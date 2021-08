Prins Andrew saksøkt for seksuelle overgrep

Det er Virginia Giuffres advokater som har innlevert det sivile søksmålet. Det skal behandles av en føderal domstol på Manhattan.

I en uttalelse sier Giuffre at søksmålet gjelder seksuelle overgrep mot barn.

Giuffre hevder hun ble solgt til den britiske prinsen og seksuelt misbrukt av ham.

Det skal ha skjedd i 2001. Giuffre var da 17 år. Overgrepene skal ha skjedd blant annet i London og i New York.

Anklagene ble kjent i desember 2019. Da sto Giuffre frem i BBC-programmet «Panorama.»

– Jeg holder prins Andrew ansvarlig for det han gjorde mot meg. De mektige og rike er ikke fritatt ansvar for sine handlinger. Jeg håper at andre ofre vil se at det er mulig å ikke leve i stillhet og frykt. De kan ta livet tilbake ved å si ifra og kreve rettferdighet, heter det i uttalelsen.

HEVDER HUN BLE MISBRUKT: Virginia Giuffre har nå saksøkt prins Andrew for å ha misbrukt henne seksuelt da hun var 17 år. Foto: Bebeto Matthews / AP

Andrew avviser

Virginia Giuffre har fortalt at avdøde Jeffrey Epstein ga henne penger. Hun fikk 15.000 dollar etter at prins Andrew hadde utført de seksuelle overgrepene mot henne.

Den 61 år gamle prins Andrew har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Virginia Giuffre da hun var 17 år. Det skriver BBC.

BENEKTER KJENNSKAP: Prins Andrew med Victoria Giuffre fra 2001. Prinsen sier at han ikke kan huske at bildet er blitt tatt. Foto: FAKSIMILE FRA BBC

Giuffre hevder derimot at Epstein betalte henne for å ha sex med prinsen.

I november 2019 sa Andrew til BBC Newsnight at han ikke husker å ha møtt Giuffre. Han forklarte samtidig at det var «flere ting som er feil» om hennes beretning om et møte i 2001.

– Jeg kan absolutt kategorisk fortelle deg at det aldri skjedde, sa Andrew.

Ifølge søksmålet skal prinsen ha forgrepet seg på Giuffre flere ganger mens hun var under 18 år.

Prins Andrews talspersoner har så langt ikke kommentert søksmålet. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Hevder det skjedde i London

Virginia Giuffre har fra før hevdet at Ghislaine Maxwell, tidligere partner til avdøde Jeffrey Epstein, arrangerte sexmøter for henne med prins Andrew. Det skal ha skjedd i hennes hus i London. Giuffre har også hevdet at hun ble presset til sex med Epstein og Maxwell samtidig.

BETALTE PENGER ETTER OVERGREP: Jeffrey Epstein var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han ble funnet død på en fengselscelle i New York i august 2019. Foto: Reuters

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august 2019. Han hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia.

Epstein var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Han nektet for anklagene. Epstein risikerte 45 års fengsel hvis han var blitt funnet skyldig.

Ghislaine Maxwell sitter for tiden fengslet i New York. Hun er anklaget for å ha hjulpet Epstein med å rekruttere og misbruke unge jenter. 59-åringen nekter straffskyld i saken som skal for retten i november.

Da Giuffre fortalte om overgrepene i 2019 kom det frem at hun danset med prins Andrew på en nattklubb i London før hun hadde sex med ham.

– Det var grusomt og denne fyren svettet over hele meg. Svetten føltes som om det regnet overalt. Det var helt motbydelig, men jeg visste at jeg måtte tilfredsstille ham fordi det var det Jeffrey og Ghislaine ventet av meg, sa hun.