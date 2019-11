Svensk påtalemyndighet avslutter Assange-etterforskningen

Nyheten ble sluppet på en pressekonferanse i Stockholm tirsdag.

Assange har vært siktet for seksuelle overgrep mot en kvinne i Sverige i 2010.

– Ikke sterke nok bevis

– Jeg vil i dag informere om min beslutning om å henlegge etterforskningen mot Assange. Jeg gjør denne vurderingen fordi bevisene ikke er nok for en siktelse, sa visestatsadvokat Eva Marie Persson på pressekonferansen. Det skriver nettavisen Expressen.

Persson forklarte at etterforskningen har dreiet seg om å oppdatere og undersøke bevisene i saken:

Julian Assange sitter for øyeblikket fengslet i Storbritannia i påvente av en avgjørelse om han skal utleveres til USA.

– Bevisene for sakene er i løpet av sommeren og høsten blitt svekket. Det betyr rent konkret at vi har innhentet ytterligere dokumentasjon i de skriftlige bevisene i saken. Vi har avhørt fem vitner på nytt, gjennomført avhør med to personer som tidligere ikke har blitt avhørt, sa Persson.

Hun forklarte at ett av de nye avhørene er blitt gjennomført i Danmark.

Fakta om Julian Assange Ekspandér faktaboks * Australske Julian Paul Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som har publisert hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. * I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. * Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon. * I juni 2012 søkte Assange tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London, etter at britisk Høyesterett hadde stadfestet at han kunne utleveres til Sverige. * Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA. * I august 2012 ble han innvilget asyl i Ecuador, men britiske myndigheter har nektet ham fritt leide ut av landet. * 19. mai 2017 avsluttet svensk påtalemyndighet etterforskningen av Assange. Den svenske arrestordren mot ham ble opphevet. * 12. desember 2017 fikk Assange innvilget statsborgerskap i Ecuador. * Assange var da fortsatt ettersøkt i Storbritannia fordi han brøt vilkårene for prøveløslatelsen i 2012. To ganger i februar 2018 ble arrestordren mot ham opprettholdt av en britisk domstol. * I november 2018 ble det kjent at han er siktet av amerikansk påtalemyndighet. Siktelsen fremkommer i et rettsdokument fra en annen sak i Virginia der navnet til australieren nevnes ved en glipp. * Ecuadors president siden mai 2017, Lenín Moreno, har anklaget WikiLeaks-grunnleggeren for gjentatte brudd på vilkårene for sitt opphold i ambassaden. * 11. april 2019 opplyste Ecuadors presidentkontor at landet trekker tilbake beskyttelsen av Assange. Like etter ble Assange pågrepet av britisk politi. * USA har siktet Assange for datahacking og begjært ham utlevert på grunn av WikiLeaks rolle i lekkasjen av hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter. Begjæringen skal behandles i Westminster Magistrates' Court 2. mai. * Etter pågripelsen av Assange har en av de svenske kvinnene som har anmeldt Assange for voldtekt, bedt om at saken gjenopptas. Nå avhenger skjebnen hans i stor grad av om han blir utlevert til Sverige eller USA. (NTB)

Sitter fengslet i Storbritannia

Det var under et besøk i Sverige august 2010 at Assange ble mistenkt for seksuelle overgrep mot to kvinner. Da etterforskningen ble henlagt første gang, skyldtes det at Assange hadde søkt tilflukt i Ecuadors ambassade i London for å unngå utlevering til Sverige.

Etterforskningen ble på et tidspunkt henlagt for så å bli tatt opp igjen.

Assange sitter for øyeblikket fengslet i Storbritannia i påvente av en avgjørelse om han skal utleveres til USA.

En slik avgjørelse er ventet tidligst i februar.

Amerikanske myndigheter anklager Assange for blant annet for å ha hjulpet til med et datainnbrudd som førte til lekkasje av store mengder hemmelighetsstemplede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak. Lekkasjene førte til nyhetsoppslag i en rekke medier verden over.

Store avsløringer fra Wikileaks Foto: TIM CHONG / Reuters Ekspandér faktaboks November 2007: US Armys konfidensielle manual for Guantanamo viste blant annet at fangene der ble nektet kontakt med Det internasjonale Røde Kors.

US Armys konfidensielle manual for Guantanamo viste blant annet at fangene der ble nektet kontakt med Det internasjonale Røde Kors. September 2009: En hemmelig rapport slo fast i detalj hvordan det multinasjonale selskapet Trafigura dumpet giftig avfall i Elfenbenskysten.

En hemmelig rapport slo fast i detalj hvordan det multinasjonale selskapet Trafigura dumpet giftig avfall i Elfenbenskysten. April 2010: Video fra US Army viste hvordan et titalls mennesker, inkludert to journalister fra Reuters, ble skutt og drept fra et kamphelikopter i Bagdad i 2007.

Video fra US Army viste hvordan et titalls mennesker, inkludert to journalister fra Reuters, ble skutt og drept fra et kamphelikopter i Bagdad i 2007. Juli 2010: 77.000 dokumenter fra USAs krigføring i Afghanistan ga nye tall på drepte sivile, Taliban-angrep og bruk av droner.

77.000 dokumenter fra USAs krigføring i Afghanistan ga nye tall på drepte sivile, Taliban-angrep og bruk av droner. Oktober 2010: 390.000 feltrapporter fra USAs hær i Irak viste drap på sivile, mishandling av fengslede irakere i Abu Ghraib-fengslet og økt bruk av private sikkerhetsfirmaer i kampoperasjoner.

390.000 feltrapporter fra USAs hær i Irak viste drap på sivile, mishandling av fengslede irakere i Abu Ghraib-fengslet og økt bruk av private sikkerhetsfirmaer i kampoperasjoner. November 2010: «Cablegate» - 250.000 interne rapporter fra 274 amerikanske ambassader og utsendinger over hele verden ble gjort tilgjengelig for aviser som The Guardian, The New York Times - og Aftenposten.

«Cablegate» - 250.000 interne rapporter fra 274 amerikanske ambassader og utsendinger over hele verden ble gjort tilgjengelig for aviser som The Guardian, The New York Times - og Aftenposten. Mars 2011: 5100 interne rapporter om India som ble gitt til avisen The Hindu, avslørte blant annet kjøp av stemmer ved valgene og innside-informasjon om det spente forholdet mellom India og Pakistan etter angrepet på Mumbai i 2008.

5100 interne rapporter om India som ble gitt til avisen The Hindu, avslørte blant annet kjøp av stemmer ved valgene og innside-informasjon om det spente forholdet mellom India og Pakistan etter angrepet på Mumbai i 2008. April 2011: Saksmappene til 765 Guantanamo-fanger viste at mange satt arrestert på tynt grunnlag og at det ble brukt sterke avhørsmetoder.

Saksmappene til 765 Guantanamo-fanger viste at mange satt arrestert på tynt grunnlag og at det ble brukt sterke avhørsmetoder. Mai 2011: 4700 rapporter om Pakistan ble gjort tilgjengelig for tre indiske og pakistanske medier og ga nye opplysninger om samarbeidet mellom USA og Pakistan i krigen i Afghanistan.

LES OGSÅ: Wikileaks-gründer beskyldes for voldtekt