En utlevering til USA har hele tiden vært Julian Assanges (47) sitt største mareritt. Han har fryktet at han skulle bli tiltalt for landsforræderi og på et tidspunkt var han og sikker på at han ville bli sent til den beryktede fangeleiren Guantánamo.

– Det står det om liv og død for Assange og det står om liv og død for journalistikk, sier redaktør Kristinn Hrafnsson i Wikileaks til den frammøtte verdenspressen.

Assange-tilhengere har satt seg ned på bakken utenfor rettsbygningen og blokkerer trafikken. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Hovedpersonen selv stilte i olabukse, T-skjorte og svart dressjakke, og var med på videolink fra høyrisikofengselet han sitter i i London.

– Jeg overgir meg ikke frivillig for å drive journalistikk, sa han da dommeren spurte om han ville utleveres til USA frivillig.

Assange nekter for påstandene om hacking, ifølge Kristinn Hrafnsson. Han tror det kan bli en lang rettsrunde.

– Det er uhørt at en redaktør skal tiltales og dømmes for å publisere dokumenter, sier han.

Representanten fra amerikansk påtalemyndighet sa at de hadde tilgang til chattelogger mellom Assange og Manning som støtter opp oden ulvovlige hackingen de vil tiltale Assange for.

Under rettsmøtet i Westminster Magistrates’ Court torsdag ble det bestemt å utsette behandlingen av utleveringsbegjæringen til 30. mai. Da vil også Assange sine advokater ha fått innsyn i alle papirene i saken.

Flere av Assange sine tilhengere hadde kommet langveis fra for å støtte ham. Xavier Deparis hadde kommet helt fra Paris for å følge første dag av høringen mot Assange. – Han er den beste journalisten som finnes. Han står bak mange viktige avsløringer om amerikansk utenrikspolitikk, sier Deparis. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

USA vil fengsle Assange for hacking

Wikileaks har publisert hundretusenvis av sensitive dokumenter om blant annet amerikansk etterretning og krigene i Afghanistan og Irak.

I 2010 publiserte de en video tatt opp av USAs militære i Irak. Den viste at maskingeværild fra et amerikansk helikopter drepte mellom 8 og 12 personer, blant dem to journalister knyttet til nyhetsbyrået Reuters.

Wikileaks-grunnlegger Julian Assange hilser til sine tilhengere utenfor Southwark Crown Court i London 1. mai. Han ble fraktet til rettssalen i en varebil fra fengselet der han soner en varetektsdom. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Wikileaks har naturligvis vekket harme hos amerikanske myndigheter. Men saken de nå mener de har mot Julian Assange handler ikke om publisering av dokumenter, men om hacking av Pentagons datamaskiner.

I samarbeid med varsleren Chelsea Manning skal Assange ha bidratt til å knekke passord for å komme inn på myndighetenes datamaskiner slik at det ikke skulle kunne spores tilbake til Manning. Deretter skal Assange ha lagt til rette for at innholdet skulle kunne publiseres (via en «sky»).

Mange demonstrerer mot at Julian Assange kan bli utlevert til USA. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Dermed vil ikke striden stå om Wikileaks driver med journalistikk eller ikke, men om simpelt datatyveri.

Strafferammen for dette er fem år. Assange frykter at dette bare vil være starten på flere rettsrunder i USA.

– Dette legger er enormt press på internasjonal journalistikk som vi må kjempe mot, sier Julian Assange sin advokat, Jennifer Robinson. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Vil unngå dødsstraff

Britiske myndigheter har foreløpig gjort det klart at de ikke vil utlevere Assange til et land der han risikerer dødsstraff.

Julian Assange har mange svært mange støttespillere og mange av dem følger rettshøringene mot ham i London. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Det er ventet at rettsprosessen kan ta lang tid. Til syvende og sist vil det være opp til Storbritannias justisminister Sajid Javid og avgjøre Assanges sin videre skjebne.

Det er også usikkert om også svenske myndigheter vil kreve å få Assange utlevert. Kvinnen som hevder å ha blitt voldtatt presser på for å få sin sak gjenopptatt.

Sitter i høysikkerhetsfengsel

Julian Assange sitter nå i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i Greenwich i sørøst-London. Onsdag ble han dømt til 50 ukers fengsel for å ha brutt betingelsene for løslatelse mot kausjon.

Julian Assange (47) ble pågrepet ved Ecuadors ambassade 11. april. Assange hadde hatt politisk asyl ved ambassaden i sju år. Foto: Social Media / Reuters

Svensk politi var ute etter Assange som var anklaget for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner på en tur til Stockholm i 2010. Assange hadde fått politisk asyl og flyttet inn i Ecuadors ambassade i London.

– Jeg gjorde det jeg trodde var best ut ifra de rådende omstendigheter, sa Assange i domstolen Southwark her i London.

På galleriet satt tilhengerne hans og ropte «Skam deg!» da dommeren ga Assange den straffen hun syntes at han fortjente; to uker mindre enn maksstraffen på 52 uker.

Assange ble ført ut av rettslokalet mens han knyttet nevene som til kamp.

Anklaget for å ha griset til ambassaden

Assange ble slept ut av Ecuadors ambassade og inn i en politibil av sivilkledde politifolk den 11. april.

Julian Assange kom ved jevne mellomrom ut på balkongen ved Ecuadors ambassade for å møte sine støttespillere og internasjonal presse. Foto: Frank Augstein / AP

Pågripelsen skjedde etter at Ecuadors nye president Lenin Moreno trakk tilbake Assanges politiske asyl. Ecuador anklager ham for å ha forsøkt å spionere både landet deres.

Det har også kommet en rekke påstander om at Assange skal ha griset til veggene med avføring, at han ikke trakk ned på do, og at han la fra seg skitne klær på gulvet og glemte å skru av komfyren de årene han hold til inne på ambassaden.