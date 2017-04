Regnbueflaggets far er død

Baker døde hjemme i New York natt til torsdag, melder San Francisco Chronicle. Han ble 65 år gammel.

Baker, en tidligere soldat, designet regnbueflagget i 1978 i forbindelse med arrangementet Gay Freedom Day i San Francisco.

På den tiden slet miljøet med å finne et felles, samlende symbol. Svaret ble regnbueflagget.

– Dagen han fikk heise det første regnbueflagget visste han at det var livsverket hans. Jeg trøster meg med at han blir husket. Folk vil gjenkjenne dette flagget i generasjoner fremover, sier vennen og aktivisten Cleve Jones, som var med på å farge det første flagget.

Et regnbueflagg strekker seg fra kyst til kyst i Key West i Florida. Foto: Andy Newman / AFP

Baker laget senere et banner som var over en kilometer langt til en parade på Manhattan, og sendte flagg verden rundt for å støtte demonstrasjoner for homofiles rettigheter.

Ifølge Jones tjente han aldri penger på flagget, og kalte det sin gave til verden.

I ettertid har det blitt et verdenskjent symbol for frigjøringskampen til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT).

Det hvite hus i regnbuefarger etter at Høyesterett i USA tillot ekteskap mellom personer av samme kjønn. Foto: © Gary Cameron / Reuters / Reuters

Ifølge BBC hadde det første flagget åtte farger, som skulle representere sider av menneskeheten:

Rosa: Seksualitet

Rød: Liv

Oransje: Helbredelse

Gul: Sollys

Grønn: Natur

Turkis: Kunst

Indigo: Harmoni

Lilla: Menneskets kraft

Rosa og indigo ble senere fjernet, og turkis ble byttet ut med blå.

Museum of Modern Art i New York innlemmet flagget i sin designsamling i 2015, og i dag flagges det på Harvey Milk Plaza i San Francisco, på plassen som er oppkalt etter USAs første åpent homofile politiker.

«Ditt arbeid hjalp til med å definere den moderne LHBT-bevegelsen. Hvil i fred,» skriver California-senator Scott Weiner, som representerer San Francisco.