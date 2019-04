De fleste kunstskattene reddet fra brannen – fortsatt uviss skjebne for andre

– Vi har unngått en fullstendig katastrofe. Men vi må innse at fem til ti prosent av kunstverkene er ødelagt, sier Maxime Cumunel ved Frankrikes observatorium for religionsarv, ifølge The Guardian.

Cumunel forteller fire av de største maleriene fra 17. og 18. århundre, med motiver fra apostlenes liv, er helt eller delvis ødelagte.

Blant maleriene det ennå ikke blitt gjort rede for, er en serie med 76 malerier laget mellom år 1630-1707, som blant annet tar for seg apostelen Peters korsfestelse.

Les også: Slik ser det ut inne i Notre-Dame nå

I spiret som kollapset mandag, var også relikvier fra Paris sine mest kjente helgener, St. Denis og St. Genevieve. De er heller ikke funnet, ifølge New York Times.

I tillegg til tornekronen, har en flis av Jesu' kors og en av de hellige spikrene blitt oppbevart i katedralen. Det er fortsatt ikke bekreftet om disse ble reddet ut, men flere franske medier melder nå at de skal være i trygghet.

Også CNN har laget en oversikt over hvilke kunstverk som ble reddet ut, og hvilke som kan ha gått tapt.

Skjebnen til et ukjent antall skulpturer, statuer og malerier er også uvisst, skriver avisen.

Slik så det ut på innsiden av kirken etter brannen. Foto: Christophe Petit Tesson / AFP

Jobbet på spreng for å redde kunstverkene

Frykten for at den nesten 900 år gamle bygningen og de dyrebare kunstverkene den huset, skulle gå opp i flammer mandag, var stor.

Spiret skal ha kollapset innover og arbeiderne jobbet på spreng under brannen for å redde kunstverkene.

De ikoniske vindusrosettene i kirken skal fortsatt være intakt. Foto: Charles Platiau / Reuters

Blant kunstskattene som kunne ha gått tapt, var Den hellige tornekronen og de storslåtte, fargerike vindusrosetter fra 1200-tallet, som blir ansett som unike og uerstattelige. Glassene i de tre rosettene som dekorerer katedralens fasader, både nord og sør, synes imidlertid å ha holdt stand, ut fra bilder tatt tirsdag morgen fra innsiden av bygningen.

Den hellige tornekronen ble berget under brannen mandag. Foto: Philippe Lopez / AFP

Den hellige tornekronen, som angivelig skal være den samme som Jesus bar på hodet dagen han døde, ble på sin side reddet ut av det som blir beskrevet som en menneskelige kjede bestående av blant annet den katolske presten Fader Fouriner, som løp inn i den brennende kirken for å berge den. Berget ble også et hellig klesplagg båret av kong Ludvig IX på 1200-tallet, samt flere malerier og skulpturer.

Kjortelen til kong Ludvig den IX ble reddet ut av flammene mandag.

Det berømte Notre-Dame-orgelet, som er plassert under et av rosevinduene, skal også ha klart seg gjennom brannen. Orgelbygger Bertrand Cattiaux sier tirsdag The New York Times at det ser ut som om orgelet skal være mulig å restaurere.

Det kjente orgelet skal være mulig å restaurere. Foto: Christophe Ena / AP

Seksten statuer av apostler og fire evangelister som sto rundt katedralen, slapp også unna flammene, da de ble fjernet ved hjelp av en kran og sendt til restaurering bare dager før kirken sto i brann.

Foto: Regis Duvignau / Reuters

Store ødeleggelser

Som følger av brannen, ble flere av de enorme glassmaleriene i kirken helt eller delvis ødelagt. Ødelagt er også to tredjedeler av taket og det ikoniske spiret på kirken.

Store folkemengder i Paris stoppet helt opp i gatene i Paris da Notre-Dame begynte å brenne. FOTO: REUTERS Du trenger javascript for å se video. Store folkemengder i Paris stoppet helt opp i gatene i Paris da Notre-Dame begynte å brenne. FOTO: REUTERS

Hvor mye det vil koste å gjenoppbygge kirken, er fortsatt uvisst, men pengegavene som har strømmet inn til gjenoppbygging og restaurering av Notre-Dame, vil nok komme godt med. Til nå har donasjonene passert 700 millioner euro, tilsvarende 6,7 milliarder kroner, ifølge NTB.

Tirsdag kveld gjentok Frankrikes president Emmanuel Macron sitt løfte om at Notre-Dame skal gjenreises, og gikk så langt som å si at det skal skje i løpet av fem år.

– Vi er et folk som bygger. Vi har masse å bygge opp igjen, så ja vi skal gjenoppbygge Notre-Dame enda vakrere, og det skal skje i løpet av fem år, sa presidenten og ba samtidig folket om å være tålmodige.