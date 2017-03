Hver dag mister rundt 1100 afghanske barn muligheten til skolegang, ifølge Redd Barna. Det betyr at 400.000 barn kommer til å droppe ut av skolen i 2017.

– Jeg blir trist når jeg samler søppel. Jeg vil gå på skolen og bli lege eller rektor, sier Jawid Khan.

– Er utsatt

Han hører til én av de 610.000 familiene som dro fra Pakistan i fjor, til et hjemland han ikke kjente. I år er det ventet at en million afghanere følger etter.

HVERDAG: Jawid (14) forstår ikke at han må jobbe i stedet for å gå på skole. Foto: Evan Schuurman / Redd Barna

Afghanere som føler seg tvunget til å forlate nabolandet strømmer over grensen til fattigdom i et land som allerede har mange fordrevne.

Direktør i medieorganisasjonen NAI, Abdul Mujeeb Khalvatgar, sier til NRK at den offisielle politikken i Pakistan er å hjelpe afghanere som frivillig ønsker å flytte over grensen.

– I virkeligheten blir mange oppsøkt av politi og soldater, hjemme og på markedet. Folk blir arrestert og føler seg presset til å forlate Pakistan, sier han.

OPPSØKES: – Afghanere opplever at de presses til å forlate Pakistan, sier direktør for NAI, Abdul Mujeeb Khalvatgar. NAI er en organisasjon som støtter frie medier i Afghanistan. Foto: Elisabeth Eide / HIOA

Var skolelys

For Jawid er overgangen til det nye livet vanskelig å forstå. Han var et skolelys i Pakistan. Nå preges hverdagen av rusk og rask.

– Vi vet at barn som ikke går på skolen er utsatt. De blir veldig tidlig gift, går inn i arbeidslivet hvor de kan bli utnyttet, blir rekruttert inn i væpnede grupper, eller utsatt for menneskehandel, sier Redd Barnas Landsjef i Afghanistan, Ana Locsin.

Jawids familie bor i et lite telt. De får noe støtte fra hjelpeorganisasjoner, men faren til de seks barna er arbeidsløs. Han forteller at de blir syke av å drikke skittent vann, og at de ofte legger seg med tomme mager.

ARBEIDSLØSE: De kom tilbake til Afghanistan etter å ha bodd mange år i nabolandet Pakistan, men de finner ikke arbeid. Foto: Evan Schuurman / Redd Barna

– Jeg har dårlig samvittighet. Jeg skulle ønske at jeg kunne la barna få gå på skole, slik at de kan bli leger, ingeniører, eller jobbe for myndighetene, sier Mohammed til Redd Barna.

– Vurderer mer bistand

FN har bedt om 550 millioner dollar i humanitær hjelp til Afghanistan, men har kun fått femten prosent av dette.

HAR IKKE RÅD: Mohammad har seks barn men har ikke jobb, og derfor ikke penger til å sende dem på skole. Foto: Evan Schuurman / Redd Barna

– Noe må skje raskt, og det er derfor vi inntrengende ber om større investeringer i nødhjelp og utdanning, slik at fremskrittene i Afghanistan de siste 10 til 15 årene, spesielt når det gjelder barns skoler, ikke blir ugjort, sier Locsin.

Norge har bidratt med 124 millioner kroner så langt i år.

– Ytterligere humanitær bistand vil bli løpende vurdert. Den norske humanitære støtten går først og fremst til husly, mat og vann/sanitær for internt fordrevne personer og til afghanske flyktninger som returnerer til Afghanistan fra nabolandene, sier statssekretær Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet.