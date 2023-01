Det har pågått en intens dragkamp blant forsvarsministre fra om lag 50 land om Ukraina skal få sitt høyeste ønske oppfylt, nemlig tyske Leopard2-stridsvogner.

– Det ble ikke besluttet å forsyne Ukraina med tyskproduserte Leopard-stridsvogner under fredagens møte i Kontaktgruppen for Ukraina på Ramstein-basen i Tyskland.

Det sier Polens forsvarsminister Marusz Blaszczak til Reuters.

«Elefanten i rommet»

Til NRK sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som deltar på møtet på Ramstein basen i Tyskland, at Ukraina er lovet store mengder nye våpen.

– I dag har Ukraina fått løfte om flere hundre pansrede kjøretøy – stormpanservogner, men også noen stridsvogner.

Stoltenberg sikter trolig til Storbritannia som skal sende britiske stridsvogner.

– Hva står høyest på ønskelisten til Ukraina?

– Det er luftvern og tyngre pansrede kjøretøy. Begge deler får de, sier Stoltenberg som ikke nevner ordet «Leopard 2».

– Ukraina vil ha tyske stridsvogner. Men Ukraina er glad for massiv støtte. Det haster med mer hjelp, sier Stoltenberg til NRK.

Tyskland vil foreløpig ikke tillate eksport av leopard 2-stridsvogner til Ukraina, men presset på forbundskansler Olaf Scholz øker. Foto: Michael Sohn / AP

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius sier det samme til Reuters.

– Jeg vet ikke når det blir tatt en beslutning om Leopard 2, sier han.

– Det er gode argumenter for å levere stridsvognene til Ukraina og det er gode argumenter for ikke å gjøre det, sier den tyske utenriksministeren.

Han mener det ikke stemmer at Tyskland står alene i synet om ikke å sende Leopard 2 til Ukraina.

Den tyske stridsvognen Leopard 2 ble «elefanten i rommet» på forsvarsministrenes toppmøte på Ramstein basen fredag.

«Stopp ondskapen»

Ukraina har i lengre tid vært tydelige på at de trenger ytterligere avanserte våpenleveranser for å slå tilbake russernes invasjon i landet.

– Partnerne må ikke forhandle om antall stridsvogner, men åpne opp for den viktigste forsyningen som vil stoppe ondskapen, sa Volodymyr Zelenskyj med på videolink til et møte i Ramstein i dag.

Der er 50 forsvarstopper i den såkalte Kontaktgruppen for Ukraina samlet på den amerikanske basen i Tyskland.

Møtet ledes av USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Nato-sjef Jens Stoltenberg er også til stede.

Det er stor enighet blant alle Ukraina-allierte om å støtte Ukraina videre med våpen. Diskusjonen går om hvilken type våpen Nato-landene skal bidra med nå.

Inntil nå har Tyskland sagt nei til å levere Leopard stridsvogner til Ukraina. Bildet viser forbundskansler Olaf Scholz foran en Leopard i Ostenholz 17. oktober i fjor. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Helt konkret har den ukrainske generalstaben anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å kunne gjennomføre en vellykket motoffensiv mot de russiske styrkene, som kontrollerer 18 prosent av landet.

Strid om stridsvogner

Tyskland har gjort det klart at Ukraina bare vil få tyskproduserte Leopard-stridsvogner dersom USA sender amerikanskproduserte Abrams-stridsvogner til landet.

Det vil ikke amerikanerne gå med på.

– Vi er nok ikke der ennå. Abrams-stridsvognene er svært kompliserte. De er kostbare. Det er vanskelige å trenes opp til å bruke dem. De har jetmotor, sa Colin Kahl, en høytstående tjenestemann i Pentagon til nyhetsbyrået Reuters tidligere i uken.

Samtidig har både Danmark, Polen og Litauen, sagt seg villig til å forsyne Ukraina med Leopard-stridsvogner.

Kritikk av Tyskland

Men som med all internasjonal våpenhandel forbeholder Tyskland seg retten til å godkjenne at tyskprodusert våpen sendes videre.

Det har ført til at Polen nå truer med å sende de tyskproduserte stridsvognene til Ukraina uten velsignelse, noe som ikke vil bli godt mottatt i Berlin.

Forsvarsministre fra 50 land er i Ramstein. Bildet viser Islands forsvarsminister Thordis Gylfadottir samen med USAs forsvarsminister Lloyd Austin, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov. Foto: ANDRE PAIN / AFP

Forbundskansler Olaf Scholz får kritikk fra opposisjonen for sin motvilje til å bidra med Leopard 2-stridsvogner, men han har opinionen i Tyskland på sin side, viser en fersk meningsmåling.

43 prosent av de spurte sier at de er imot å sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, mens 39 prosent sier at de er for, viser YouGov-målingen utført for nyhetsbyrået DPA.

Møtet i Ramstein holdes dagen etter at USA og Storbritannia kunngjorde store våpenpakker til Ukraina.

USA: – Ikke tid for å nøle

USAs forsvarsminister Lloyd Austin åpnet fredagens møte på flybasen Ramstein.

Han ber de europeiske landene om «å grave dypere» i støtten til Ukraina, skriver Reuters.

– Dette er et avgjørende tidspunkt for Ukraina i et avgjørende tiår for verden. Russland vil fortsette sine angrep og prøve å knekke Ukrainas kampvilje, sa han.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius vil ikke sende Leopard2 til Ukraina. Her sammen med kollega Lloyd Austin fra USA og Oleksij Reznikov fra Ukraina. Foto: ANDRE PAIN / AFP

– Det ukrainske folket har øyene rettet mot oss, Kreml har øynene rettet mot oss og historien har øynene rettet mot oss, fortsatte Austin og la til at dette ikke er tiden for å bremse hjelpen.

Fakta om militær bistand til Ukraina Ekspandér faktaboks Dette er noe av den militære bistanden andre land har gitt eller lovet Ukraina den siste tiden. Canada: Kjøper et norskutviklet Nasams luftvernsystem fra USA for å gi til Ukraina.

Danmark: 19 franskbygde Caesar haubitser

Estland: Haubitser, ammunisjon, støttekjøretøy og panservernvåpen

Finland: Sender tungt militært utstyr for cirka 4 milliarder kroner, men oppgir ikke hva slags utstyr det er snakk om.

Frankrike: Skal levere AMX 10 RC, som omtales som en stormpanservogn eller lett stridsvogn

Latvia: To helikoptre, droner, Stinger luftvernmissiler, maskingeværer og ammunisjon

Litauen: Luftvernartilleri og to helikoptre

Nederland: Ventes å kunngjøre detaljer om sin støtte fredag

Polen: S-60 luftvernkanoner med 70.000 granater

Storbritannia: 600 Brimstone luftvernraketter. Landet har nylig lovet å sende Challenger 2-stridsvogner, den første moderne stridsvognen Ukraina er tilbudt

Sverige: Det mobile artillerisystemet Archer, panservernraketter og opptil 50 stormpanservogner

Tsjekkia: Skal produsere flere grovkalibrede haubitser og pansrede personellkjøretøy

Tyskland: Har lovet 40 Marder stormpanservogner som skal leveres raskt.

USA: Forsyninger verdt 2,5 milliarder dollar, inkludert stormpanservogner, luftforsvarssystemer og titusener av raketter og artillerigranater.

NTB

Hevder vesten har vrangforestillinger

Kreml hevder at dersom vestlige land leverer stridsvogner til Ukraina, vil ikke det endre konfliktens kurs, men forverre det ukrainske folkets problemer.

– Vi ser en tilslutning til en dramatisk vrangforestilling om Ukrainas muligheter til suksess på slagmarken, sa president Vladimir Putins talsmann Dimitry Peskov.

Russlands bekymringer må lyttes til dersom en opptrapping skal unngås, advarer Peskov.