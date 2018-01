Bergs advokat får møte etterforskerne

– Frode Berg er fortsatt helt i uvisse om hva som skjer rundt saken hans. Det sier advokat Ilja Novikov, som onsdag for tredje gang fikk møte sin klient i Lefortovofengselet i Moskva.

–Berg har ikke blitt forhørt av etterforskerne i snart fire uker, etter at han ble arrestert av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i sentrum av Moskva 5. desember, og seinere fengslet i to måneder mistenkt for spionasje.

Frode Berg ble arrestert utenfor hotell Metropol i sentrum av Moskva 5. desember 2017 Foto: Jurij Linkevitsj

Russiske myndigheter har seinere bekreftet at de mener Frode Berg har operert på oppdrag av norsk etterretningstjeneste, og han kan risikere mellom 10 og 20 år i fengsel.

–Jeg har fått løfte om å få møte etterforskerne i saken i morgen torsdag, og da regner jeg med at jeg får vite mer om hva som er grunnlaget for saken sier Novikov.

Hvem ga penger til Berg?

Han sier til NRK at nøkkelen i saken er å finne ut mer om de personene som Berg sier ba ham ta med en pengesum til Russland.

–Bergs norske advokat Brynjulf Risnes jobber med dette sier Novikov.

Frode Berg kan risikere mange år i fengsel, om han blir dømt for spionasje Foto: Privat / NTB scanpix

Etter planen skal byretten i Moskva 23. januar ta stilling til fengslingsvilkårene i saken.

–Jeg mener det ikke er grunnlag for at dette skal skje for lukkede dører, men jeg frykter likevel at det er dette som kommer til å skje. Frode Berg kommer etter alt å dømme ikke til å være til stede i retten, men vil bli koblet opp via en videolink sier Novikov.

Veien videre for fangen i Lefortovo

Norske ambassaden på nytt besøk

Representanter for den norske ambassaden i Moskva besøkte Berg i fengselet tirsdag, og de har blant annet gitt den 62 år gamle tidligere grenseinspektøren på den norsk-russiske grensen i Sør Varanger en del matvarer.

Men ifølge advokat Ilja Novikov har Berg fortsatt ikke fått lov til å snakke med sin familie i Norge på telefonen, selv om det fra fengselsmyndighetene lenge har vært lovet at det skal organiseres, via godkjent tolk.

Frode Berg har sagt både til sin advokat og representanter fra den norske ambassaden at han etter forholdene har det bra i fengselet, og at han har fått medisiner for høyt blodtrykk. Han sitter på en celle sammen med en person som snakker litt engelsk, men har ellers hatt liten tilgang til lesestoff.