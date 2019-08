Raser mot Boris Johnson: – Dypt udemokratisk

– Stans kuppforsøket! ropte demonstranter utenfor parlamentet og Downing street 10 onsdag.

På plakatene deres stod det: «Forsvar demokratiet».

Klar melding til Boris Johnson om å forsvare demokratiet. Brexit-motstandere protesterte og gikk i tog fra parlamentet til Downing street no. 10. Foto: Daniel Sorabji / AFP

Under ett døgn senere har mer enn en million briter undertegnet en underskriftskampanje mot statsminister Boris Johnsons suspensjon av det britiske parlamentet.

Reaksjonen viser at Johnsons plan fører til en opphetet motreaksjon, skriver BBC på sine nettsider.

- Stå imot suspensjonen av parlamentet! Det er budskapet til denne og mange andre demonstranter i London. Foto: Vudi Xhymshiti / AP

En fire ukers suspensjon fra midten av september vil gjøre det vanskelig for politikerne å få tid til å fatte vedtak for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit 31. oktober.

I verste fall har de knapt en uke på seg.

«Dypt udemokratisk»

Negative reaksjoner er kommet fra gateplan og blant politikere. Da nyheten ble kjent i går begynte demonstranter å samle seg utenfor parlamentet.

- Order! -Order! Den karismatiske speakeren i Underhuset, John Bercow, har ikke sansen for statsministerens utspill om å suspendere parlamentet. Han mener det er konstitusjonelt opprørende. Foto: Reuters Tv / Reuters

– Det er dypt udemokratisk, sier tidligere parlamentsmedlem fra Johnsons parti, Toryene, Philip Hammond.

– Det er konstitusjonelt opprørende, sier John Bercow, som er «speaker» i Underhuset og som sjelden tar klart standpunkt i politiske saker.

Ruth Davidson, som leder det konservative partiet i Skottland, sier at hun går av. « Mye har forandret seg, både politisk og for meg personlig» skriver hun i en uttalelse, som begrunnelse for hvorfor hun går av.

«Tar velgernes stemmer»

– Statsministeren tar vekk velgernes stemmer, som de har gjennom politikerne i parlamentet, for å tvinge gjennom brexit uten en avtale, sier Jo Swinson, som er leder for det liberaldemokratiske partiet.

Leder for det britiske arbeiderpartiet labour Jeremy Corbyn har beskrevet Boris Johnsons avgjørelse om å suspendere parlamentet i fem uker som et forsøk på å knuse en vindusrute i en butikk og så grabbe med seg det som ligger utstlit.

Forsvarer Johnson

Mange som er for brexit, forsvarer framgangsmåten til statsministeren.

Den kritikken som nå kommer er falsk sier Jacob Rees-Mogg, som leder det britiske paralmentet Underhuset, til BBC.

–Denne kritikken kommer fra personer som aldri har ønsket å forlate EU sier Rees -Mogg.

– Dette er standard prosedyre, sier Peter Bone, som er for brexit i det konservative partiet Toryene.

Han viser til at han selv ikke ville støttet Johnson dersom parlamentet skulle suspenderes til etter 31. oktober, datoen som er satt for når britene forlater EU.

Motstandere av brexit demonstrerte mot statsminister Boris Johnson flere steder i London onsdag. Det skjedde kort tid etter at det ble kjent at Johnson vil suspendere parlamentet i flere uker. Foto: Daniel Sorabji / AFP

Selv har statsministeren sagt at det er tid nok til å diskutere brexit i tiden fra 14. oktober til utmeldelsen skal skje fyllest.

Stor motstand

Underskriftene mot Johnson ble innsamlet i løpet av noen få timer.

På kampanjens hjemmeside heter det at parlamentet ikke må bli midlertidig oppløst med mindre Storbritannia utsetter eller kansellerer utmeldingen.

Statsminister i hardt vær. Mer enn 1 million briter har undertegnet et opprop mot hans beslutning om å suspendere parlamentet. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Motstanden mot Johnsons trekk har vært betydelig i Storbritannia, skriver NTB.

Kun 27 prosent av den britiske befolkningen støtter Johnsons månedslange suspensjon, ifølge en undersøkelse gjort av YouGov. 47 prosent svarer at de er imot beslutningen.

Johnson har beordret suspensjon av nasjonalforsamlingen fra den andre uken i september og fram til trontalen som holdes 14. oktober.