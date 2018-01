– Har du forstått dommen? spurte tolken Anatolij Voznjuk Frode Berg gjennom en åpning i glassburet i rettssal nummer 328 i byretten i Moskva tirsdag.

– Ja, svarte Berg, mens tårene trillet.

Nå har Bergs forsvarer Ilja Novikov reist spørsmål om Voznjuk som tolk.

Kjent gjennom flere år

PROTESTERER: Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov reagerer på rettens utnevnelse av tolk. Foto: Jurij Linkevitsj

– Berg og Voznjuk er gamle bekjente fra den norsk-russiske grensen, der begge har arbeidet i mange år, sier Novikov til NRK tirsdag.

– Jeg mener det kan stilles spørsmål om det er riktig at han skal være tolk i en så betent sak.

Protesten kom etter at retten i dag avviste klagen Novikov hadde reist om selve fengslingsvilkårene.

Det var i forbindelse med opplesningen av avgjørelsen at dommeren opplyste at Voznjuk var oppnevnt som tolk i saken.

For mange som har arbeidet med norsk-russiske forbindelser, er Anatolij Voznjuk et velkjent navn. Han var blant annet med da Norge og Russland høsten 1999 markerte 45 årsjubileet for frigjøringen av Finnmark.

De russiske grensestyrkene har siden 2003 ligget under sikkerhetstjenesten FSB, som arresterte Frode Berg på Teatralnaja-plassen i Moskva 5. desember.

FSB og russiske myndigheter beskylder Berg for spionasje på vegne av den norske etterretningstjenesten.

Advokat Ilja Novikov har tidligere bekreftet at Frode Berg hadde tatt med seg 3000 Euro fra Norge som han skulle sende med posten til en kvinne som het Natalia.

FSB har via russisk presse også lekket informasjon om at Berg skal ha vært i besittelse av hemmeligstemplet materiale om den russiske Nordflåten.

Første møte med retten

Klagebehandlingen i byretten i Moskva var Bergs første møte med det russiske rettssystemet, og det var en tydelig preget 62-åring som hørte dommer Pronjakin lese opp kjennelsen om at anken på fengslingsvilkårene var avvist.

– Dette var hans første rettsmøte, sa forsvarer Ilja Novikov. Nordmannen satt inne i et glassbur i det lille rettslokalet, med en politimann på hver side.

– Hans reaksjon var nok bare naturlig i en sånn situasjon, det er ikke så vanskelig å forestille seg, sier Novikov, som også måtte konstatere at retten ikke ville gå med på tilbudet om fem millioner rubler – rundt 700000 norske kroner – i kausjon for å endre soningsvilkårene.

Varetektsfengslingen av Frode Berg kommer trolig opp for Lefortovo-domstolen i Moskva 30. eller 31. januar, og alt tyder på at FSB kommer til å be om fornyet fengsling i to måneder.

– Etterforskningen i spionsaker som dette kan ta svært lang tid. Kanskje et år, kanskje mer. Vi kan bare håpe at saken mot Frode Berg er et unntak, sier Novikov.