Hertuginne Meghan er gravid

Det har i lengre tid blitt spekulert om hertuginnen var gravid, og i dag bekreftet det nygifte paret nyheten om at de venter sitt første barn.

Dette fortalte de på sitt første offisielle besøk i Sydney Australia mandag, der de skal være på et 16-dagers besøk, skriver the britiske kongehuset.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vil ikke kommentere om faren har fått beskjed

Flere britiske medier melder at Meghan Markle er 12 uker på vei og at paret benyttet sjansen til å fortelle dronning Elizabeth og resten av kongefamilien og gjester om den store nyheten under det kongelige bryllupet i helgen.

Prinsesse Eugenie, et av barnebarna til Storbritannias dronning Elizabeth, giftet seg fredag med kjæresten Jack Brooksbank.

Hertuginne Kate Middelton og prins William har fått sine tre barn på St. Mary`s hospital i London, ikke langt fra Paddington. Det er derfor ventet at også Meghan Markle vil føde der til våren.

Slottet vil ikke kommentere si om faren til Meghan har mottatt beskjeden om at datteren er gravid. De to har et anstrengt forhold etter bryllupet tidligere i år.

Blir foreldre våren 2019

Terminen er i løpet av våren 2019, heter det i kunngjøringen fra Kensington Palace mandag.

"Deres kongelige høyheter setter stor pris på all støtte de har mottatt fra mennesker over hele verden siden bryllupet i mai, og gleder seg stort over å kunne dele den gode nyheten med folket», heter det i kunngjøringen.

Meghan og Harry giftet seg i mai, og kongetro briter har siden da ventet i spenning på om det snart skulle komme nyheter om at en ny kongelig baby var på vei.

Britiske prins Harry og hans kone hertuginne Meghan venter sitt første barn. Foto: Pool / Reuters

Gutt eller jente

En flere hundre år gammel lov i Storbritannia kan ha stor betydning for prins Harry og hertuginnes førstefødte ut fra hvilket kjønn barnet får. Dersom den førstefødte blir en jente vil hun ikke ha samme rettigheter som dersom det blir en gutt.