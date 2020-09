Trump nektet å fordømme høyreekstreme – Proud Boys feirer

Under den første presidentdebatten ble president Donald Trump bedt om å fordømme høyreradikale og voldelige handlinger.

– Jeg er villig til å gjøre det, men alt jeg ser kommer fra venstresiden, ikke høyresiden. Jeg ønsker fred, svarer Trump.

Journalist og programleder fra Fox News Chris Wallace var moderator under debatten. Han ba Trump si at han fordømmer høyreradikale.

Trump etterspør hvem han skal fordømme og Joe Biden nevner den høyreekstreme organisasjonen Proud Boys.

På det svarer Trump: «Proud Boys, stand back and stand by» og fortsetter:

– Noen må gjøre noe med Antifa og venstresiden, fordi dette er ikke et høyre-problem, det er et venstre-problem.

Antifa er en venstreorientert og antifascistisk politisk bevegelse som tar sikte på å nå sine mål gjennom bruk av både ikkevoldelig og voldelige handlinger.

Trump om høyreekstreme: - Stand back and stand by Du trenger javascript for å se video.

Proud Boys gjør seg klare

Det er usikkert hva Trump mente med dette, men Proud Boys har tolket det som en beskjed om å gjøre seg klare.

New York Times skriver at den høyreekstreme gruppen har feiret etter at de ble nevnt i debatten, og at de opplever at flere ønsker å bli en del av Proud Boys.

Proud Boys-medlem Joe Biggs skriver på internett at de er klare for å gjøre noe med Antifa.

– President Trump fortalte Proud Boys å gjøre seg klare fordi noen trenger å gjøre noe med Antifa. Vi er klare, skriver Biggs.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mike Baker er korrespondent for New York Times og skriver at Proud Boys er veldig fornøyde med å bli nevnt i presidentdebatten.

Det sirkulerer også et bilde på Twitter der Proud Boys har gjort «stand back and stand by» til deres motto.

En tilhenger av Proud Boys under en protest i Portland 26. september. Foto: John Locher / AP

Interessert i utenrikssaker? Meld deg på ukebrevet fra Urix her

– Hinsides foruroligende

Anders Romarheim jobber ved Forsvarets høyskole og leder Senter for internasjonal sikkerhet. Han er bekymret for det som skjer i USA nå.

– Det er helt hinsides foruroligende at USAs øverstkommanderende sa dette, sier Romarheim.

Heller ikke Biden fordømmer radikale og Romarheim mener ikke tilsvaret hans var godt. Han forklarer at verken Trump eller Biden fordømmer radikale fordi det kan koste dem stemmer.

– Sånn skal det ikke være i et fungerende demokrati, sier han.

– Det er en ikke-ubetydelig risiko for eskalering av vold rundt valget og valgresultatet, sier Romarheim. Foto: NRK

Kan bli en eskalering av vold

– Vi har hatt en opptakt til et valg som er usedvanlig voldelig i nærhistorisk sammenheng. Meningsmotstandere drepes på gata i opptøyer, sier Romarheim.

Sannsynligheten er fortsatt begrenset, men han frykter det kan bli en eskalering av vold etter valget.

– For Trump er dette små spillopper han gjør på debattscenen, men konsekvensene ute i samfunnet av hva en øverstkommanderende sier er noe annet, og konsekvensene er reelle, sier Romarheim.

Bare det at Trump sier «stand by», og ikke «stand down» kan tolkes som at han kan kontrollerer Proud Boys. At de kan marsjere på Trumps signal.

Reagerer sterkt

Kommentator i CNN Van Jones reagerer sterkt på Trumps uttalelse. Han mener dette er det viktigste å ta med seg fra debatten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det har skapt sterke reaksjoner blant flere amerikanere. Politiker Pete Buttigieg spør på Twitter om Trump virkelig instruerte høyreekstreme til å «stand by».