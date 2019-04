Presten fortsatte gudstjenesten i et brennende Notre-Dame

Musikken har fått ny mening for organisten i Notre-Dame. Han spiller «Herre Jesus Krist, jeg roper til deg» av Johann Sebastian Bach, når NRK møter ham i en annen kirke. Kantaten handler om et rop om hjelp fra mennesker i desperasjon.

– Mandag ettermiddag var som alle andre ettermiddager i Notre-Dame. Jeg skulle spille til kveldsgudstjenesten. De første 10–15 minuttene var alt normalt. Så gikk alarmen. Jeg og sangerkollegaen min lurte på om det var en feil på anlegget, eller om noen hadde utløst den, sier organist Johann Vexo, til NRK.

Gudstjenesten ble stoppet da den første alarmen gikk. Alle var ute i løpet av et par-tre minutter, uten uro eller panikk. Organisten forteller at det nok ikke var noen som trodde at det kunne være en virkelig brann.

Men etter at alle var ute, ble presten igjen.

– Presten sa at jeg kunne dra, men selv ble han igjen. Jeg vet ikke hvor lenge han ble der, for jeg dro jo. Han sa at han ville gjennomføre en stille messe uten musikk – en messe som allerede var i gang, sier organisten.

Det har ikke lykkes NRK å få tak i presten, som skal ha forlatt kirken uskadd etter messen.

Siste omvisning

Dette overrasker ikke turguiden i Notre-Dame, Odile Pinard.

– Jeg vet at Fader Carrau er en mann av plikt. Han er prest, og Jesus Kristus er så viktig for ham. Viktigere enn alt annet i verden. Han måtte fullføre messen.

Turguide Odile Pinard i «Les amis de Notre-Dame» jobber som frivillig i den kjente katedralen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Pinard har jobbet frivillig i katedralen i 23 år, og har vært der flere tusen ganger. Hun frykter at hun aldri vil få gjennomføre omvisninger i katedralen igjen.

– Det kommer an på hvor lenge jeg lever. Jeg er jo en gammel dame. Jeg vil gjerne holde omvisninger i Notre-Dame igjen.

Se videoen fra innsiden av katedralen. FOTO: FRFT/EBU/REUTERS Du trenger javascript for å se video. Se videoen fra innsiden av katedralen. FOTO: FRFT/EBU/REUTERS

Reddet orglene

Organisten i Notre-Dame fikk telefoner utover kvelden fra kollegaer over hele verden som spurte om orgelet.

– Det var først da jeg begynte å bekymre meg for instrumentene. Ville hele taket rase sammen, eller ville det holde? Det var bekymringen.

Men det endte godt for orgelet. Det meste av taket ble stående. Nå håper Vexo å spille i Notre-Dame igjen, for det viktigste for organisten står fortsatt.

– De to orglene står der fortsatt. Det er helt utrolig!

Likevel er han bekymret, for orgler er komplekse instrumenter. De er tilsynelatende intakte, men må undersøkes og antakelig renses og repareres en del før de kan brukes som før. Nå kan han bare håpe på at han en gang får spille på dem igjen.

Organist Johann Vexo forteller at han ble igjen i 20 minutter etter at brannalarmen gikk. Det var få som trodde at det virkelig dreide som en brann. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Hedret brannfolkene

De over 400 brannfolkene som slukket brannen for æren for at både orgler og de viktigste kunstskattene fortsatt er intakte.

I dag fikk de heder og medaljer av president Emmanuel Macron i Elyséepalasset.

Blant brannfolkene som ble hyllet i presidentpalasset var brannmannen som reddet ut Jesu Kristi tornekrans.

Paris brannvesen mottar heder og ære av president Emmanuel Macron i Elyséepalasset. Foto: Christophe Petit Tesson / AP

– Vi er svært stolte og dypt rørte. Det er et unikt øyeblikk i vårt brannvesens historie. Samtidig er brannvesenet i Paris ydmykt og beskjedent. Det var brannfolkene som i fellesskap greide dette, sier talsperson for Paris brannvesen, Gabriel Plus til NRK.

Frankrikes president har lovet å bygge Notre-Dame opp igjen så fort som mulig.

Den ikoniske katedralen i Paris har store brannskader, men ifølge brannsjef Jean-Claude Gallet er hovedkonstruksjonen og de to tårnene reddet.