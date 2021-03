Påtalemyndigheten mener Jeffrey Epsteins ekskjæreste og tidligere samarbeidspartner, Ghislaine Maxwell, har rekruttert en 14-årig jente til å ha samleie med Epstein, og skal senere ha betalt jenta for dette, skriver New York Times.

Ifølge den nye tiltalen skal Epstein og Maxwell ha oppfordret jenta til å finne andre jenter som kunne bli rekruttert til å gi Epstein erotiske massasjer.

Det er første gang Maxwell har blitt siktet for å ha deltatt i menneskehandel av mindreårige, ifølge avisen.

Første gang Maxwell er tiltalt for menneskehandel

Den nye tiltalen går altså lenger enn det Maxwell tidligere har blitt siktet for.

Ifølge NBC News er Maxwell fra før tiltalt på seks punkter. Nå legger påtalemyndigheten til to punkter, og enda et offer.

Maxwell ble arrestert i juli i fjor. Hun er for øyeblikket fengslet i bydelen Brooklyn i New York.

Hun er tidligere siktet for å ha hjulpet nå avdøde Jeffrey Epstein med å begå seksuelle overgrep mot mindreårige.

Hun skal ha vunnet flere jenters tillit og deretter deltatt i misbruket mot dem. Tiltalen fra 2020 inkluderte ikke menneskehandel, ifølge New York Times.

Maxwell var tidligere kjæresten til Epstein. De bodde sammen i en årrekke og var ofte på reiser sammen verden over, ifølge Reuters.

Om Jeffrey Epstein: Foto: AP Ekspandér faktaboks Født: 20. januar 1953. Død: 10. august 2019. Startet karrieren i handelsbanken Bear Stearns og grunnla senere sitt eget firma, J. Epstein & Co. Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel. Etter dommen brukte Epstein sitt store nettverk i et forsøk på å gjenopprette ryktet. Forretningsmannen ble i 2019 pågrepet og anklaget for menneskehandel og overgrep mot unge jenter. Han begikk selvmord i fengselscellen 10. august.

Ekskjæresten til Jeffrey Epstein

I 2003 fortalte Epstein til Vanity Fair at Maxwell var hans beste venn.

Jeffrey Epstein ble funnet død i fengselscella si i New York i august 2019. Fengselet ble refset for å ikke ha fanget opp og forhindret selvmordet.

Han risikerte på det tidspunktet 45 år i fengsel for å ha betalt mindreårige jenter for massasje, for deretter å misbruke dem seksuelt.

Pågripelsen av Epstein i 2019 skjedde 17 år etter at han ble mistenkt for seksuelle overgrep for første gang.

I 2008 ble Epstein dømt til 13 måneders fengsel for å ha utnyttet unge jenter til å gi seksuelle tjenester.

Han inngikk da et hemmelig forlik og unngikk det som kunne ha blitt en livstidsdom.

Han innrømmet å ha tilrettelagt for prostitusjon for ei jente under 18 år, og måtte betale erstatning til en rekke tenåringsjenter.