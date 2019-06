Fortsatt vet ingen hvor mange som ble drept, natten mellom 3. og 4. juni. Enkelte mener noen hundre, andre noen tusen. Men protesten til mannen som ble fanget i kameralinsene dagen etter var tydelig.

Alene tok han skrittet da rekken med stridsvogner kom kjørende ned en av hovedgatene i Beijing. Bestemt flyttet han seg etter da den første stridsvognen forsøkte å svinge unna, for å passere ham.

I et par minutter pågikk stillingskrigen mellom mannen og stridsvognen. Til slutt blir han dratt til side.

Ingen vet hvem mannen er, eller hvor han tok veien. Ingen vet heller hvem som dro ham bort.

Sammen med bilder av stridsvogner og døde studenter, er den enslige mannen i hvit skjorte blitt symbolet på hva myndighetene fremdeles ikke vil snakke om.

– For kommunistpartiet er det som skjedde 4. juni 1989 en skamplett, sier Kina-ekspert og sosialantropolog Henning Kristoffersen.

– Dette hendte i «det nye Kina», et Kina som hadde åpnet seg for omverdenen og som var på vei mot det Kina vi ser i dag.

Protesterte mot korrupsjon og ulikhet

Protestene hadde pågått i sju uker. Studentene hadde fått følge av arbeidere og akademikere. Sju hovedkrav var levert til landets ledere og kommunistpartiet.

De forlangte tiltak mot den omfattende korrupsjonen og den voksende økonomiske ulikheten mellom lederne og folket. Samt krav om større frihet og flere demokratiske reformer, selv om mye hadde skjedd i løpet av 1980-tallet.

SE: Store demonstrasjoner i Beijing 4. mai 1989 hvor studentene høstet stor støtte for sine krav.

Lenge nølte de politiske lederne med å gripe inn. Usikre på hva de skulle gjøre. For studentene var ikke mot kommunistpartiet.

Protestene splittet partiledelsen. Til slutt ble det erklært unntakstilstand. Partitoppene som vant innad bestemte at demokratibevegelsen var «et kontrarevolusjonært opprør».

Natten til 4. juni 1989 gikk Folkets frigjøringshær til aksjon – mot folket.

SE: NRKs morgensendinger oppsummerte nattens hendelser i Beijing, med massakren på Den himmelske freds plass.

Avgjørelsen plager fortsatt partiet

– Fordi det aldri er tatt et oppgjør fra Kommunistpartiets side om hva som skjedde, hefter avgjørelsen fortsatt ved dem som styrer i dag, selv om disse ikke hadde ansvaret i 1989, sier Henning Kristoffersen.

Selv om ingen vet sikkert, er det en allmenn antakelse om at det var den mektige partisjefen Deng Xiaoping som tok avgjørelsen om å sende inn stridsvogner og soldater.

Han fryktet demokratikravene ville føre til et ustabilt og svakt Kina. Ikke et sterkt og demokratisk Kina. Og med det ødelegge det store økonomiske løftet som var på gang.

Fakta om Deng Xiaoping Ekspandér faktaboks Deng Xiaoping (1904-1997) fikk allerede i 1920 stipend og reiste til Frankrike for å studere. Her ble han kjent med kommunistiske ideer.

Han ble stabssjef i den kinesiske røde hær 1930, sjef for propagandaavdelingen 1932, deltok i «Den lange marsjen» 1934– 36. Han var politisk kommissær i hæren under krigen mot Japan og borgerkrigen, generalsekretær i kommunistpartiet 1953– 67, medlem av politbyrået 1955– 67 og visestatsminister.

Han falt to ganger i unåde hos Mao Zedong under Kulturrevolusjonen, i 1967 og i 1976. Han ble kritisert for å være «en vandrer på den kapitalistiske veien», men kom tilbake for å rydde opp i politisk kaos.

Fra 1978 og til sin død var han Kinas mektigste politiker, også etter at han hadde gitt fra seg de fleste politiske verv. Hans store ettermæle er at han sto i spissen for og virkeliggjorde Kinas enorme økonomiske vekst som fortsatte også etter hans død.

Denne argumentasjonen følger kinesiske ledere, når de en sjelden gang kommer inn på hendelsen som fortsatt er som et gnagsår i forholdet mellom Kina og Vesten.

– Det var politisk uro, og regjeringen satte i verk tiltak for å stanse uroen. Noe som var riktig politikk. De 30 årene som har gått, har vist at Kina har gjennomgått store endringer. Takket være regjeringens besluttsomhet den gang, har Kina hatt stabilitet og utvikling, sa forsvarsminister Wei Fenghe da han fikk spørsmålet i helgen.

Kinas forsvarsminister Wei Fenghe forsvarer avgjørelsen om bruke soldatene mot studenter.

– Svaret på om dette er korrekt, får man aldri. Det kan være at Kina hadde lyktes like godt selv om kravene om ytringsfrihet og demokrati var blitt imøtekommet, sier Kina-ekspert Kristoffersen.

– Det som ikke har endret seg, er at stabilitet er prioritet nummer 1 for kinesiske ledere. De er redde for opprør og demonstrasjoner, og gjør alt de kan for å unngå det, sier han.

Fakta om Kina etter 4. juni 1989 Ekspandér faktaboks Demokratibevegelsen i Kina ble knust da store militære styrker ble satt inn i Beijing mot demokratiaktivister på Tiananmen-plassen.

Det var på forhånd erklært unntakstilstand.

Demonstasjoner til støtte for demokratibevegelsen fortsatte i mange kinesiske byer fram til 9. juni med opptil 100.000 deltakere.

Alle uavhengige organisasjoner, også fagforeninger, ble forbudt.

Innen 30. juni var over 1.100 studentledere og andre arrestert. Minst åtte var dømt til døden.

I en ordre fra kommunistpartiet 12. juni 1989 het det at alle som hadde ledet aksjoner mot myndighetene og alle som i tiden framover deltok, skulle arresteres. Politiet fikk tillatelse til å skyte i enhver situasjon som truet «den sosiale orden».

Befolkningen, omtalt som «de brede massene», ble beordret til å samarbeide med politiet og angi alle ledere av demokratibevegelsen de kjente til.

Kilde: The Tiananmen Papers, Abacus/London 2002 og NTB

Renvasket internett

For – selv etter 30 år – er det fortsatt forbudt å omtale hendelsene på Den himmelske freds plass.

Generasjoner av kinesere har vokst opp uten kunnskap om denne delen av kinesisk historie. Mange kinesere, også voksne, har aldri sett bildene fra Beijing som gikk verden rundt. Heller ikke av mannen i den hvite skjorten.

Alle referanser til studentopprøret stanses av søkemotorer. Samme med navnene til studentene som stod i spissen for demonstrasjonene.

Skriver man tallene 4 og 6 i innlegg på internett fjernes det av sensuren. Kreative omskrivninger stanses.

SE: 21 studenter, som stod i spissen for demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, ble etterlyst på direktesendt kinesisk fjernsyn. De fleste av dem måtte flykte.

– Jeg har studert og arbeidet i Kina, og har truffet mange som både vet og ikke vet om det som skjedde. Når det ikke undervises om, ikke snakkes om, ikke diskuteres offentlig, da er det vanskelig for de store massene å få kunnskap, sier Henning Kristoffersen.

– Selv med myndighetenes sensur, er det likevel vanskelig å holde dette skjult. Mange kinesere reiser mye, mange studerer i utlandet. I de akademiske miljøene jeg har møtt, er ikke 4. juni noen hemmelighet, sier Kristoffersen.

Han forteller at bevisstheten, slik han har opplevd den, er svært ulik.

– Når det gjelder yngre generasjoner, som har vokst opp i et Kina i stor økonomisk fremgang og med store friheter på andre områder enn de rent demokratiske, kan man spørre: Er dette saken de vil gå på barrikadene for? Kan man forvente at dette er deres kamp?

Stanses i trappeoppgangen

Når NRKs korrespondent og fotograf forsøker å nå frem til moren til en av studentene som mistet livet på Den himmelske freds plass, er hindringene mange.

Se NRKs korrespondent forsøke å intervjue moren til en av studentene som ble skutt på Den himmelske freds plass.

Naboer forteller at de tidligere ble betalt for ikke å snakke om hva som skjedde 4. juni 1989.

– I etterkant av studentopprøret kan man si at kommunistpartiet og middelklassen inngikk en slags uskreven pakt. Kommunistpartiet skulle sørge for overordnet stabilitet og økonomisk vekst, mens folket i middelklassen skulle la være å bry seg om politikk. Dette har på sett og vis fungert i mange år.

– I dag har kommunistpartiet støtte i befolkningen, men de siste årene har det igjen dukket opp krav fra folket som partiet ikke kan ignorere. Det gjelder både den omfattende korrupsjonen og den kraftige forurensningen som preger landet.

– Kinas nye sterke leder, nåværende president Xi Jinping, har svart ved å sette i gang store kampanjer på disse områdene. Samtidig har han strammet kraftig inn på områder som var viktige for opprøret i 1989. Spørsmålet er hvor viktige disse er for det kinesiske folket i dag, og ikke minst i fremtiden, sier Henning Kristoffersen.