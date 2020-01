De frivillige brannmennene Jasper Croft og Kayle Barton var sammen med flere kollegaer på vei for å hjelpe til med slukkearbeidet i Currowan, på sørøstkysten i New South Wales da bilen deres ble omringet av flammer.

Den intense heten og de voldsomme ildkulene gjorde det hele til en skremmende opplevelse på nyttårsaften, forteller de to.

– Alt brant. Begge sider av bilen, taket - alt. Det var som å være i en ovn. Vi fryktet at dette var slutten, sier Croft.

De var flere biler som kjørte sammen til dette oppdraget og de var til sammen 16 personer som greide å komme seg vekk fra de brennende bilene og i sikkerhet, melder australske ABC News.

Brannbilen ble fullstendig utbrent, men de som var inne i den kom seg unna flammene. Foto: FIRE AND RESCUE NSW

Frykter «horror-helg»

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales innfører unntakstilstand fra fredag morgen, lokal tid og i sju dager fremover.

– Vi vil forsikre oss om at vi gjør alt for å forberede oss på det som kan bli en forferdelig dag på lørdag. Det er meldt over 40 graders varme. Vi har flere branner nå som kan blusse opp og bli helt uforutsigbare, sa hun på en pressekonferanse.

Totalt har minst 17 mennesker mistet livet og 18 er savnet, melder internasjonale nyhetsbyråer. Denne uka har åtte mennesker omkommet i brannene i new South Wales og Victoria, opplyser lokale myndigheter.

Det er sommerferietid i Australia nå og mange tusen turister har fått beskjed om å forlate strendene på sørkysten. Et område på mer enn 12.000 kvadratkilometer er definert som en forbudt sone for turister, melder brannvesenet i New South Wales.

Evakuerer titusener

Berejiklian sier unntakstilstand blir innført for å gjennomført masse-evakueringen.

I delstaten er køene på veiene, foran bensinstasjonene og i butikkene lange. Folk står i kø for å hamstre forsyninger før de igjen står i kø for å komme seg unna. Nyhetsbyrået Reuters skriver at de er snakk om titusener som nå må forlate området.

Værmeldingen gir liten grunn til optimisme, sier Shane Fitzsimmons i brannvesenet.

– Forholdene lørdag blir trolig enda verre enn på nyttårsaften. Det kommer til å bli en veldig farlig dag. Det kommer til å bli en vanskelig dag, sier han.

Ifølge brannvesenet blir en kamp mot klokka å rekke å få alle ut av området før lørdag, melder ABC News.

Kystby omringet av flammer

Et marineskip har nå kommet til Mallacoota i delstaten Victoria.

Over 4000 mennesker måtte tilbringe nyttårsaften på stranda i den tidligere så idylliske kystbyen helt sørøst i Australia. Skogen som omkranser byen på alle andre kanter enn sjøsiden sto i brann og tvang fastboende og tilreisende å søke tilflukt ved vannet og ute i båter.

Nå har marinen kommet med blant annet vann og mat og skipet vil frakte beboere og turister vekk fra stedet.

Militæret har kommet til Mallacoota for å frakte vekk folk som er sperret inne av skogbranner. Foto: AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION

Frykter gedigen storbrann

Også i delstaten Victoria har innbyggere og turister blitt bedt om å reise. Deb Abbott fra delstatens sikkerhetsmyndighet sier det haster.

– Vi har et lite sikkerhetsvindu nå. Dette er sjansen folk i disse områdene har til å komme seg unna, og vi vil at de skal dra nå, sier hun.

Ifølge den australske kringkasteren frykter de lokale myndighetene nå at brannene i Victoria og New South Wales skal komme sammen til gigantisk storbrann.

– Vi regner med at brannene beveger seg og de beveger seg raskt, sier Abbott.