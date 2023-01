Medlem i Putins sikkerhetsråd og lederen av parlamentet Dumaen, kom med trusler om bruk av atomvåpen søndag, skriver Reuters.

– Levering av offensive våpen til regimet i Kyiv vil føre til en global katastrofe, sier Vyacheslav Volodin.

– Hvis Washington og Nato-land leverer våpen i forsøk på å ta våre landområder, slik de har truet med, vil det lede til gjengjeldelse med kraftigere våpen, fortsetter han.

Politikeren som tilhører kretsen rundt Putin truer med bruk av atomvåpen hvis ukrainerne tar tilbake russiske områder.

Fire fylker øst i Ukraina i tillegg til Krim-halvøya er erklært som del av Russland av Putin-regimet.

– Argumentet om at atommakter aldri før har tatt i bruk masseødeleggelsesvåpen i en krig mellom to naboland, er uholdbart, sier Volodin.

Hauker rundt Putin som begge truer med atomkrig; Dmitry Medvedev og Vyacheslav Volodin. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Den mektige politikeren mener situasjonen ikke kan sammenlignes med tidligere bruk av atomvåpen.

– Atommakter har ikke tidligere vært utsatt for samme trusler mot sine innbyggere og landområder, sier Volodin.

Truslene kommer tre dager etter at tidligere president Dimitrij Medvedev sa noe av det samme.

– Ingen atommakt har tapt en konflikt som er avgjørende for deres skjebne, sa Medvedev som i dag er leder i sikkerhetsrådet til åresident Putin.

– Å bekjempe en atommakt i en konvensjonell krig, kan utløse en atomkrig, sa den tidligere presidenten videre.

De truslene ble sett på som en advarsel mot Ukraina om ikke å vurdere a ta tilbake Krim-halvøya.

– Forsøker å skremme Vesten

– Russerne frykter at våpenhjelpen vil gjøre det mulig for Ukraina å ta kontroll over enda mer av ukrainsk territoriet okkupert av Russland.

Det sier seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Insitiutt, Nupi, til NRK søndag.

Seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Insitiutt, Nupi. Foto: Christopher Olssøn

Han viser til Krim-halvøya som har vært okkupert siden 2014, fylkene Luhansk og Donetsk som har vært delvis under russisk kontroll siden 2014 og ikke minst Kherson og Zaporizje som Russland har okkupert siden februar 2022.

– Ukraina og Vesten mener at det er snakk om områder som er under ulovlig russisk okkupasjon. For å oppnå fred må Russland enten trekke seg fra disse områder frivillig eller bli tvunget til å trekke seg fra disse områder som følge av et militært nederlag. Det er det siste alternativet Volodin og Putin frykter og derfor vil de skremme Vesten fra å overføre mer avanserte våpensystemer til Ukraina ved å varsle en mulig eskalering.

– Men det har de gjort mange ganger før uten at det har skjedd så veldig mange tviler på det og betrakter slike varsler som tomme, sier Russlandeksperten ved Nupi.

Dragkamp om Leopard 2-stridsvogner

Truslene fra Moskva kommer samtidig som det pågår en voldsom dragkamp i vestlige land om Ukraina skal få våpenet som de ønsker mer enn noe annet, de tyske stridsvognene Leopard 2.

Dette er stridsvognen som Ukraina vil ha og som Russland frykter, tyske Leopard 2. Bildet er fra en øvelse i Polen i mai, 2022. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Lørdag gjentok Ukrainas president Zelensky at han jobber for å overtale Tyskland til å sende de etterspurte stridsvognene som han mener de trenger for å ta tilbake områder som russiske styrker har okkupert.

Fredag sa Tyskland et foreløpig nei til levering av Leopard 2-stridsvogner som Ukraina ønsker for å kunne ta tilbake områder som russiske styrker har okkupert.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius sa fredag nei til å sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina. Foto: ANDRE PAIN / AFP

Avgjørelsen fredag er møtt med massiv kritikk fra flere hold.

– Kan være uttrykk for desperasjon

– Er truslene kun retorikk?

– En slik uttalelse kan tolkes på mange forskjellige måter – som skremselspropaganda, som et reelt varsel, eller som uttrykk for desperasjon fra en politisk leder som ser at planen som ble igangsatt i februar kan gå i vasken på grunn den hjelpen Ukraina får fra Vesten.

Han mener Volodin sine uttalelser først og fremst henvender seg til vestlig publikum og til vestlige beslutningstagere.

– Det skjer i en situasjon hvor man kan frykte på russisk side at mer vestlig militærhjelp til Ukraina kan få konsekvenser for Russlands evne til å vinne denne krigen. Dette kan en av de fremste representanter av Putins regime definitivt oppfatte som en reel eksistensiell trussel.

– Putin villig til å risikere mye

– Bør vi bli engstelige av denne type trusler?

– Russland har gjennom alle disse 11 måneder kommet med mange trusler om bruk av kjernefysiske våpen som et svar på denne hjelpen. De fleste eksperter mener at terskelen for bruk av den type våpen er veldig høy, av både politiske og militære årsaker, sier Godzimirski fra Nupi.

Han minner om at Kina, Russlands viktigste støttespiller, tidligere har kommet med en klar advarsel mot bruk av atomvåpen. Russland har også fått mange klare advarsler fra USA om hvilke konsekvenser en slik beslutning hadde fått.

– De fleste mener at det vil sitte dypt for Putin å trykke på denne knappen vi ikke vil han skal trykke på fordi han har kanskje lært at det er veldig vanskelig å forutsi utfallet av slike dramatiske beslutninger, sier seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Insitiutt, Nupi, til NRK søndag.