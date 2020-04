Rapport: Julian Assange ble far til to mens han søkte tilflukt

Den 48 år gamle australieren skal ha blitt far til to gutter på ett og to år, i perioden han søkte tilflukt i ambassaden.

Mor til barna er den sørafrikanske advokaten Stella Morris, skriver avisa Mail on Sunday. De skriver at de oppdaget forholdet i noen rettspapirer sist uke.

I intervjuet forteller Stella Morris om at hun forelsket seg i Assange for fem år siden i forbindelse med jobben.

– Jeg elsker Julian dypt, og gleder meg til å gifte meg med han, sier hun.

Paret forlovet seg i 2017.

Fulgte med på fødselen via videolink

Barna kom til mens Assange søkte tilflukt for å unngå utlevering til USA. Han er blant annet anklaget for å ha hjulpet til med et datainnbrudd, som førte til lekkasje av store mengder hemmeligstemplede dokumenter. Deriblant om USAs krigføring i Irak.

I november 2010 ble Assange også ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige.

Assange har hele tiden avvist anklagene.

Der ble saken henlagt, før den ble gjenopptatt igjen. Men i november 2019 henla svenske påtalemyndigheter saken på nytt, fordi bevisene ikke var nok til en siktelse.

Assange skal ha fulgt med fødselen av begge sine sønner via en live-videolink.

Barnas gudmødre er hertuginnen av Beaufort, den tidligere skuespilleren Tracy Ward og den britiske rapperen M.I.A.

Assange ble arrestert i den ecuadorianske ambassaden i London 11. april. Nå sitter han for tiden fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh, og kjemper mot å bli utlevert til USA.

Frykter for Assanges liv

Stella Morris sier hun valgte å avsløre forholdet og fortelle om deres sønner fordi hun frykter for Assanges liv så lenge han sitter i Belmarsh.

Morris og Assanges advokater frykter fengselet kan blir hardt rammet av koronasmitte, hvor en innsatt allerede er død av Covid-19.

Assange har over tid slitt med dårlig helse og blant annet en lungesykdom.

Hun ber om at han skal løslates under regjeringens planer om å frigjøre fanger for å dempe spredningen av koronaviruset.

– De siste fem årene har jeg oppdaget at kjærligheten kan tåle uutholdelige omstendigheter, men nå er jeg livredd for at jeg ikke vil se ham i live igjen, forteller hun til avisen.

En britisk domstol avgjorde i forrige uke at Assange ikke kan løslates mot kausjon.

