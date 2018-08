Presidenten avlyser utenriksministerens Nord-Korea-tur

Samtidig som Trump har gitt ordre om at Pompeo utsetter besøket, sender han sine varmeste hilsener til den nordkoreanske lederen.

– Jeg ser frem til å se ham snart, skriver den amerikanske presidenten om sin nordkoreanske motpart i Twitter-meldingen hvor han varsler at han ikke er fornøyd med tempoet på nedrustningen.

– Jeg har bedt utenriksminister Mike Pompeo om ikke å reise til Nord-Korea nå fordi jeg mener vi ikke har nok fremgang når det gjelder atomnedrustningen på Koreahalvøya, skriver Trump.

Han mener heller ikke at det er mye hjelp å få fra Kina.

– I tillegg, på grunn av min tøffe holdning overfor Kina, synes jeg at de ikke bidrar så mye til nedrustningsprosessen som de tidligere gjorde, fortsetter han.

Trump varsler at et nytt besøk til Nord-Korea neppe blir noe av før handelskonflikten med Kina er løst. Den ble trappet ytterligere opp i går, med nye tolløkninger på begge sider.

Planla tur i neste uke

Trumps avlysning kommer dagen etter at Pompeo kunngjorde at et nytt besøk til Nord-Korea var på trappene til uken.

Den amerikanske utenriksministeren har vært på jevnlige visitter til sin nordkoreanske kollega siden Trump og Kim møtte hverandre i Singapore den 12. juni.

Nå står forhandlingene tilsynelatende i stampe.

Pompeo har presset på for at det nordkoreanske regimet skal ta merkbare steg når det gjelder å avvikle sitt atomprogram og avskaffe det de måtte ha utviklet av atomvåpen.

Nord-Korea på sin side forlanger at USA også må vise vilje til nedrustning når det gjelder sitt atomarsenal.

Pompeo varslet at USA nye spesialutsending Stephen Biegun, som ble utnevnt i går, skulle reise sammen med ham. Biegun har erfaring som rådgiver i sikkerhetspolitiske spørsmål under den forrige republikanske presidenten, George W. Bush.

Mente atomtrusselen var over

Trump uttalte i etterkant av sitt møte med Kim Jong-un at den nordkoreanske atomtrusselen er over og at han følte seg sikker på at Kim ville holde hva han hadde lovet.