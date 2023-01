Beskjed til Tyskland: – Ukrainsk blod er prisen for å nøle

Fredag var forsvarsministre og militære ledere fra 54 land samlet på den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland.

Håpet var at Tyskland skulle gi grønt lys til eksport av det våpenet ukrainere ønsker seg mest, stridsvognen Leopard 2.

Flere europeiske land som vil sende Leopard-stridsvogner, er avhengig av tillatelse fra Tyskland for å kunne sende stridsvognene til slagmarken.

Blant landene som venter på tysk klarsignal er Finland og Polen.

Stridens eple; Leopard-stridsvogn. Bildet er fra en Nato-øvelse i Nowogard i Polen i mai i fjor. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Etter at Tyskland flagget at landet ikke vil tillate det, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

Kritikken kommer fra andre land og fra opposisjonen i Tyskland.

– Ukrainere blør – europeisk troverdighet dør

Den tyske opposisjonspolitikeren Roderick Kiesewetter reagerer med sinne, skriver Deutsche Welle.

– Ukraina er i ferd med å gå tom for soldater og våpen. Hver dag teller, de blør, sier Roderich Kiesewetter til den tyske kringkasteren.

CDU-politiker Johann Wadephul fordømmer den tyske beslutningen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Han representerer Kristen Demokratene i CDU og er tidligere general i den tyske hæren Bundeswehr.

– Jeg tror at den europeiske troverdigheten er i ferd med å dø ut, legger han til etter det tyske nei til eksport av Leopard-stridsvognene.

En annen ledende politiker i CDU, Johann Wadephul, fordømmer Tysklands nei til å sende stridsvognene.

Han kaller beslutningen for «avslags-politikk».

– Hva venter Scholz på? spør han retorisk, skriver BBC.

– Dette vil påvirke Tysklands internasjonale rykte, sier den tyske opposisjonspolitikeren.

– Ukrainsk blod er prisen for nøling

De mest kritiske reaksjonene utenfor Tyskland, kommer fra nabolandet Polen.

Polens utenriksminister Zbiniew Rau er skuffet etter den tyske beslutningen. Foto: Andreea Alexandru / AP

Polakkene har i lengre tid vært utålmodig etter å sende sine Leopard-stridsvogner til Ukraina. Men Polen trenger grønt lys for å eksportere tyske våpen. Det fikk de ikke i løpet av toppmøtet på Ramstein-basen fredag.

– Ukrainsk blod utgytes på ekte. Ukrainsk blod er prisen for å nøle om levering av Leopard, sier Polens utenriksminister Zbigniew Rau, skriver BBC.

– Å sende våpen til Ukraina for å stå imot russisk aggresjon er ikke en form for øvelse i å ta en beslutning.

– Vi trenger handling nå, sier utenriksministeren.

På den amerikanske militærbasen Ramstein pågikk det en intens dragkamp.

Det mest brennbare tema var om Ukraina skal få sitt høyeste ønske oppfylt, nemlig tyske Leopard 2-stridsvogner.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius sa nei til det på vegne av den tyske regjeringen.

– Jeg vet ikke når det blir tatt en beslutning om Leopard 2, sa han.

– Det er gode argumenter for å levere stridsvognene til Ukraina og det er gode argumenter for ikke å gjøre det, sier den tyske utenriksministeren.

Tysk utenriksminister Boris Pistorius sa nei til eksport av stridsvogner fredag. Her er han sammen med sjefen sin, forbundskansler Olaf Scholz. Foto: Carsten Koall / AP

Zelensky: – Folk dør i landet vårt

President Volodymyr Zelenskyj legger ikke skjul på skuffelsen over at vestlige land ikke etterkommer Ukrainas forespørsel om å få moderne stridsvogner.

– Vi må kjempe videre for å sikre leveranse av moderne stridsvogner.

– Det fins ikke noe annet alternativ enn å sende tunge stridsvogner til Ukraina, sier Zelenskyj.

Ukrainas president Zelensky er skuffet og vil presse på for å få stridsvogner. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Før møtet fredag bønnfalt han om å få stridsvogner.

– Dere er voksne mennesker. Dere må gjerne diskutere i seks måneder til, men folk dør i landet vårt.

– For å si det enkelt: Kan dere levere Leopard-stridsvogner eller ikke? Gi dem til oss i så fall, sa en usedvanlig krass Zelenskyj i et intervju med tyske ARD.

– Tenk raskere

Lørdag ber en rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj Ukrainas allierte om å tenke raskere om å trappe opp militærhjelpen.

– Dagens beslutningsvegring tar livet av flere av oss.

– Hver dag med forsinkelser koster ukrainere livet. Tenk raskere, sier Mykhailo Podoljak ifølge Reuters.

Ukrainas støttespillere har denne uken lovet flere milliarder i ny militær bistand. De har fortsatt ikke klart å bli enige om å sende moderne tyske Leopard-stridsvogner, som lenge har stått øverst på ukrainernes ønskeliste.

Norsk skuffelse

Her i landet har Venstre-leder Guri Melby markert seg som pådriver for at Ukraina skal få de våpnene de ber om. Hun er skuffet.

Venstre-leder Guri Melby er svært skuffet etter tysk nei til stridsvogner. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– De allierte burde benyttet denne muligheten til å også donere stridsvogner, skriver Melby i en e-post til NRK.

– Det er bra at de allierte landene har blitt enige om en ny stor våpenpakke til Ukraina, men jeg må si at jeg er skuffet over at det ikke ble en enighet om å sende stridsvognene som Ukraina trenger.

– Jeg håper at regjeringen i sin videre dialog med NATO og andre allierte jobber for at Ukraina får de stridsvognene de trenger for å ta tilbake okkuperte områder fra Russland, sier Venstre-lederen.

Ine Eriksen Søreide fra Høyre er leder av Stortingets forsvars – og utenrikskomite.

Leder av Stortingets forsvars – og utenrikskomite Ine Eriksen Søreide. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den tidligere norske utenriksministeren er ikke like tydelig på om Ukraina bør få de tyske stridsvognene.

– Slik som krigen utvikler seg så trenger Ukraina tyngre våpen for å slå ned den russiske brutaliteten og få russerne ut av Ukraina, sier hun til NRK.

Eriksen Søreide viser forståelse for at Tyskland trenger tid til å bestemme seg.

– Tyskland har historiske grunner til at de vil ligge midt i feltet og ikke lede an, sier Eriksen Søreide.

Historiske grunner

Helt siden verdenskrigen har Tyskland hatt strenge regler om eksport av våpen. Landet har også holdt en lav profil når det gjelder opprustning av eget forsvar.

Tanken om at kanskje tyske stridsvogner skal i direkte kamp med russiske stridsvogner på europeisk jord er en uhyggelig tanke for mange tyskere.

I starten av den russiske invasjonen i Ukraina ble Tyskland nærmest latterliggjort fordi tyskerne sendte hjelmer til Ukraina som ba om våpen til å forsvare seg med.

Mye har endret seg når det gjelder tysk forsvarspolitikk i løpet av krigens gang.

Nå blir Tyskland kritisert for ikke å sende de slagkraftige Leopard-stridsvognene.

Den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin ledet møtet på flybasen Ramstein fredag. Han nevnte ikke striden om Leopard 2 på pressekonferansen da møtet var slutt.

Men det at Austin takket Storbritannia som skal sende britiske stridsvogner av typen Challenger 2 tolkes av mange som et lite spark til vertsnasjonen Tyskland.