politisk rolle, når det gjelder å underkjenne lover og skape ny rett.

En gruppe kvinner hadde derfor kledd seg lik tjenerinnene i tv-serien «The Handmaid's Tale», som er basert på boken til den kjente forfatteren Margret Atwoods om et fremtidig USA der kristne fundamentalister har overtatt landet.

Protest i rødt og hvitt mot ny dommer. Du trenger javascript for å se video. Protest i rødt og hvitt mot ny dommer.

Det er spesielt retten til abort som bekymrer kvinneaktivistene, andre frykter for homofiles rettigheter.

Hva gjemmer seg i dokumentene?

De demokratiske senatorene i Senatets justiskomité på sin side protesterer på saksgangen og timeplanen.

Midt i blitsregnet presenterte komitéleder Chuck Grassley kandidat Brett Kavanaugh for Senatets justiskomité. Foto: Jim Bourg / Reuters

De er misfornøyd med at nødvendige dokumenter først ble oversendt fra Det hvite hus mandag kveld. Det gav dem null mulighet til å forberede seg og komme seg gjennom den 40.000-sider store dokumentbunken.

Den republikanske lederen i Senatets justiskomité, Chuck Grassley, feide til side protestene og konstaterte at høringen vil bli avsluttet fredag, som planlagt.

Den ene demokraten etter den andre tok ordet for å protestere mot det de kalte en forsert saksgang og at alt materialet kom i 12. time.

Senator Cory Brooker lurte på hva i all verden det er som gjemmer seg i papirmengden, siden det haster så for Republikanerne med å få Brett Kavanaugh godkjent.

Demokratene spør også hvorfor Det hvite hus ikke har offentliggjort dokumenter fra tiden Kavanaugh arbeidet for Bush-administrasjonen, fra 2003 til 2006, årene da det ble tatt flere kontroversielle beslutninger i krigen mot terror.

Gjennom den første høringsdagen var det flere som viste sin protest mot Brett Kavanaugh som mulig ny høyesterettsdommer. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Høring under spesielle omstendigheter

Senator Dianne Feinstein fra California presiserte at Demokratene bare ville gjøre en god jobb, og at det ikke er snakk om å skape forsinkelser eller forstyrrelser. Hun ba om tid til å gjøre «jobben vår».

Feinstein påpekte at høringen finner sted under helt spesielle omstendigheter og viste til at mannen som nominerte Kavanaugh, presidenten Trump, selv står overfor juridiske utfordringer, og at Russland-granskingen har avfødt erklæringer om skyld og rettslige domfellelser.

– Jeg går inn for at vi utsetter prosessen, sa den demokratiske senatoren Richard Blumenthal. Men alle innsigelser ble altså overkjørt av komitéleder Grassley.

Selve utspørringen av Kavanaugh starter onsdag. Trumps kandidat har vært dommer i den føderale ankedomstolen i District of Columbia siden 2006.

Anthony Kennedy har vært en konservativ dommer som flere ganger har havnet på den liberale siden i sine avgjørelser. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Han skal erstatte Anthony Kennedy, som meddelte tidligere i år at han ønsker å pensjonere seg.

Kennedy ble utnevnt i 1987 av daværende president Ronald Reagan og har vært regnet blant de konservative dommerne.

I viktige verdispørsmål som gjelder abort og homofiles rettigheter har Kennedy likevel stemt sammen med den liberale fløyen.

Hans stemme var blant annet avgjørende da amerikansk høyesterett vedtok at likekjønnede ekteskap skulle bli tillatt i alle de 50 delstatene.