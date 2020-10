Proud Boys-grunnlegger til NRK: – Jeg er ikke motstander av vold

NRKs Thomas Seltzer måtte intervjue McInnes på hemmelig adresse i New York. Møtet med den høyreradikale lederen skjedde under arbeidet med hans nye programserie «UXA – Thomas Seltzers Amerika», som har premiere 6. oktober.

Over flere episoder skal Seltzer reise gjennom USA, landet han tilbrakte deler av sin barndom. Programlederen leter etter det han kaller «Den amerikanske drømmen».

I et av programmene møter han grunnleggeren av den høyreradikale gruppen The Proud Boys.

To medlemmer av den høyreradikale gruppen The Proud Boys under en markering i Portland, Oregon. Bildet er tatt 26. september 2020. Foto: Jim Urquhart / Reuters

Den 50-årige trebarnsfaren Gavin McInnes etablerte organisasjonen for fire år siden.

Under tirsdagens valgdebatt i USA ville ikke president Donald Trump ta avstand fra den høyreekstreme gruppen.

Det førte til kraftige reaksjoner, også utenfor USA. Anders Romarheim er forsker ved Forsvarets høyskole og leder Senter for internasjonal sikkerhet. Han reagerte kraftig på Trumps svar under debatten.

– Det er helt hinsides foruroligende at USAs øverstkommanderende sa dette, sier Romarheim til NRK.

Trump unngår spørsmål om hvite ekstremister Du trenger javascript for å se video.

Også fra egne rekker har Donald Trump fått kritikk. Flere republikanske ledere har ønsket å distansere seg fra Trumps uttalelse om den høyreekstreme gruppen.

Senatsleder Mitch McConell er blant de skarpeste og mener Trump burde tatt klar avstand fra høyreekstreme militsgrupper under TV-debatten.

– Det er uakseptabelt å ikke fordømme hvite hatgrupper. Det gjør jeg på det sterkeste, sa McConell ifølge USA Today.

Republikanernes senatsleder Mitch McConell reagerer kraftig på at Donald Trump ikke tok avstand fra høyreekstreme grupper under TV-debatten mot presidentutfordrer Joe Biden. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Onsdag ble Trump konfrontert med uttalelsen han kom med i debatten mot Joe Biden. Han hevdet da å være uvitende om gruppen.

– Jeg vet ikke hvem Proud Boys er. Hvem de nå enn er, så må de tre tilbake, sa han til journalister i Det hvite hus.

– La politistyrkene få gjøre jobben sin, sa Trump.

Avviser rasisme

Gavin McInnes har nå trukket seg noe tilbake fra The Proud Boys og er ikke lenger gruppens frontfigur. Han nekter for at den er rasistisk.

– Vi har med mange svarte og homofile. Det finnes en drøss av dem. Vi har jøder og asiater. Alle er med, bortsett fra muslimer, forteller McInnes til NRK.

Han etablerte gruppen i 2016. Den er kun for menn, og ifølge BBC består den av et par tusen medlemmer.

De føderale politiet, FBI, har definert The Proud Boys som en ekstremistisk hatgruppe.

Gruppen ledes i dag av Enrique Tarrio. Han har innvandrerbakgrunn fra Cuba. Tarrio vokste opp i det kubanske miljøet i Miami.

Enrique Tarrio er i dag leder for The Proud Boys. Foto: Jim Urquhart / Reuters

Militante og konservative

Grunnleggeren Gavin McInnes er britisk-kanadisk. I dag er The Proud Boys aktive i USA, Canada, Australia og Storbritannia. Medlemmene fremstår som ultrakonservative og militante.

På sine nettsider forteller gruppen at de støtter stengte grenser for innvandrere, men er motstandere av rasisme. Det er ønskelig at medlemmene følger tradisjonelle kjønnsrollemønstre der kvinnene skal ta seg av barn og hjem.

Gruppen ønsker liberale våpenlover.

Medlemmene vil samtidig bidra til lov og orden i amerikanske byer, hjelpe politiet i deres arbeid og verne om krigsveteraners rettigheter.

Noen kvinner møter også opp på markeringene til The Proud Boys, men de tas ikke opp som medlemmer i gruppen. Dette er tatt under et arrangement i Portland, Oregon. Bildet er tatt 26. september 2020. Foto: Jim Urquhart / Reuters

McInnes forteller at The Proud Boys vil bekjempe venstreradikalisme og ultrafeminismen han mener gjennomsyrer hele samfunnet.

I dag er det ikke akseptert å være uenig i det som er «politisk korrekte holdninger», sier han.

– Vestlig kultur er den beste. Jeg blir frustrert når folk i vestlige land sier det finnes andre kulturer som også er gode. Det er feil. Kolonialisering var det beste som kunne skje et land som India. Det gjelder de fleste land som ble kolonisert av vestlige stater. Det er på grunn av det at de nå har infrastruktur, sier McInnes til NRK.

Gavin McInnes avviser at The Proud Boys er en hatgruppe. Han slår fast at han ikke hater muslimer, men deres religion.

– Det ser ut til at mange har glemt terroraksjonene som har blitt utført av muslimer mot USA, sier han.

Kontroversielle påstander

McInnes har flere ganger kommet med svært kontroversielle påstander. Det er dokumentert av den anerkjente borgerrettighetsorganisasjonen Southern Poverty Law Center.

SPLC har lagt frem sitater de hevder McInnes har kommet med i sin egen podkast Get Off My Lawn.

McInnes påstår der at innenfor islam er voldtekt og seksuelle overgrep nærmest akseptert. I tillegg har han hevdet at innavl er utbredt i flere muslimske land. Det mener The Proud Boys-grunnleggeren bidrar til at mange er mentalt tilbakestående.

Det, sammen med påvirkning av det han kaller «hatboken Koranen», bidrar til økt risiko for at muslimer blir massemordere og terrorister.

Gavin McInnes har kommet med flere krenkende uttalelser om muslimer og islam. Dette er fra en markering i Berkeley, California i april 2017. Foto: Stephen Lam / Reuters

McInnes reagerer også kraftig på at deler av amerikansk kultur, slik han ser det, blir latterliggjort.

– Folk ute på den amerikanske landsbygda omtales som undermålere. De beskrives som innavlede og tannløse bondetamper som driver seksuelt misbruk av sine husdyr. De som passer best til en slik beskrivelse i dag er jihadister, ikke amerikanere, sier McInnes.

Gavin McInnes er grunnleggeren av den høyreekstreme gruppen The Proud Boys. Foto: Thomas Søbstad / NRK

Støtter Trump

The Proud Boys defineres som voldelig og ekstremistisk. Medlemmene møter opp på valgarrangementer og markeringer utstyrt med både skyte- og slagvåpen.

Et betydelig flertall gir sin støtte til president Donald Trump.

Medlemmene er lett gjenkjennelige med sine svarte Fred Perry-trøyer med gul logo og gule striper på kragen. The Proud Boys har en forkjærlighet for dette klesmerket, men produsenten vil ikke assosieres med gruppen. De forsøker nå å stanse salget i USA.

To medlemmer av den høyreradikale gruppen The Proud Boys under en markering i Portland, Oregon. Bildet er tatt 26. september 2020. Foto: Allison Dinner / AP

I tillegg til Fred Perry-skjortene har medlemmene beskyttelsesutstyr, hjelmer eller røde Trump-skyggeluer med teksten «Make America Great Again».

Gjennom de siste årene har medlemmer fra The Proud Boys vært involvert i en rekke voldelige hendelser.

Motstanderne har ofte vært det Gavin McInnes beskriver som militante ekstremister fra organisasjonen Antifa.

– Noen steder i USA er volden uunngåelig. Antifa kontrollerer gatene og de er ute av kontroll. Det gjelder særlig i områder som Berkeley og Portland, forteller McInnes.

Han påstår videre at Antifa er venstreekstremister som terroriserer lokalsamfunn. De dyrker frem vold og hat. Videre provoseres det frem konfrontasjoner med grupper som er uenige med dem.

McInnes hevder Antifa også står bak angrep på høyreorienterte journalister.

Medlemmer av The Proud Boys før et sammenstøt under en demonstrasjon mot politivold i Portland 22. august 2020. Under demonstrasjonen oppstod det tumulter mellom ulike grupperinger. Foto: Nathan Howard / AFP

Offer for en sammensvergelse

Gavin McInnes mener The Proud Boys møter mye motstand fordi de tør å stå opp for vestlige verdier. Gruppen er kastet ut av YouTube, Instagram og Facebook. McInnes hevder at mediene deltar i sammensvergelsen mot dem.

Han mener det vises i etterkant av sammenstøt mellom de to grupperingene. Venstreekstremistene omtales da som antirasister, feminister og motstandere av politivold. De høyreradikale betegnes på sin side som Trump-tilhengere, militante og nasjonalister.

McInnes påpeker The Proud Boys ikke er ute i gatene for å slåss.

Medlemmene forsøker i stedet å sørge for at konservative politikere og republikanere kan få delta på valgmøter og politiske arrangementer.

– Vi forsøker å beskytte dem, men de blir angrepet. Det kastes flasker mot dem med urin, forteller han.

Tar ikke avstand fra vold

Gavin McInnes vil ikke ta avstand fra voldsbruk. Maktbruk er i enkelte tilfeller løsningen, ikke problemet, mener han.

Flere av medlemmene i The Proud Boys er dømt for grov vold.

McInnes sammenligner selv The Proud Boys med Malcolm X-bevegelsen på 1960-tallet i USA. Den radikale og militante gruppen kjempet for svartes borgerrettigheter, men var også et arnested for radikal islam og såkalt «svart nasjonalisme».

– Det er viktig å kunne slå tilbake. Jeg appellerer ikke til vold, jeg appellerer til selvforsvar, sier han.

Tilknytning til nynazisme

Borgerrettighetsorganisasjonen Southern Poverty Law Center følger med The Proud Boys. De omtaler organisasjonen som en hatgruppe.

Hovedkvarteret til Southern Poverty Law Center i Montgomery i Alabama. Foto: AP

Gavin McInnes saksøkte SPLC i 2019 for karakteristikken, ifølge The Guardian.

SPLC kom med en uttalelse om gruppen for noen dager siden. Det skjedde i forkant av at The Proud Boys skulle holde en markering i Portland.

SPLC definerer The Proud Boys som en av de mest aggressive grupperingene på den ytre høyresiden i USA.

SPLC hevder The Proud Boys har tilknytning til nynazistiske miljøer og bevisst forsøker å gi motstandere skylden for voldsepisoder.

Hvem blir president i USA 3. november velger USA mellom Donald Trump og Joe Biden. Her finner du ut hva de står for, hvem de er og de viktigste temaene for valget i 2020. Biden Demokrat Trump Republikaner Biden Demokrat Joe Biden (77 år) Barack Obamas visepresident fra 2008 til 2016. Senator. Den eldste presidentkandidaten i USAs historie. Trump Republikaner Donald Trump (74 år) USAs nåværende president. Forretningsmann, milliardær og reality-kjendis. Vant mot Hillary Clinton i 2016. Styrker Biden Obamas visepresident. Lang fartstid i amerikansk politikk, et kjent fjes og populær visepresident. Høy oppslutning blant minoritetsvelgere. Trump Sittende presidenter stiller sterkt. USAs økonomi gikk veldig bra før koronapandemien, har svært lojale og entusiastiske velgere. Svakheter Biden Vil bli USAs eldste president noensinne, hvis han vinner. Kan fremstå som udisiplinert i debatter. Lang karriere i Senatet hvor han har støttet politikk som av mange ses på som feil i dag. Trump Lav oppslutning hos minoritetsvelgere og kvinner. Gjentar ofte usanne påstander. Får kritikk for håndteringen av korona-pandemien og protestene mot rasisme og politivold. Visepresidentkandidat Biden Kamala Harris (55) Ville bli demokratenes presidentkandidat. Trakk seg i desember i fjor og stilte seg bak Joe Biden i mars. Tidligere statsadvokat i California. Trump Mike Pence (61) Vært Donald Trumps visepresident i fire år. Kristenkonservativ og populær blant religiøse velgere. Tidligere guvernør i Indiana. Gjennomsnitt meningsmålinger 6,6 % Kilde: fivethirtyeight Dette mener Trump og Biden om: Klima og energi Biden: Biden kaller klimakrisen den største trusselen mot USAs sikkerhet og har laget nasjonal plan for å redusere klimagassutslipp. Biden vil melde USA inn i den internasjonale klimaavtalen igjen. Han har støttet kontroversiell utvinning av olje og gass gjennom såkalt fracking. Trump: Trump sier han tviler på om klimaendringene er menneskeskapte. Han har fjernet en rekke miljøkrav og reguleringer som president. Ønsker mer produksjon av kull- og olje i USA. Koronaviruset Biden: Biden har kritisert Trumps svar på pandemien, og kalt det «bevisst feilinformasjon». Vil utvide helsetjenestene og gjøre testing gratis. Vil ikke ha et offentlig helsevesen for alle amerikanere. Trump: Stengte raskt USAs grenser til Kina og Europa, men hevdet også at spredningen av Covid-19 var under kontroll i USA. Nektet selv lenge å gå med maske. Ønsker ikke et offentlig helsevesen for alle amerikanere. Økonomi Biden: Biden kaller seg selv en forkjemper for USAs middelklasse. Han vil gi flere krisepakker for å stimulere nye og grønne arbeidsplasser og bekjempe økonomisk ulikhet. Vil reverersere deler av Trumps skattekutt. Trump: Trump har innført store skattekutt, og har som mål å fjerne så mange statlige reguleringer som mulig. Har signert en historisk stor økonomisk krisepakke under koronapandemien og tatt til orde for å gjenåpne økonomien raskt. Politi og rasisme Biden: Vil satse på bedre utdanning og rekruttering av politifolk, og øke andelen minoriteter i USAs politistyrke. Vil forby dødsstraff og ønsker reform av USAs retts- og fengselsystem. Biden lover at hans regjering vil reflektere USAs befolkning. Trump: Satt militæret inn mot demonstranter under protestene mot rasistisk politivold. Har signert en lov som åpner for politireform og som blant annet forbyr bruk av kvelertak. Ønsker reform av USAs retts- og fengselsystem. Støtter dødsstraff. Har få medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Helse Biden: Vil utvide dagens helseforsikringsordning med et nytt, statlig forsikringstilbud. Papirløse innvandrere kan også kjøpe slik forsikring. Vil gjeninnføre ordningen med bot for ikke å ha forsikring, som Trump avskaffet. Sier han vil innføre prisregulering på medisiner og åpne for å kjøpe reseptbelagte medisiner billigere i utlandet. Trump: Trump og republikanerne har forsøkt å avskaffe Obamas helseforsikringsreform («Obamacare»), men det strandet på grunn av intern uenighet. Han har lovet å legge fram en ny helsereform mange ganger, senest i august. Trump vil blant annet kutte i føderal støtte til delstatens helseprogram for amerikanere under et visst inntektsnivå (Medicaid). Det vil også ramme barn i fattige familier. USA i verden Biden: Joe Biden mener globale institusjoner er nødvendig og vil ha et aktivt USA i verden. Ønsker et aktivt amerikansk diplomati og militærpolitikk i Midtøsten. Vil melde USA inn i alle de internasjonale avtalene Trump har trukket landet ut av. Vil hente de fleste amerikanske soldater i Afghanistan hjem. Trump: Trump har trukket USA fra en rekke internasjonale avtaler som klimaavtalen, Iran-avtalen og Verdens helseorganisasjon (WHO). Bygger opp USAs militære. Har dyrket et godt forhold til den russiske presidenten Vladimir Putin, men ga etter for presset fra Kongressen om å utvide sanksjonene mot Russland. Har en konfronterende tone med Kina. Innvandring Biden: Støtter innvandringsreformer, og kaller Trumps tilnærming rasistisk. Vil stanse byggingen av en mur mot Mexico og reversere innreiseforbudet fra flere muslimske land, som Trump innførte i 2016. Trump: Har bygd en 426 kilometer lang mur, mot grensa til Mexico, for det meste forsterkninger av tidligere gjerder. Vil ha reduksjon i all type innvandring, innført reiseforbud fra flere muslimske land og gjort det vanskeligere å få arbeidstillatelser og grønne kort. Handel Biden: Har vært langvarig tilhenger av internasjonale handelsavtaler, og mener USA burde lede an i nye forhandlinger om internasjonale handelsregler. Trump: Mener flere globale handelsavtaler er rigget mot USAs interesser og har kansellert flere av dem. Gir avtalene skylden for store underskudd, mindre amerikansk produksjon og økt arbeidsledighet. Teknologi Biden: Kaller cybertrusler en økende utfordring for USAs sikkerhet og demokratiet. Mener teknologiselskaper må endre praksisen rundt personvern, overvåking og hatytringer. Har ikke bestemt seg om de store selskapene bør deles opp for å minske makten de har. Trump: Har hevdet at de store teknologiselskapene konspirerer for at han skal tape presidentvalget, har signert presidentordre som gir dem ansvar for innholdet på plattformene. Vil forby kinesiske Tik Tok i USA. Minstelønn og arbeidsliv Biden: Vil heve minstelønna i USA fra 7.25 dollar i timen til 15 dollar i timen. Mener mener arbeiderretigheter og forhandlingsrett må styrkes, men dette løftet falt ned på lista da han var Obamas visepresident. Trump: Kaller seg selv en arbeidermilliardær. Støtter ikke økt minstelønn eller fagforeninger. Vil heller kutte skatter enn å heve minstelønna. Slik fungerer valgsystemet Slik fungerer valgsystemet i USA Du trenger javascript for å se video. Vippestatene avgjør valget En vippestat er en delstat som ikke har noe klart demokratisk eller republikansk flertall. Det er disse statene som i praksis avgjør valget.

Antatte vippestater i årets presidentvalg: Heller mot Biden

Heller mot Trump

Jevnt Ant. valgmenn Texas Antall valgmenn 38 Siste meningsmålinger Biden 45,9% Trump 47,8% Erkerepublikansk siste 40 år Demografiske endringer gjør Texas mer demokratisk Hardt rammet av korona Resultat 2016 43,2% 52,2% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Republikanerne 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Florida Antall valgmenn 29 Siste meningsmålinger Biden 48,0% Trump 45,9% Trump har meldt flytting hit og vant her i 2016 Stor latinamerikansk befolkning og mange hvite pensjonister Hardt rammet av korona Resultat 2016 47,8% 49,0% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Siste meningsmålinger Biden 49,9% Trump 44,3% Hjemstaten til Joe Biden Høy arbeidsløshet og stor andel hvite Tradisjonelt demokratisk som Trump vant i 2016 Resultat 2016 47,5% 48,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Ohio Antall valgmenn 18 Siste meningsmålinger Biden 48,1% Trump 46,9% Siden 1960 har Ohio alltid valgt den som blir USAs president Mye nedlagt industri Biden vant Ohio klart under Demokratenes nominasjonsvalg Resultat 2016 43,6% 51,7% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Georgia Antall valgmenn 16 Siste meningsmålinger Biden 46,9% Trump 46,9% Sørstat og tradisjonelt republikansk Stor andel afroamerikansk befolkning USAs største produsent av peanøtter, pekannøtter og fersken Resultat 2016 45,7% 50,8% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Republikanerne 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Michigan Antall valgmenn 16 Siste meningsmålinger Biden 50,1% Trump 43,1% Nøkkelstat for valgseier som Trump vant sist Gammel industristat med høy arbeidsløshet Både Ford, Chrysler og General Motors har hovedkvarter her Resultat 2016 47,3% 47,5% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Nord-Carolina Antall valgmenn 15 Siste meningsmålinger Biden 47,6% Trump 46,4% Vanligvis sikker republikansk Stor afroamerikansk befolkning Økende latinamerikansk befolkning Resultat 2016 46,2% 49,8% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Arizona Antall valgmenn 11 Siste meningsmålinger Biden 48,6% Trump 44,9% Bare en demokratisk presidentkandidat har vunnet siste 70 år Stor latinamerikansk befolkning 60 prosent av alle stemmene er fra området rundt Phoenix Resultat 2016 45,1% 48,7% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Republikanerne 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Minnesota Antall valgmenn 10 Siste meningsmålinger Biden 50,8% Trump 41,8% Demokratene har vunnet her hver gang siden 2000 Stor andel hvite og mange norsk-amerikanere George Floyd ble drept her Resultat 2016 46,4% 44,9% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Wisconsin Antall valgmenn 10 Siste meningsmålinger Biden 50,6% Trump 43,7% Avgjørende stat som var vurdert som sikker demokratisk Misnøye blant hvite industriarbeidere Store Black Lives Matter-demonstrasjoner og opptøyer i Milwaukee i sommer Resultat 2016 46,5% 47,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Colorado Antall valgmenn 9 Siste meningsmålinger Biden 51,2% Trump 40,9% Tradisjonell vippestat som Demokratene vant i 2016 Liberal - har legalisert marijuana Tilflytting og innvandring tjener Demokratene Resultat 2016 48,2% 43,3% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Iowa Antall valgmenn 6 Siste meningsmålinger Biden 46,1% Trump 46,6% Jordbruksstat med få innbyggere Stor andel hvite Trump vant 2016, mens Obama vant de to valgene før Resultat 2016 41,7% 51,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Demokratene

Nevada Antall valgmenn 6 Siste meningsmålinger Biden 48,9% Trump 42,2% Stor og økende latinamerikansk befolkning Hardt rammet av finanskrisen Trump har anklaget guvernøren for valgjuks med poststemmer Resultat 2016 47,9% 45,5% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Maine Antall valgmenn 4 Siste meningsmålinger Biden 54,0% Trump 39,2% En av to delstater der den som får flest stemmer ikke får alle valgmennene Tradisjonelt flertall for Demokratene 90 prosent av all hummer i USA kommer fra Maine Resultat 2016 47,8% 44,9% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

New Hampshire Antall valgmenn 4 Siste meningsmålinger Biden 52,2% Trump 42,8% Liten stat med stor andel hvite innbyggere Demokratene har vunnet de tre siste valgene Få valgmenn Resultat 2016 46,8% 46,5% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Republikanerne

Lista over vippestater er basert på valgresultatene de siste årene og oppdaterte meningsmålinger. Ordliste for presidentvalget Poststemmer På grunn av koronapandemien, vil mange millioner amerikanere stemme ved hjelp av poststemmer. Utfylte stemmesedler må da enten sendes inn med vanlig post, eller leveres inn i sikrede konvolutter. 180 millioner amerikanere vil kunne stemme via post. Spørsmålet er om USAs postsystem vil klare å håndtere de mange stemmene. Valgmenn Selv om navnene til Donald Trump og Joe Biden står på stemmeseddelen, stemmer amerikanske velgere på valgmenn. Det er de som velger president. Til sammen skal det velges 538 valgmenn. En kandidat trenger 270 valgmenn for å få flertall – og dermed vinne presidentvalget. Antall valgmenn avhenger av antall kongressmedlemmer, som bestemmes av folketallet i delstaten, samt antall senatorer, der hver delstat har to representanter. Derfor er det mulig å vinne valget uten å ha et flertall av velgerne i ryggen, slik Trump gjorde i 2016. Rustbeltet Rustbeltet brukes ofte for å beskrive regioner i USA som før levde godt av industri, men som nå preges av arbeidsløshet, fattigdom og fraflytting. Området går fra nordøst i USA til nord i Midtvesten. Rustbeltet går gjennom viktige vippestater som Pennsylvania, Ohio og Michigan, som Donald Trump vant i 2016.

Samtidig avholder gruppen arrangementer og markeringer i den hensikt å fremprovosere sammenstøt med politiske motstandere.

SPLC beskylder The Proud Boys for å alminneliggjøre vold. De trekker frem at gruppens talsmenn omtaler personer som har drept meningsmotstandere som «helter».

I uttalelsen lister også SPLC opp en rekke hendelser der The Proud Boys skal ha vært involvert i alvorlige voldsepisoder.