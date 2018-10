Prins Harry og Meghans fly måtte avbryte landingen i siste sekund

Paret var på vei fra Fiji og Tonga og var i ferd med å lande på flyplassen i Sydney.

Ifølge The Sun hadde flyet akkurat truffet bakken, da piloten tok av igjen etter å ha fått øye på et annet fly som befant seg på rullebanen.

Landet trygt

Avisen hadde en reporter om bord, som forteller at flyet måtte sirkle over byen før det gjorde et nytt landingsforsøk.

Mens flyet sirklet over byen spøkte piloten med at passasjerene nå fikk en ny mulighet til å se på utsikten over havna i Sydney.

Minutter senere landet de kongelige og journalistkorpset trygt på bakken.

Gravid

Prins Harry og hertuginne Meghan giftet seg i mai og er for tiden på sin første offisielle utenlandsreise.

Paret har så langt besøkt Australia, New Zealand, Tonga og Fiji. Reisen varer i 16 dager.

Kensington Palace avslørte tidligere denne måneden at hertuginnen er gravid og at paret venter sitt første barn til våren.