5000 demonstranter lammer Hongkongs flyplass

– Informasjonen jeg fikk før jeg kom hit, gikk ut på at det er over 5000 demonstranter i terminalbygningen, sa Kong Wing-cheung, overinspektør ved politiets presseavdeling, på en pressekonferanse mandag ettermiddag lokal tid.

Kort tid i forveien kunngjorde flyplassmyndighetene at resten av dagens flygninger er innstilt.

– Bortsett fra avganger der innsjekkingen allerede er fullført, og ankomst av flygninger som allerede er på vei til Hongkong, blir de øvrige flygingene kansellert for resten av dagen, heter det i en uttalelse fra flyplassledelsen.

Kunngjøringen om innstilte fly. Foto: Vincent Thian / AP

Demonstrantene viste tydelig frem sin kritikk av Hongkong-politiets fremgangsmåte. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Gjennom helgen har en gruppe demonstranter holdt en sitt-ned-aksjon på flyplassen, men mandag strømmet mange flere til.

Også ansatte i flyselskapet Cathay Pacific har sluttet seg til protestene.

Truer med sparken

Før helgen uttalte luftfartsmyndighetene i Beijing at Cathay-ansatte som har deltatt i protester, forbys å jobbe på fly som passerer gjennom kinesisk luftrom.

Da flyselskapets aksjeverdi hadde falt over fire prosent i børshandelen i Hongkong mandag, kom Cathay Pacifics ledelse med en advarsel til sine egne ansatte.

De som støtter eller deltar i «ulovlige protester», kan få sparken, het det fra administrerende direktør Rupert Hogg. Hogg advarte også de ansatte spesielt mot å støtte eller delta i den nye demonstrasjonen som startet på flyplassen mandag.

Før helgen sa samme Hogg at kinesiske myndigheter ikke kunne diktere hva selskapets ansatte skulle mene og tenke, men nå uttaler altså både Hogg og selskapet seg langt mer forsiktig.

Fakta om Hongkongs politiske situasjon Ekspandér faktaboks Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong.

Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder.

Regjeringssjef Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over.

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste nye masseprotester i juni 2019. Lam la først forslaget på is, men demonstranter har siden krevd at hun går av, og at forslaget formelt trekkes tilbake.

9. juli varslet Lam at forslaget legges «fullstendig dødt», uten å slå fast om den formelt trekkes tilbake.

Demonstrasjonene har etter hvert utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

Kilder: NTB, BBC, TT

Sammenstøt

Protestbølgen i Hongkong begynte 9. juni mot et lovforslag som ville åpnet for å utlevere mistenkte til straffeforfølgelse i fastlands-Kina.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer», men fastlands-Kinas forsøk på å endre ulike deler av Hongkongs «system» har ført til en rekke demonstrasjoner.

Da Kinas regjering i 2014 varslet at bare kandidater godkjent av Beijing skulle få stille til valg, brøt det ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder.

Årets kontroversielle forslag fra Kina, om å utlevere mistenkte til straffeforfølgelse i fastlands-Kina er nå lagt på is, men demonstrasjonene mot den Beijing-støttede byregjeringen har fortsatt. Demonstrantene krevet at lovforslaget trekkes helt, samt at Hongkongs Beijing-utpekte leder Carrie Lam går av og at det holdes demokratiske valg.

De krever også at pågrepne fra tidligere demonstrasjoner løslates, og at politiet må granske bruk av makt mot demonstranter.

Det som nok en gang startet som fredelige protester, førte i helgen til to dager med sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter.

40 ble skadd, ifølge sykehusmyndighetene.

Køene av reisende ble raskt lange på grunn av stillstanden demonstrasjonene forårsaket. Foto: Vincent Thian / AP

Politiet forsvarer bruken av tåregass

Politiet forsvarte i dag sin handlemåte, inkludert sin kontroversielle avgjørelse om å bruke tåregass inne på en T-banestasjon i sentrum av Hongkong, etter at et titalls politifolk tok seg inn på stasjonen.

Hongkong-politiets visepolitisjef Tang Ping-keung sa i dag at grepet var nødvendig for å spre demonstrantene som var samlet inne på T-banestasjonen.

Demonstrantene på sin side tok i bruk brannslokningsapparater og vannslanger mot politiet.

Politi brukte også sivile tjenestemenn, kledd for å ligne demonstrantene, som tok seg innenfor demonstrantenes linjer, for så å gå til pågripelser.

De skal også ha brukt pepperspray på så nært hold slik at enkelte av demonstrantene skal ha pådratt seg øyeskader.

Demonstranter holder plakater med påskriften «an eye for an eye» i Hongkong mandag etter at flere har fått øyeskader som resultat av politiets bruk av pepperspray. Foto: Vincent Thian / AP

– Terrorisme

Mandag trappet regjeringen på fastlandet opp retorikken mot demokratiaktivistene i den tidligere britiske kolonien.

Beijing viser til demonstranter som har kastet molotovcocktails mot politi i Hongkong, og knytter dem nå til «terrorisme».

– Hongkongs radikale demonstranter har gjentatte ganger brukt ekstremt farlige redskaper for å angripe politiet. Det utgjør allerede en alvorlig form for kriminalitet og viser også de første tegnene på terrorisme, sier talsmann Yang Guang ved den kinesiske regjeringens Hongkong-kontor.

– Dette er et hensynsløst overtramp mot Hongkongs lov og orden, sa han på en pressebrifing i Beijing mandag.

Politiet skal mandag også ha vist frem en vannkanon som en advarsel mot demonstrantene. Politiet skal ha gått til innkjøp av to i 2014, men de skal aldri ha vært tatt i bruk.